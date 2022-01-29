Американцы готовят Украине апокалипсис, - Д.Родионов

00:17 31.01.2022

Американцы готовят Украине апокалипсис

Глобальная катастрофа очистит территорию и подставит Россию



Дмитрий Родионов

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Александр Дмитриевский

Александр Перенджиев



Западные СМИ продолжают обсуждать сценарии войны Россией с Украиной.



Официальный Киев уверяет своих граждан, что силовики готовы к любому сценарию боевых действий на его территории. Информация о высокой боеготовности ВСУ и их широкой поддержке со стороны США и стран НАТО активно продвигается в украинском информационном разделе.



Систематически создается образ обученной, вооруженной и боеспособной армии. Однако в случае вооруженного конфликта с Россией наземной операции вообще не будет. После упреждающих ракетных ударов по критическим объектам Украины все вооруженные силы Украины будут уничтожены, а экономика рухнет полностью, - пишет американский портал Northnews.



Если разрушить плотину Киевского водохранилища, весь левый берег Киева попадет под затопление, вода разрушит все киевские мосты.



При разрушении Киевской ГЭС сброс водной массы неизбежно вызовет "эффект домино" на объектах, расположенных ниже по течению и с каждой новой разрушенной плотиной этот эффект будет усиливаться. Ускоряющаяся и нарастающая с каждым прорывом плотины волна накроет все населенные пункты, расположенные у берегов Днепра.



Подтопление территорий приведет к последовательному разрушению энергосистемы Украины. Это означает, что через несколько часов электричество будет отключено на всей территории, прилегающей к Днепру, и на большей части Украины.



Тель-Авив видит в этом второе препятствие для бомбежек Сирии, а Тегеран - удар по интересам режима аятолл



Таким образом, в случае разрушения сооружений Днепровского каскада значительная часть Киева, Переяслав-Хмельницкого, Черкасс, Кременчуга, Каменского, Днепра, Запорожья, Энергодара, Марганца, Никополя, Херсона и Одессы будет частично стерта с лица земли.



После этого страна будет разделена на две части, будут разорваны соединяющие ее транспортные артерии и все пути сообщения. Переброска оперативных резервов и материально-техническое обеспечение частей ВСУ, расположенных в восточной части страны, станет проблематичной. Катастрофа будет усугубляться многочисленными авариями на техногенных объектах - нефте- и газопроводах, химических и других предприятиях.



Для ликвидации последствий катастрофы и организации эвакуации и размещения гражданского населения в безопасных районах необходимо будет задействовать все силы территориальной обороны, Нацгвардию, полицию и некоторые подразделения Вооруженных сил Украины.



Энергосистема страны, в одночасье лишившаяся ГЭС, рухнет. Под угрозой окажется и Запорожская АЭС. 20−25 миллионов человек окажутся в "зоне поражения". В нынешних условиях Украина не сможет вести боевые действия, а выход из экономического и техногенного кризиса займет много времени".



- Не думаю, что такое возможно, - говорит депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг.



- Если Украина попытается провести массированное наступление на Донбасс, то, скорее всего, Россия вмешается. Будут нанесены удары по скоплению бронетехники, по складам боеприпасов, по пунктам принятия решений. Но разрушать инфраструктурные объекты никто не будет.



Целью России всегда является умеренное и нейтральное руководство Украины, о чем неоднократно говорили российские руководители. Делать "майданы", как американцы, Россия не будет. Могут быть предприняты какие-то меры точечного воздействия, скорее даже экономического. Но сценарий с разрушением плотин абсолютно невероятен.



- Нужно понимать, что Запад не намерен отдавать нам Украину, по крайней мере - в жизнепригодном состоянии, - убежден историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.



- Поэтому он всячески пытается направить нам сигналы о том, что если Россия претендует на утраченные ей в 1991 году сферы влияния, то получит их исключительно в виде руин.



"СП": - Насколько реализуемо описываемое? Звучит красиво, но реально ли это или скорее сюжет для фильма-катастрофы?



- Как это ни странно, но подобное вполне реализуемо: взять под контроль плотины гидроэлектростанций западными ЧВК и заложить туда заряды - технических проблем не составляет, а после - всех шантажировать этим. Тем более что возможность экстренной ликвидации стратегического объекта всегда предусматривается при его строительстве.



"СП": - Насколько разрушительными могут быть последствия такого сценария? Сколько лет Украине потребуется на восстановление?



- Цель Запада на случай невозможности удержания Украины в ее орбите - это создание масштабной гуманитарной катастрофы, которая затронет миллионы проживающих на ее территории. Современный мир крайне зависим от двух вещей: инженерных коммуникаций и телекоммуникаций. Если уничтожить первые - можно элементарно лишить жизнепригодности огромное количество жилого фонда: у человека, живущего выше пятого этажа при прекращении подачи воды, электричества, тепла и газа основное время будет уходить на доставку в жилище дров и воды, источники которых окажутся явно не рядом с домом.



А ведь надо будет еще и работать, и доставлять продовольствие. Если уничтожить вторые - под ударом окажется такая критически важная сфера для современной экономики, как банковская. Все это мы уже проходили и в Крыму, и в Донбассе в 2014-2018 годах: это и телефонные блэкауты, и энергетические, и необходимость заново выстраивать денежное обращение.



"СП": - Существует ли опасность, что Запад провернет нечто подобное и свалит на нас?



- Как раз этот сценарий наиболее вероятен: если Россия планировала бы наступление, то уничтожать инфраструктуру она бы ни за что не стала. Тут дело в элементарном понимании того, что когда наступаешь, то надо не разрушать стратегически важные объекты там, куда идешь, а захватывать их чтобы самим же и использовать их. Если мост уничтожишь, а не захватить - прибавишь работы своим же саперам и понтонерам, которые вместо разминирования должны будут наводить переправу.



"СП": - Буквально через несколько часов после того, как эта публикация начала набирать резонанс в русском сегменте интернета, случился энергетический блэкаут в Казахстане, Киргизии и Узбекистане…



- По ряду оценок он связан с резким сокращением количества операций майнинга криптовалюты в Казахстане. Но не будем забывать то, что совсем недавно в Казахстане потерпел крах "цветной" сценарий. И Запад таким вот способом показывает нам что там, откуда его вытесняют, в качестве ответной меры им будет устроен масштабный инфраструктурный коллапс. И это будет с его стороны весьма болезненной для нас арьергардной контратакой.



- Это сценарий из серии применения информационного терроризма, - считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.



- Запугиваются граждане описываемых территорий Украины в целях заставить их бежать из своей страны. То есть, складывается впечатление, что уже есть желающие заселиться на них. И это не граждане России, и даже не граждане Европы, Польши или Прибалтики…



США будут осуществлять различные провокации в целях захвата новых жизненных для себя территорий. Но главное убедить всех - что проблема в России, а не в них самих. Ведь американцы хотят прибыть на территорию Украины, Восточной Европы и Прибалтики не в качестве беженцев и просителей крова, а только и только в качестве хозяев.



Речь идет не о захвате американской элитой новых земель и новых объектов недвижимости. В этих целях и разыгрывается все это информационное сумасшествие вокруг Украины, которое мы сейчас и наблюдаем.