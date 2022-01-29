В Туркменистане старейшины призывают молодежь доносить друг на друга

14:47 31.01.2022

В Марыйской области Туркменистана власти привлекли к работе с молодежью старейшин, которые призывают молодых людей доносить на сверстников, следящих за антиправительственными выступлениями в интернете. Об этом сообщает туркменская служба Радио Свобода.



Издание ссылается на старшеклассников и студентов в Мары, которые рассказали о собраниях в школах, среднеспециальных и высших учебных заведениях, где старейшины и муллы проводят разъяснительные беседы с молодежью.



"Эти встречи проводятся почти ежедневно в актовом зале одной из местных школ. Старейшины рассказывают школьникам и студентам о том, как "они верят в процветание и развитие нашей страны и будущее население также не должно в этом сомневаться". Они также упоминают о том, что "в интернете есть люди, которые очерняют нашего президента", – рассказал журналисту издания участвовавший в одном из собраний старшеклассник.



По его словам, старейшины утверждают, что туркменский народ как "одна семья", а они (выступающие в интернете) хотят сбить "наш народ" с истинного пути.



"Люди, пытающиеся устроить у нас в стране кровопролитие, появились откуда-то и начали выступать в интернете. И если среди вас есть сверстники, которые заходят в интернет, слушают и обсуждают то, о чем там говорят, вы, если считаете себя патриотом родины, должны без лишнего шума предупредить об этом вашего классного руководителя", – цитирует старшеклассник слова одного из выступавших на собрании старейшин.



Туркменская служба Радио Свобода попыталась получить комментарии в администрации города и управлении образования, но журналистам не ответили.



Ранее издание писало, что сотрудники Министерства национальной безопасности предупреждали студентов ашхабадских вузов об отчислении в случае посещения запрещенных сайтов, в частности сайта туркменской службы Радио Свобода, и склоняли студентов к доносительству.



В начале января в Байрамали представители властей проводили подомовой обход семей, чьи родные находятся за пределами страны, и предупреждали, чтобы они не участвовали в антиправительственной деятельности.