|12:05 Шанырак - протек. Токаеву не отдомкратить имидж КазВласти. Ч. 1, - В.Хлюпин
11:04 В Казахстане задержаны сразу три начальника областных сельхозуправлений (Жамбыл, Мангистау, ВКО) - оказались ворами
10:14 ТаджМинкульт разрабатывает "рекомендуемый дизайн одежды для таджикских мужчин"
10:10 Казахская правозащита требует "прекратить пытки" январистов
10:07 Талибы продолжают методично и тихо забивать своих полит-противников, - озаботилась ООН
09:05 Президент Токаев расширил полномочия госсекретаря Казахстана Карина
08:47 Акимом Алматы стал экс-глава Казнацбанка Ербол Досаев
01:09 Опасные симптомы кыргызско-таджикского противостояния, - Аждар Куртов
00:52 Российско-китайское сближение: выгоды и вызовы, - Александр Лукин
00:50 СНГ продолжает штормить, - Светлана Гамова
00:48 Дети гастарбайтеров сформируют этнические анклавы в России, - Е.Трифонова
00:43 Успокоят ли Ирак президентские выборы? - С.Тарасов
00:38 Рос-вице-премьер Чернышенко едет в Казахстан открывать филиалы рос-вузов
00:29 5 требований русских к Казахстану, - М.Мельников
00:25 Талибы официально начали формировать "батальоны смертников"
00:21 Китайский Новый год, Водяной Тигр на пороге: Каким знакам не повезет
00:17 Американцы готовят Украине апокалипсис, - Д.Родионов
00:15 Ковид-война: что происходит за кулисами, - В.Катасонов
|В Казахстане задержаны сразу три начальника областных сельхозуправлений (Жамбыл, Мангистау, ВКО) - оказались ворами
11:04 31.01.2022
В Казахстане задержаны руководители трех управлений сельского хозяйства
Антикоррупционная служба задержала руководителей управлений сельского хозяйства Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областей, передает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой задержаны руководитель УСХ по ВКО Гайламазян В., заместитель руководителя УСХ по Жамбылской области Кулкеева Е. и заместитель руководителя УСХ по Мангистауской области Изимтаев Б.
Антикоррупционная служба
В чем конкретно они подозреваются, не сообщается. В Антикоре отметили, что иная информация не подлежит разглашению.
Айтурган Азимжанова