Глава Верховного суда Киргизии Нургуль Бакирова сама ушла в отставку. Не вынесла...

14:32 31.01.2022

31 января 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Глава Верховного суда Нургуль Бакирова ушла в отставку. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе ведомства.



По ее информации, отставка связана с изменениями в соответствии с новой Конституцией.



"В новой Конституции кардинально изменен порядок избрания председателя Верховного суда. Если раньше председатель избирался судьями ВС КР сроком на три года, то, согласно новой Конституции, председатель назначается президентом сроком на пять лет с согласия депутатов Жогорку Кенеша, основанного на предложении Совета судей", - пояснили в ВС.



Нургуль Бакирова была назначена председателем Верховного суда в апреле 2021 года.