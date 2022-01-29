 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
5 требований русских к Казахстану, - М.Мельников
00:29 31.01.2022

МИХАИЛ МЕЛЬНИКОВ

ПЯТЬ ТРЕБОВАНИЙ РУССКИХ К КАЗАХСТАНУ. ПОРА ПОДЧИНИТЬСЯ
Вот и завершился политический кризис в Казахстане. Европарламент требует покарать чиновников, чиновники требуют покарать еврозачинщиков, но это уже сотрясение воздуха после драки. Пришло время подводить итоги – и итоги эти не то чтобы сильно радовали. Вроде бы "наши победили", но наши ли они?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что никакого "долга" перед ОДКБ у него нет, никаких условий по предоставлению помощи союзнические страны не ставили.

Никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было.

Когда вы бросаетесь помгать попавшему в беду соседу, вы действительно не ставите никаких условий. Но это не значит, что черную неблагодарность с его стороны можно будет считать нормальной реакцией. Нет, Казахстан ничего "черного" пока не сделал, но опасений все больше...

Охлажденный Токаев
Столица Казахстана Нур-Султан (долго ли она проживет с этим названием?) расположена существенно южнее Москвы, на широте Воронежа. Но континентальный климат делает свое дело – зимы тут не в пример суровее среднерусских.

Вечер 5 января 2022 года в Нур-Султане выдался пасмурным, температура упала до обычных по местным меркам −14°C, но президенту Касым-Жомарту Токаеву было очень, очень жарко. Резиденция главы государства – под тройной охраной, администрация столицы оцеплена протестующими, в администрации прежней столицы, Алма-Аты, и вовсе пожар. Токаев поднимает трубку спецсвязи и звонит – многим хотелось бы думать, что председателю ОДКБ Николу Пашиняну, но все понимают, что Владимиру Путину. И самым натуральным образом просит помощи. И эту помощь ему оказывают. Патрули ОДКБ не вступали в бои, но один их вид охладил немало горячих голов.

Через четыре дня в не по-зимнему теплой Москве министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что войска ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки. Но еще два дня спустя, когда потеплело и в Нур-Султане, Токаев решительно заявил о том, что войска выйдут в течение 10 дней. Откуда только взялась такая смелость у мырзы (господина) Токаева 11 января, в разгар русско-западных переговоров? Еще несколько дней назад он прекрасно видел импотенцию своих силовиков, а теперь оказался готов вверить им свою судьбу.

И Россия выполнила распоряжение дружественного президента ускоренными темпами: 19 января страну покинул последний русский солдат. И у нас есть полное право спросить: что это было вообще?

Либералы на марше
Консервативный публицист Егор Холмогоров не без раздражения констатирует:

Касым-Жомарт Токаев потребовал, чтобы миротворцев ОДКБ вывели из Казахстана – и тут же начался молниеносный вывод. Не успели еще наши десантники выгрузиться, сесть покурить, летчики военно-транспортной авиации – выспаться, как их уже просят убираться обратно, причем не то чтобы слишком вежливо.

У либеральных оппонентов уже готово объяснение. Вот, например, некто Андрей Козлович пишет в своем блоге с 15 тысячами подписчиков (почти как у Холмогорова на той же площадке):

Известно, что из России, а точнее, от В. Путина, деньги бегут как от чумы, в Казахстан же западные инвестиции шли, и шли более чем неслабо. Доля западных вложений в экономику Казахстана на настоящий момент оценивается в 370 миллиардов долларов.

И далее о том, что будет, если Казахстан окажется "оккупирован войсками путинского режима", – деньги и из Казахстана побегут как от чумы, а это значит, что куча людей, благодаря западным вложениям имеющих работу, окажется на улице.

Не поясняется, однако, каким же образом процветающий Казахстан вспыхнул от повышения цен на газ с копеечных до дважды копеечных. Почему уровень жизни в благодатной стране с щедрыми западными вложениями куда ниже, чем в России с ее "коррумпированной диктатурой", не говоря уж о сравнении с Западом, который осчастливил степную республику инвестициями. Почему два основных бизнеса в Казахстане – операции с полезными ископаемыми и контрабанда.

Ну и, конечно, про отсутствие западных инвестиций в России – это, видимо, шутка: 81% находящихся в свободном обращении акций русских компаний принадлежат нерезидентам, главным образом из США, Канады и Великобритании.

Благодарный сосед
Какими бы ни были западные инвестиции (а сводятся они к выкачке казахстанской нефти), экономика Казахстана критическим образом зависит от России, а точнее – от контрабанды китайских товаров в Россию. Налоговое законодательство, даром что существует Таможенный союз, не скоординировано: НДС в Казахстане составляет 12%, а в России 20%. На эти восемь процентов половина Казахстана и живет: легально ввезти товар в Казахстан, потом просочиться через слабо охраняемую русскую границу – и получить ценовое преимущество перед конкурентами.

Эта форма паразитизма на России совершенно не мешает казахстанским властям проводить откровенно антирусскую политику: семилетний срок за экстремизм отбывает симпатизирующий Москве активист Ермек Тайчибеков, в состав нового правительства вошел клинический русофоб Аскар Умаров (в политике здорового человека должно было быть наоборот).

Но молниеносное изгнание войск ОДКБ – все же перебор. Представьте, что у соседа загорелась квартира, вы вызвали пожарных, вытащили из дыма дедушку, начали тушить – а когда огонь утих, сосед говорит: "Спасибо, свободен", и на следующий день уже не здоровается.

Именно это и произошло в Казахстане. И что теперь делать – бить соседу морду, во-первых, незаконно, во-вторых, вроде как и не за что, но выводы надо сделать однозначные.

Что с того?
Идеальная развязка казахстанского кризиса для России выглядела бы так.

Войска ОДКБ остаются в Казахстане для поддержания порядка.
Политзаключенный Ермек Тайчибеков выходит на свободу и получает компенсацию за неправомерное преследование.
Русскоязычное население получает территориальную автономию, отдельно оговоренные конституционные права, квоту в парламенте и правительстве.
Россия размещает в Казахстане военную базу.
Казахстан вступает в Союзное государство России и Белоруссии на правах наблюдателя.
Не исключено, что по той же самой спецсвязи Токаев договорился с Путиным о той или иной форме благодарности, но она будет отодвинута по времени, чтобы не злить местных нациков. Это единственное разумное объяснение происходящего. Потому что бесплатно помочь – это одно (Россия занимается этим чуть ли не всю свою историю), а получить в ответ едва ли не пощечину – совсем другое.

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643578140
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