 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Токаев расширил полномочия госсекретаря Казахстана Карина
09:05 31.01.2022

Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом от 25 января 2022 года внес изменения в полномочия государственного секретаря Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Помимо прежних функций, теперь госсекретарь также:

по поручению главы государства представляет его интересы в отношениях с политическими партиями;

координирует деятельность государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;

курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте;

координирует работу по присуждению гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары".

Госсекретарь также:

1) вырабатывает для президента РК стратегические предложения в сфере внутренней политики;

2) по поручению главы государства представляет его интересы:

в отношениях с Парламентом РК и его палатами, другими государственными органами и общественными объединениями;

в международных отношениях;

3) координирует деятельность:
по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;

консультативно-совещательных органов при главе государства:

Комиссии по вопросам противодействия коррупции; Комиссии по государственным наградам; Комиссии по вопросам гражданства;

Комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;

Республиканской комиссии по государственным символам и геральдике ведомственных и иных приравненных к ним наград;

Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом;

Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области науки и техники им. аль-Фараби;

Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства им. Абая;

Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания;

Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий;

Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;

4) координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями президента РК.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, 5 января 2022 года указом президента госсекретарем РК назначен Ерлан Карин.

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
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