ТаджМинкульт разрабатывает "рекомендуемый дизайн одежды для таджикских мужчин"

10:14 31.01.2022

разрабатывает рекомендуемый дизайн одежды для таджикских мужчин



Министерство культуры все еще разрабатывает рекомендуемый дизайн одежды для таджикских мужчин



Автор: Мазхаб Джумъа,



Ранее минкультуры и ряд других ведомств предлагали рекомендуемую одежду для женщин.



Дизайн образцовой мужской одежды на все случаи жизни все еще разрабатывается Министерством культуры Таджикистана. Об этом сегодня, 31 января в Душанбе сообщила министр культуры РТ Зулфия Давлатзода в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.



"Министерство культуры занимается разработкой образцовой мужской одежды. Пока мы не решили, каким будет рекомендуемый дизайн в Таджикистане", - сказала министр.

Давлатзода отметила, что рекомендуемый дресс-код для девушек и женщин в Таджикистане уже подготовлен и представлен общественности. Но рекомендуемые эскизы для таджикских мужчин, по ее словам, еще на стадии рассмотрения.



"Как только все будет подготовлено, мы проинформируем СМИ", - добавила министр.



Напомним, ранее в Таджикистане вышла в свет книга эскизов моделей одежды для женщин в национальном стиле под названием "Инструкция по рекомендованной одежде для девушек и женщин в РТ". В ней описаны рекомендации по одежде таджикских женщин для любого мероприятия и повседневной жизни.



В книге также описана одежда, которая не рекомендуется для ношения девушкам и женщинам Таджикистана.