 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Талибы продолжают методично и тихо забивать своих полит-противников, - озаботилась ООН
10:07 31.01.2022

ООН: талибы убили более сотни сторонников бывшего афганского правительства

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в Таджикистане как террористическая организация) после вывода иностранных войск из страны, убили более сотни людей, связанных с бывшим правительством Афганистана.

В новом докладе генсека ООН Совету безопасности организации, копия которого оказалась в распоряжении агентства Рейтер, утверждается, что жертвами убийств, внесудебных казней и похищений становились бывшие чиновники, силовики и простые афганцы, сотрудничавшие с силами НАТО и МООНСА (Миссии ООН по содействию Афганистану), а также боевики группировки "Исламское государство" (ИГ).

"Несмотря на объявления всеобщей амнистии для бывших членов правительства, его сил безопасности и тех, кто работал с международными вооруженными силами, МООНСА продолжала получать заслуживающие доверия сообщения об убийствах, насильственных похищениях и других нарушениях в отношении этих лиц", - говорится в документе.

Утверждается, что МООНСА с 15 августа 2021 года получила информация о более чем ста таких убийствах. Согласно документу, как минимум две трети из них являлись "внесудебными казнями, совершенными де-факто властями или связанными с ними лицами". Также в докладе говорится, что талибы казнили не менее 50 человек, подозреваемых в связях с ИГ. Конкретные доказательства убийств в документе не указаны.

Антониу Гутерриш отметил, что после прихода талибов к власти, по его словам, страна все больше погружается в гуманитарный кризис. Он призвал международное сообщество помочь афганцам, иначе этому региону и всему миру придется заплатить более высокую цену.

Две недели назад Гутерриш заявил, что в Афганистане разворачивается трагедия, и запрошенная ООН сумма на помощь афганцам отражает ее масштабы. Об этом он заявил спустя после того, как в ООН обнародовали гуманитарный план по Афганистану на 2022 год. На его реализацию потребуется почти пять млрд долларов.

Генсек ООН тогда подчеркнул, что это самый дорогостоящий план помощи одной стране за всю историю гуманитарной деятельности ООН. Гутерриш описал катастрофические условия, сложившиеся в сегодня в Афганистане: люди продают младенцев, чтобы прокормить остальных детей; сжигают свои пожитки для отопления жилья; в больницах, наводненных юными пациентами с истощением, нет тепла; более половины населения страны нуждается в чрезвычайной помощи.

15 августа прошлого года боевики "Талибана" вошли в Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани сбежал в ОАЭ. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Власть талибов в Афганистане до сих пор не признана ни одной их стран мира.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643612820
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