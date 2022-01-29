|ТаджМинкульт разрабатывает "рекомендуемый дизайн одежды для таджикских мужчин"
10:14 31.01.2022
разрабатывает рекомендуемый дизайн одежды для таджикских мужчин
Министерство культуры все еще разрабатывает рекомендуемый дизайн одежды для таджикских мужчин
Автор: Мазхаб Джумъа,
Ранее минкультуры и ряд других ведомств предлагали рекомендуемую одежду для женщин.
Дизайн образцовой мужской одежды на все случаи жизни все еще разрабатывается Министерством культуры Таджикистана. Об этом сегодня, 31 января в Душанбе сообщила министр культуры РТ Зулфия Давлатзода в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.
"Министерство культуры занимается разработкой образцовой мужской одежды. Пока мы не решили, каким будет рекомендуемый дизайн в Таджикистане", - сказала министр.
Давлатзода отметила, что рекомендуемый дресс-код для девушек и женщин в Таджикистане уже подготовлен и представлен общественности. Но рекомендуемые эскизы для таджикских мужчин, по ее словам, еще на стадии рассмотрения.
"Как только все будет подготовлено, мы проинформируем СМИ", - добавила министр.
Напомним, ранее в Таджикистане вышла в свет книга эскизов моделей одежды для женщин в национальном стиле под названием "Инструкция по рекомендованной одежде для девушек и женщин в РТ". В ней описаны рекомендации по одежде таджикских женщин для любого мероприятия и повседневной жизни.
В книге также описана одежда, которая не рекомендуется для ношения девушкам и женщинам Таджикистана.