Опасные симптомы кыргызско-таджикского противостояния, - Аждар Куртов

01:09 31.01.2022

ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ КЫРГЫЗСКО-ТАДЖИКСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Очередной конфликт на границе #Таджикистан"а и #Кыргызстан"а в ночь на 28 января 2022 года не стал сюрпризом для экспертов по Центральной Азии. Специалисты единодушны во мнении, что приграничные столкновения так и будут повторяться и эскалироваться, если не разобраться с источником проблемы.



В опросе для Ia-centr.ru аналитики из России и Казахстана рассказали о том, как видится со стороны происходящее на таджикско-кыргызской границе.

Аждар Куртов, российский эксперт по Центральной Азии:

В ситуации с приграничными конфликтами между Таджикистаном и Кыргызстаном мы видим предсказуемое развитие сценария на усугубление ситуации. Одним из таких тревожных признаков является применение артиллерии одной из сторон конфликты. Небольшое количество пострадавших граждан в подобной ситуации можно объяснить только чудом.



Ведение огня из минометов и гранатометов не может быть спонтанным действием. Это не огнестрельное оружие, которое не требует особой подготовки перед применением. Перед началом работы артиллерии ее нужно подготовить. Кроме того, сами пограничники не решились бы на такое без соответствующей мотивации.



В Таджикистане, в отличие от Кыргызстана, ситуация с армией и силовыми структурами гораздо лучше. Там меньше самоуправства и бардака. Поэтому, возможно, применение минометов было продиктовано желанием кого-то из силовиков выслужиться.



Другая версия еще более циничная. Чем более мощное оружие применяется, тем ярче проявляется расчет на то, чтобы напугать противника и сократить свои издержки.



Меня удивляет другое. Конфликты на границе Таджикистана и Кыргызстана, к сожалению, стали уже привычным делом. Но стороны ведут себя так, словно речь о полноценном военном вторжении. Подобные ситуации улаживаются совершенно другими средствами, без применения оружия с обеих сторон. Минометы – это ведь не снайперская винтовка. При их использовании явно будут вовсе не избирательные потери среди гражданских.



В нынешних условиях, если только у одной из сторон нет четкой установки на развязывание войны, нужно садиться за стол переговоров. И постепенно, шаг за шагом, распутывать клубок противоречий, которые копились более чем 30 лет.



Руслан Шамгунов, кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета:

Анализируя последний конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана, предлагаю опираться только на проверенные данные.



Во-первых, сейчас неизвестно, с чьей именно территории прозвучали первые выстрелы. По некоторой информации, кыргызстанская сторона предприняла действия, касающиеся чувствительных тем – земле- водопользования, а также контроля над дорогами. Вероятно, таджикская сторона, обалдев от такой наглости, не стала тратить время на объяснения и применила оружие. Это мои предположения. Окончательные выводы можно будет делать, когда стороны предъявят материалы с места событий – фото, видео, рассказы очевидцев и т.д.



Во-вторых, особняком стоит вопрос о применении минометов и гранатометов, которые могли быть задействованы Таджикистаном. Если эти факты имели место, то стоит серьезный вопрос – кто дал разрешение на их применение по пограничникам и мирному населению соседней страны?



Пока ситуация выглядит так, словно в Таджикистане дали четкие указания – не допустить кыргызстанцев до спорных участков. И когда одна сторона увидела, что вторая сторона нарушает достигнутые договоренности – то они открыли огонь.



Подчеркну, что в сложившейся ситуации двум странам необходимо возобновлять переговоры. Подобные опасные инциденты, в которых пострадали люди с обеих сторон, нужно решать только миром.



Надеюсь, Таджикистан и Кыргызстан не исчерпали свой дипломатический потенциал и у них хватит здравомыслия понять, что силовым методом действовать опасно.



Рустам Бурнашев, профессор Казахстанско-Немецкого университета:

Давайте разберем причины возникновения этой сложной, затяжной и цикличной ситуации, которая служит предпосылкой прошедших столкновений в таджикско-кыргызском приграничье.



Приграничные конфликты между Кыргызстаном и Таджикистаном по своей природе являются многоуровневыми. Если бы они ограничивались спорами о делимитации и демаркации – их еще можно было бы решить. Но в этом случае все намного сложнее.



В этих разборках есть проблемы хозяйственных объектов, связанных с водопользованием и транспортными коммуникациями. Любое проведение границ будет ставить одну из сторон в зависимость от соседей. Это первый аспект.



Во-вторых, есть проблемы контрабанды, включающие в себя перевозку сельхозпродукции, наркотиков, ГСМ и др. Контрабандисты не заинтересованы в ликвидации "серых зон", через которые можно перемещаться. И это не контрабанда промышленных масштабов, а локальные незаконные перевозки.



В-третьих, сакрализация исторической, "исконной" территории для каждой из сторон конфликта.



В-четвертых, присутствуют моменты, связанные с национальными идеологемами, когда с помощью конфликтов стороны могут попытаться разрешить внутренние факторы.



Когда вопрос приграничья пытаются решить на дипломатическом уровне, то все вышеперечисленные аспекты учесть невозможно. В этом случае можно воспользоваться помощью посредников.



Имеющиеся документы, регламентирующие деятельность ОДКБ, не позволяют организации вмешиваться в такие ситуации. Поскольку конфликт является многоуровневым и многослойным, мы можем, конечно, предположить, что союзники могут ввести войска для разведения конфликтующих сторон, но это слишком высокие риски. И я сильно сомневаюсь, что участники ОДКБ захотят брать их на себя. Посреднические функции могут взять на себя отдельные страны, либо международные организации.



К выводам

Кризис в Ферганской долине показывает, что регион остается одним из самых взрывоопасных на территории бывшего СССР. Нерешенные за десятки лет проблемы неурегулированных границ, бедности, эффективного использования природных ресурсов (воды и земли) создают условия для регулярных конфликтов на данной территории.



Попытки чиновников заморозить ситуацию – успеха не приносят. Ограниченные меры по стабилизации ситуации, улучшению инфраструктуры и повышению уровня жизни могут в любой момент потерпеть крах. Так, в случае масштабных столкновений новые объекты могут быть разрушены в течение пары суток.



Для коренного решения проблемы потребуется политическая воля сразу двух сторон – Кыргызстана и Таджикистана. Для окончательного решения пограничного вопроса сторонам при любом раскладе придется идти на серьезные уступки. После этого – вкладывать значительные средства в развитие региона и повышение уровня жизни жителей приграничных районов. Сделать это будет очень непросто, но альтернатива данному варианту – перспектива регулярных вооруженных стычек, имеющих все шансы перейти в войну между двумя странами.



Евгения Ким



30.01.22