Президент Токаев расширил полномочия госсекретаря Казахстана Карина

09:05 31.01.2022

Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом от 25 января 2022 года внес изменения в полномочия государственного секретаря Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Помимо прежних функций, теперь госсекретарь также:



по поручению главы государства представляет его интересы в отношениях с политическими партиями;



координирует деятельность государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;



курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте;



координирует работу по присуждению гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары".



Госсекретарь также:



1) вырабатывает для президента РК стратегические предложения в сфере внутренней политики;



2) по поручению главы государства представляет его интересы:



в отношениях с Парламентом РК и его палатами, другими государственными органами и общественными объединениями;



в международных отношениях;



3) координирует деятельность:

по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;



консультативно-совещательных органов при главе государства:



Комиссии по вопросам противодействия коррупции; Комиссии по государственным наградам; Комиссии по вопросам гражданства;



Комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;



Республиканской комиссии по государственным символам и геральдике ведомственных и иных приравненных к ним наград;



Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом;



Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области науки и техники им. аль-Фараби;



Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства им. Абая;



Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания;



Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий;



Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;



4) координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития;



5) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями президента РК.



Указ вводится в действие со дня подписания.



Напомним, 5 января 2022 года указом президента госсекретарем РК назначен Ерлан Карин.



Лариса Черненко