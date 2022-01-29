В Казахстане задержаны сразу три начальника областных сельхозуправлений (Жамбыл, Мангистау, ВКО) - оказались ворами

11:04 31.01.2022

В Казахстане задержаны руководители трех управлений сельского хозяйства



Антикоррупционная служба задержала руководителей управлений сельского хозяйства Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областей, передает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой задержаны руководитель УСХ по ВКО Гайламазян В., заместитель руководителя УСХ по Жамбылской области Кулкеева Е. и заместитель руководителя УСХ по Мангистауской области Изимтаев Б.

Антикоррупционная служба

В чем конкретно они подозреваются, не сообщается. В Антикоре отметили, что иная информация не подлежит разглашению.



Айтурган Азимжанова