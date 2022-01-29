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Казахская правозащита требует "прекратить пытки" январистов
10:10 31.01.2022

"Пытали электрошокером, он даже терял сознание". Казахские правозащитники требуют прекратить пытки задержанных.

ВИДЕО тут -
https://rus.ozodi.org/a/pytali-elektroshokerom-on-dazhe-teryal-soznanie-pravozaschitniki-i-rodnye-zaderzhannyh-v-almaty-i-trebuyut-prekratit-ih-pytki/31674061.html

"Пытали электрошокером": родственники арестованных за "беспорядки" в Алматы рассказывают, как обращались с задержанными

Казахские правозащитники требуют от силовиков в Алматы прекратить пытать людей, задержанных после протестов: их обвиняют в участии и организации массовых беспорядков и выбивают показательные признания.

Родные десятков арестованных заявили о многочисленных избиениях и жестоком обращении с их близкими, а в Генпрокуратуре подтвердили, что ко многим задержанным действительно применялась сила.

Супруга арестованного гражданского активиста Дархана Уалиева смогла добиться разрешения на свидание с ним лишь через десять дней после ареста. По словам Булбул, ее мужа жестоко избивали в здании департамента полиции на протяжении 11 часов, требуя признательных показаний.

Дархан Уалиев отправился на площадь Республики в Алматы 5 января. Есть свидетельские показания, что он не участвовал в протестах, а помогал раненым солдатам внутренних войск. Но, несмотря на это, в итоге все равно был арестован и обвинен в терроризме. Ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

"Когда я его в первый раз увидела, у него все лицо было в кровоподтеках и синяках, движения затруднены, – рассказывает Булбул Бердыкожанова, супруга Дархана Уалиева. – А ведь мы увиделись только спустя десять дней, уже в изоляторе, а избивали его еще в полиции. Никакой медицинской помощи ему никто не оказал. В итоге он подписал бумагу, которую ему поднесли, но что там было написано, он прочесть уже не смог. Его пытали электрошокером, от чего он даже потерял сознание. Я написала заявление в прокуратуру, но пока ответа мне не дали".

По словам гражданских активистов, Дархан – не единственный, кто подвергся в Алматы избиению и пыткам после задержания. Сегодня группа активистов пришла к зданию прокуратуры Алматы, чтобы потребовать остановить жестокое обращение с заключенными. По их словам, большая часть задержанных не имеют никакого отношения к случившимся беспорядкам и мародерствам, и если и подписывают признательные показания, ​то делают это под пытками и из страха.

"Мы требуем отпустить невинно задержанных ребят. Я сама лично была на площади и видела, что никто из тех, кого сейчас задержали, не пришел на площадь с оружием, – ​требует гражданская активистка Сагила Жамалдинкызы. – ​Это все участники мирной акции. Их подвергают пыткам и избиениям, о чем мы получаем многочисленные свидетельства. Так не должно быть. Мы и так потеряли много молодых ребят во время всех этих событий".

В Генеральной прокуратуре Казахстана подтвердили, что в следственных изоляторах Алматы действительно есть задержанные с телесными повреждениями. Представители надзорного органа насчитали 73 человека, которые могли быть избиты после заключения под стражу. Троим арестованным меру пресечения уже изменили и отпустили их на свободу. 29 человек, у которых были огнестрельные ранения, после вмешательства прокуроров были госпитализированы в городские больницы.

В общей сложности в прокуратуру Казахстана поступила 91 жалоба на жестокое обращение силовиков с задержанными после январских событий. При этом в ведомстве заявляют, что в 19 случаях нарушения "не подтвердились". По 56 случаям проверки продолжаются. По всему Казахстану возбуждено уже 16 уголовных дел по факту превышения силовиками полномочий и пыток задержанных. Всего же по всей республике возбуждено 819 уголовных дел, связанных с январскими событиями.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643613000
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