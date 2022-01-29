Китайский Новый год, Водяной Тигр на пороге: Каким знакам не повезет

00:21 31.01.2022 Даже русские ведьмы вздрагивают

Инструкция по поимке счастливой звезды и приманиваю денег



Вера Жердева



И снова приближается Новый год. Китайский. Водяного Тигра. И мы его тоже отметим, нам не жалко. Оливье настрогаем, шампанское откроем, желание загадаем, тигра поймаем и бантик на хвост ему повяжем. Но прежде, чем начинать праздновать, неплохо бы подучить матчасть, чтобы знать, ради чего стараемся.



- В Китае традиция встречать Новый год по лунному календарю соблюдается свято, - рассказывает Ли Цзичжэн выпускник филфака СПБГУ. Отмечается он пышно, с театрализованными шествиями, фейерверками, обильными застольями. Но, конечно, празднуется он уже с учетом современных реалий. После Опиумных войн 19-го века общество Китая вступило на путь преобразований. Чтобы как можно скорее осуществить индустриализацию, Китай отказался от использования лунного календаря и заменил его западным календарем; в традиционном обществе время подготовки и празднования Нового лунного года составляло целых два месяца, с начала декабря по конец января. Теперь период Нового лунного года сократился до 7−8 дней.



В эпоху глобализации, феномен культурной гомогенизации (один из аспектов культурной глобализации, включающий в себя сокращение культурного разнообразия за счет популяризации и распространения широкого спектра культурных символов, в том числе - обычаев, идей и ценностей-ред.) углубляется день ото дня, и западные традиции становятся все популярнее. Это оказывает влияние на китайские обычаи.



Однако статус Нового лунного года как главного традиционного праздника по-прежнему непоколебимы. И поскольку обряды Нового лунного года являются одной из основ нашей культуры, они занимают чрезвычайно важное место в духовной жизни. Кроме того, стимулируют потребление и внутренний спрос. Чтобы улучшить качество жизни, во время новогодних праздников, люди тратят много денег без колебаний, формируя тем самым пик потребления. И это имеет большое значение для экономики Китая.



"СП": - Действительно ли китайцы до сих пор всерьез воспринимают символику лунного календаря?



- Для нас лунный календарь имеет не только символическое значение, но и практическое применение: он повсеместно используется в сельскохозяйственном производстве, включая 24 сезона сельскохозяйственного года и некоторые другие важные даты.



Многие традиционные китайские праздники соответствуют лунному календарю, такие как Праздник фонарей, Праздник лодок-драконов, Праздник середины осени, Праздник Чунъян (Фестиваль двойной девятки или Чунъян ("повторяющийся ян") один самых популярных традиционных торжеств в Китае. Он приходится на девятое число девятого месяца лунного календаря. Сходу его суть не объяснить, но, поверьте, это все очень круто) и т. д.



Без лунного календаря мы бы не знали, когда отмечать эти праздники.



"СП": - Как в вашей семье встречают Новый лунный год?



- Мы обычно вывешиваем двустишия и плакаты с пожеланиями благополучия на воротах, молимся за то, чтобы год был благополучным. Обязательно собираемся вместе, чтобы поесть пельменей и посмотреть гала-концерт Центрального телевидения; посещаем родственников и друзей, дарим друг другу подарки, - рассказал Ли Цзичжэн.



Для китайцев зодиакальный цикл - часть национальной культуры. А вот для нас, европейцев, интерес к смене животных - покровителей часто сводится к чисто практическим вопросам: в чем встречать праздник, и что на стол поставить.



Сурия, специалист по китайской метафизике, объясняет, что происходит в момент наступления нового лунного года и как это можно использовать простым смертным:



- Новый год наступит в ночь с 31 января на 1 февраля, но не в полночь, а в так называемый "час поздней Крысы". В промежуток между 0.15 и 0.30−0.40 по местному времени (в вашем часовом поясе) 1 февраля прилетают три энергии, которые еще называют божествами или звездами. Слова "божества" боятся не надо, тут речь не про богов, которым надо поклоняться, а про особый вид энергии. И, чтобы год был благополучным, с этими энергиями надо поработать. Лучше выйти на улицу. А если это по каким-либо причинам затруднительно, то постарайтесь хотя бы приоткрыть дверь или окно, расположенные в нужном направлении, как бы приглашая энергии-звезды-божества в свой дом.



Итак, если вам необходимо увеличить свои доходы, то вам нужна Звезда Богатства. Летит она с юго-востока. Поэтому встаньте лицом в этом направлении, чтобы поприветствовать ее. Поблагодарите за блага, полученные в прошлом, вспомните, как тогда было хорошо и комфортно. Затем представьте, как будет хорошо и комфортно после того, как снова получите блага, которые нужны. Подумайте, во что вы вольете финансовые потоки, когда их получите. Желательно проговорить про себя, как вы сможете использовать то, что вам даст эта энергия, для помощи другим. Например, хотите новую машину, чтоб было удобней ездить на работу. Но ведь вы можете еще друзей на пикник возить, или пожилых родственников - на дачу. Вселенная любит, когда люди заботятся не только о себе, но и о ближних. И на такие просьбы откликается охотнее. Напоследок еще раз поблагодарите звезду.



Если вам не хватает людей, которые могли бы помочь: наставника, советчика, коллег, на которых можно положиться, то можно обратится к энергии, которая летит с северо-запада. Это Звезда Благородных помощников. В этом случае нужно повернуться лицом на северо-запад, поприветствовать звезду, вспомнить людей, которые вам помогали, поблагодарить звезду, за то, что послала их. Сформулировать просьбу о помощи, представить тех, кто может помочь и свое состояние, когда пожелание сбудется. И подумать о благих делах, которые будете тогда делать для окружающих. Не забудьте еще раз поблагодарить Звезду Благородных помощников.



Или, допустим, вы очень устали от одиночества, не хватает сил, хочется добавить в серые будни солнышка, ярких красок - тогда развернись лицом к югу. Оттуда летит Звезда Счастья. Нужно так же поприветствовать, представить себе все то, что у вас ассоциируется со счастьем. И проделать все то же самое, что и в предыдущих ситуациях.



"СП": - А если нужно все и сразу?



- Вы успеете поприветствовать все три звезды, если уделите каждой минут по десять. Но вот только "ловить" их стоит не всем. Дело в том, что в китайском гороскопе нужно учитывать моменты столкновения энергий. Энергии распределены по двенадцати знакам Зодиака. И не каждому животному-символу везет в то или иной год.



В этом году аутсайдерами оказались кролик и петух. Поэтому, прежде чем ловить звезды, сверьтесь с китайским гороскопом, его можно найти в сети. Если у вас в столбце года или дня стоят кролик или петух, то от манипуляций со звездами лучше воздержаться, - советует Сурия.



И что же делать тем, кого звезды счастья, богатства и благородных помощников в наступающем году Водяного Тигра облетят стороной? Им стоит вспомнить про привычные новогодние ритуалы, - считает основатель эзотерического сообщества "Грин ковен", таролог и практикующая ведьма Лариса Куролесова:



- Попробуйте простой ритуал на привлечение счастья, удачи и благополучия. Возьмите любую емкость, в которую удобно входит рука. Это может быть глубокая тарелка или пиала. Насыпьте туда несколько ложек сахара. Подойдет обычный сахар-песок. Если же вы сахара в томе не держите, то по такому случаю купите подороже, не жмотничайте. Главное, он должен быть сладкий, а не низкоуглеводный, вроде дынного.



Тростниковый вполне подойдет. Насыпали сахар - выходите за порог дома. Если вы живете в многоквартирном доме, то нужно выйти в общий коридор или к лифтам. Если в собственном, то за дверь дома. Берете в горсть сахар и посыпаете его прямо за порогом, приговаривая: "В свой дом приглашаю счастье, удачу, благополучие и денежки. Приходите ко мне зимовать, оставайтесь навсегда. У меня будет сладко". Это нужно повторить три раза. При этом нужно высыпать весь сахар из емкости. Через неделю его можно будет смести.



Обряд можно проводить в любое время дня. Но если вы живете в квартире, то я бы рекомендовала делать это ночью. Иначе любопытные соседи, увидев ваши манипуляции, могут и санитаров вызвать. Не все же знают про такие классные обряды. Источник - СвободнаяПресса

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