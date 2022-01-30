СНГ продолжает штормить, - Светлана Гамова

00:50 31.01.2022

Любые сбои на линии Москва–Киев могут разбалансировать все Содружество



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



30.01.22



Александр Лукашенко призывает граждан Белоруссии дать отпор возможным агрессорам. Фото Reuters

Недавнее столкновение на границе Киргизии и Таджикистана показало, что столкновения с участием военных могут произойти не только между Украиной и Россией, как предполагают в Киеве и других европейских столицах, а также в Вашингтоне. В обращении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сделанном накануне, отмечено, что беспорядки, происходившие в начале января в Алма-Ате, направлялись из одного из городов Центральной Азии. Токаев не назвал ни город, ни страну, где располагался, по его мнению, центр, осуществлявший переворот в Казахстане. Но то, что он сделал на этом акцент, говорит об уязвимости всех стран СНГ. А также о существовани "спящих" не только в странах Центральной Азии, но и у других членов СНГ. В этом ракурсе Содружество видится как неустойчивая структура, которая продолжает штормить.



Об этом, собственно, сказал Александр Лукашенко, выступая с посланием парламенту и народу в минувшую пятницу. Говоря в основном о несостоявшемся славянском союзе, он отметил и похожие моменты в другой части СНГ.



"Ситуация в Казахстане показала, что не только славянское, но и центральноазиатское братство стало мишенью. Очевидно, что Запад в целях ослабления России продолжит тактику по расшатыванию постсоветского пространства", – отметил Лукашенко. И задал вопрос: "Должны ли мы во всей этой ситуации реагировать и наращивать свои оборонительные возможности? Ответ очевиден. Хочешь мира – увы, готовься к войне…" – сделал он вывод.



Но если вспомнить обращение Токаева, то в нем отмечается, что угроза дестабилизации Казахстана в январе исходила от города одной из братских центральноазиатских стран. Из чего следует, что России не приходится надеяться на стабильность в пограничье со странами Средней Азии. Как, впрочем, и по всему периметру наших границ. Мы не можем быть спокойны относительно кавказского направления. И не только потому, что там есть не до конца погашенная горячая точка – Нагорный Карабах. В странах Южного Кавказа идут процессы, в перспективе обещающие нам в лучшем случае волнения, в худшем – украинский вариант "восстановления справедливости". Это касается не только и не столько Грузии, которая в 2008 году, после нападения грузинской армии на Цхинвал, потеряла Южную Осетию и Абхазию, контролируемые сегодня Россией.



Не все так, как хотелось бы, у РФ с союзной Арменией, где активно работают западные спецслужбы и очевидны откровенные антироссийские настроения у части населения. Но Армении рвать с Россией – значит столкнуться с Турцией, что никаких бонусов Еревану не принесет. И это удерживает пока Армению в зоне влияния России.



Готовит сюрприз Москве и Молдавия, которая настроилась на Запад, но пока остается в запасных у Евросоюза, довольствуясь статусом ассоциированного члена ЕС. Главным ориентиром у действующей молдавской власти, которая представлена президентом Майей Санду, является Украина. Сразу после инаугурации в 2019 году Санду совершила первый визит в Киев, где заявила, что Молдавия намерена перенимать опыт у Украины. "Мы бы хотели, чтобы у нас было как у вас на Донбассе", – отметила тогда Санд. И у граждан Молдавии возник вопрос: а что, собственно, она имела в виду? Размораживание конфликта в Приднестровье? Сегодня там мир, но шаги, предпринимаемые Кишиневом по отношению к непризнанной республике, не оставляют сомнений на намерении руководства Республики Молдова (РМ) перейти в отношении Приднестровья к принуждению к объединению с РМ.



Причем Кишинев активно использует для этого Украину. Ранее Украина закрыла свою границу для приднестровских автомобилей, сославшись на просьбу об этом молдавских властей.



Экспорт и импорт Приднестровья понес убытки. Недавно стало известно, что Тирасполь потерял и открытую ранее для приднестровских грузов границу с ЕС. А в Евросоюз Приднестровье отправляло большую часть своей продукции. На этот раз удар был нанесен по Молдавскому металлургическому заводу (ММЗ), расположенному в Приднестровье и являющемуся бюджетообразующим предприятием в непризнанной республике. ММЗ закрыли поставку металлолома, без которого завод работать не может. Единственное, что может его разблокировать, – это определенный компромисс, которого потребует у Тирасполя Кишинев. Очевидно, что, как и в случае с украинской блокадой Приднестровья по просьбе Кишинева, ЕС также действует на основании инициатив президента РМ Санду.



Есть мнения, что Украина в нужный момент может провести операцию в Приднестровье, направленную на выдавливание оттуда Оперативной группы российских войск. Лидер молдавских социал-демократов Виктор Шелин считает, что провокации со стороны Украины могут быть предприняты опять же по просьбе президента Украины.



Но пока Украина остается в центре внимания мирового сообщества, так как на юго-востоке страны существует притихший конфликт, который в любой момент может спровоцировать полномасштабную войну, куда могут быть втянуты не только РФ, но и страны ЕС.



"Все большую тревогу вызывает нарастание напряженности на южном направлении. Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам", – отметил в своем послании Александр Лукашенко.



Он подчеркнул, что для Запада важно "утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство". "Но мы – родные славянские народы, выходцы из единой купели крещения. Наши корни – из глубины веков. И это надо сберечь, чего бы нам ни стоило. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи – основа общей безопасности и выживания", – заявил глава государства.



Глава Белоруссии отметил, что на Западе укрепляется военная инфраструктура наступательного характера, а вблизи границ Союзного государства сосредотачиваются войска НАТО, активизированы полеты американских стратегических бомбардировщиков – до 30 вылетов в сутки.



Лукашенко заявил, что Запад в целях ослабления России продолжит расшатывать постсоветское пространство. И пообещал, что в случае войны Белоруссия будет воевать на стороне России.



Первый удар в случае военных действий белорусы примут на себя, как 1941 году. По сути, у России остается одни надежный союзник на данный момент – Белоруссия, прикрывающая нас с Запада.



На фоне переброски из России в Белоруссию дивизии комплексов "Панцирь-С" ситуация, описанная Лукашенко в выступлении перед парламентом, не кажется инструментом влияния на белорусский электорат и оппозицию, перекочевавшую за рубеж. Все представляется гораздо масштабнее и страшнее.