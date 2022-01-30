Талибы официально начали формировать "батальоны смертников"

00:25 31.01.2022 Выяснилась численность батальонов смертников в Афганистане: "Талибы продают паспорта"

Сторонников выдают за беженцев



Представители "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ) объявили о создании батальона смертников, который войдет в состав армии Афганистана и будет действовать при министерстве обороны.



"МК" узнал, сколько людей входит в эти батальоны, откуда они берутся и почему талибы устраивают парады смертников.



Сторонников выдают за беженцев

ПАРАД СМЕРТНИКОВ В АФГАНИСТАНЕ



Наими Ахмад Шоайб, уроженец провинции Панджшер, экономист и сторонник Фронта национального сопротивления Афганистана. Мужчина работает в России. Но держит связь с соотечественниками, через которых получает информацию о ситуации на родине.



- Создание батальонов смертников, о чем официально объявило их так называемое министерство обороны, - только начало того ужаса, который ждет весь мир, - говорит Ахмад. - Ведь талибы начали активно "экспортировать" своих сторонников в разные страны, выдавая им паспорта Афганистана.



- Сколько всего человек входит в эти батальоны?



- По последней информации, там уже набралось более 2500 человек. И это не только граждане Афганистана. Среди смертников есть люди из разных стран мира. Создание батальонов приведет к катастрофическим последствиям во всем мире.



- Кто соглашается пополнить ряды батальона?



- Чтобы привлечь народ в батальоны смертников, используются разные методы. Людей можно найти везде, где нищета и война. Как правило, туда набирают молодых людей из бедных, неграмотных семей, которые не понимают, что происходит в мире. Часто похищают несовершеннолетних. Затем их обучают в специально подготовленных секретных лагерях. Подростков отрывают от внешнего мира. А в их голову закладывают одну мысль: для вас единственная цель в жизни - стать смертником. Еще привлекают в ряды смертников фанатиков, которых можно встретить везде.



"Женщины требуют свободу, еду и работу. Получают пулю в лоб"



- В СМИ пишут, что в последнее время в Афганистане стали пропадать женщины-активистки.



- В домах активисток, которые выходили на митинги, талибы проводят рейды. В СМИ писали, что в январе было похищено немало женщин. Их били, насиловали и убивали. Неделю назад в Кабуле талибы выкрали двух активисток. Их судьба неизвестна. Мне прислали видео этого похищения. Девушка кричит от ужаса: "Помогите!" А кто ей поможет, когда в дом ворвались боевики и забрали активистку вместе с ее сестрами? Таким образом, талибы хотят заглушить любые протесты. Помимо активисток пропадают еще и преподаватели университета, которые не хотят сотрудничать с нынешней властью.



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- Зачем женщины выходят на митинг, если понимают, какие последствия их ждут?



- Они понимают, что если останутся сидеть дома, то умрут с голода их семьи. Работающих женщин в стране не осталось. Девочкам тоже запретили учиться в школе. Поэтому они решили для себя: если все равно погибать, так лучше что-то сделать. Активистки просят немного: свободу, еду и работу. В ответ получают пулю в лоб, пытки, унижение, похищения. Поэтому обращаются к миру с просьбой о помощи. Ведь сегодня мы страдаем, а завтра придет ваша очередь.



- Еще один момент, о котором все говорят: гуманитарная помощь не доходит до обычных граждан.



- Тема гуманитарной помощи остается актуальной по сей день. Талибы ее получают. Потом приезжают в ту или иную провинцию и говорят: мы раздадим помощь на 200 человек. Но из этого числа 150 человек - сами талибы. Остальные пятьдесят человек - это жители провинции, но среди них не должно быть хазарейцев и панджшерцев, потому что они оказывают сопротивление и отказываются сотрудничать с нынешней властью.



- Этнические чистки не закончились в Афганистане?



- Все продолжается. Талибы даже в Кабуле под разными предлогами врываются в дома к местным, убивают хозяев или увозят в неизвестном направлении. Они называют такие чистки "борьбой с террористами". Но убивают они бывших военнослужащих Афганистана - и мужчин, и женщин. Потом объявляют их бандитами. На этом они не успокаиваются. Тела погибших провозят по улицам города.



Сейчас даже пуштуны, которые были на стороне талибов, переходят на сторону народа. То есть талибы выступают против талибов. В одной провинции несколько дней длились протесты некоторых членов движения "Талибан" против самих же талибов. Восстание жестоко подавили. В город отправили батальон смертников, чтобы они провели там так называемый парад смертников. Теперь если где-то проходит митинг, талибы проводят там такие парады для устрашения.



"Покинуть страну могут те, у кого есть деньги и связи"



- Как живут обычные граждане, работа у них появилась?



- Безработица и нищета в стране достигла больше 90 процентов. Но устроиться на работу местным не дают. Известно, что талибам покровительствует Пакистан. Их премьер-министр заявил, что готов отправить в Афганистан своих специалистов. В итоге граждан нашей страны отовсюду увольняют под любым предлогом. А в разных структурах теперь работают люди из других государств, которые их поддерживают. Они не понимают местного языка, культуры, но им предоставляют рабочие места. Жилье им дают то, которое отбирают у местных. Таким образом, талибы проводят чистку, хотят заселить территорию страны теми, кто их поддерживает.



- Талибы заявили, что покончили с коррупцией и воровством.



- Они об этом действительно заявляют, но я расскажу, как обстоят дела с коррупцией на самом деле. Например, сейчас активизировалась продажа паспортов Афганистана. Талибы продают паспорта и нашим гражданам, и чужим. Например, в Афганистане паспорт получают в порядке живой очереди. Сначала пишешь заявление. Чтобы его приняли, нужно внести 200 долларов. Чтобы подписали - еще заплати. Денег стоит и получение самого паспорта. В конечном счете для обычного человека получение паспорта обходится от 1000 до 2000 долларов. Талибы наживаются где возможно.



- Если нет денег?



- Все, живи без паспорта.



- Сейчас выдают новые паспорта?



- Нет, у бывшего правительства осталось много старых паспортов, которые люди не успели забрать. Новые паспорта талибы пока не печатали. Да и с талибским паспортом человека вряд ли пустят в другую страну. Поэтому они используют старые паспорта, которые к тому же раздают своим сторонникам из разных стран.



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- Зачем?



- Чтобы те под видом беженцев попали в другие страны и там пропагандировали свою политику. Теперь никак не отфильтруешь, беженец это или талиб.



- Но люди как-то уезжают из страны?



- Уехать могут лишь те, у кого есть большие связи и много денег.



"Война неизбежна"



- Чем все это может обернуться в дальнейшем?



- Могу с уверенностью сказать, что масштабная война в стране неизбежна. Представители сопротивления уже объявили, что начнут наступление весной. Пока в стране идет партизанская война против оккупантов и террористов. И талибы несут потери. На них ежедневно организуют атаки. Поэтому они, чтобы противостоять нашему народу, набирают в свои ряды людей из разных стран. Им неважно, откуда они. Просто необходимо увеличить армию, чтобы подготовиться к войне.



- И много желающих из других стран к ним примкнуть?



- Без сомнения. В основном это граждане из арабских стран, Средней Азии, Пакистана, есть из России. Ну представьте, если талибы уже набрали смертников больше 2 тысяч человек. Им нужно увеличить свою численность, чтобы мир признал их. Не удивлюсь, если в ближайшее время талибы узаконят поставку наркотиков. В стране уже нечего воровать и отбирать. Чтобы как-то держаться на плаву, остается поддерживать наркоторговцев. Талибы и раньше этим занимались, но сейчас торговля будет масштабнее.



- В Афганистане происходят вещи, которые не укладываются в голове цивилизованного человека?



- Да, но сами талибы спокойны на этот счет. Ведь в мире, по сути, никто не волнуется, что там происходит. С ними даже ведутся какие-то переговоры.



- Новости про Афганистан действительно поутихли.



- Это потому, что другие страны не хотят видеть чужую боль, пока проблема не постучится к ним в дверь.



- Сколько всего талибов в Афганистане?



- По разным данным, насчитывается максимум до 70 тысяч человек. Не так много. Понятно, что им помогают. До сих пор им откуда-то поступают деньги.



"Они как призраки"



- Как живет верхушка движения "Талибан"?



- Жизнь руководства этого движения никому не известна. Что у них происходит, откуда эти люди - достоверных данных нет. Кажется, они придумывают себе биографии. Например, называют провинции, где родились. Но местные из тех регионов никогда не слышали об их семьях. Самый публичный человек - их пресс-секретарь. Он рассказывал, откуда родом. Но там его тоже не помнят. Если завтра что-то произойдет не по их плану, они исчезнут в один миг, будто их и не было. Точно так же произошло в 2001 году, когда они все куда-то пропали, а потом снова появились. Они как призраки.



- "Талибан" призвал власти Узбекистана и Таджикистана вернуть вывезенную в эти страны технику. В противном случае и.о. министра обороны заявил, что "их ждут последствия". Что это за история?



- До захвата Афганистана наши летчики успели вывезти в другие страны порядка 50 американских вертолетов. Сейчас талибы просят вернуть вертолеты. Для устрашения отправили к границе Таджикистана батальоны смертников. Устроили там парад. Но вертолеты им никто не вернул.



- Талибы умеют управлять вертолетами?



- Нет, конечно. Они ими "играются". Есть видео, как они летали на одном вертолете, а потом он упал и взорвался. Вот и весь полет. Насколько я знаю, остальные вертолеты они распродали на запчасти. Оружие тоже продают на черном рынке Пакистана и Ирана - это показывали в репортажах. Им нужны деньги, зарабатывают на всем.



- У вас много видео пыток. Откуда эти кадры?



- Видео с пытками людей талибы сами выкладывают в Сеть. Они гордятся своими "подвигами". На мой взгляд, это психически больные люди.



- Что по телевизору показывают в Афганистане?



- Один день показывали несколько часов, как провели парады смертников. Это стало их "фишкой". Ежедневно идет пропаганда, что все делается во благо народа. Тот человек, который находится во главе МВД "Талибана", заявил, что наградил смертников и их семьи - им выделили участки земли, обязались поддерживать материально.



Сейчас наш народ страдает, и это мало кого волнует. Никто не видит или не хочет видеть всего ужаса. Люди вспомнят, как мы просили остановить это безумие, когда весь этот кошмар перекинется на другие страны.



Ирина Боброва

30.01.22 Источник - mk.ru

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