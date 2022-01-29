 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прекратите атаки на свободу слова! Журналисты обратились к властям Кыргызстана
14:55 31.01.2022

31 января 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Представители журналистского сообщества обратились к властям. Они отмечают сегодня тревожную тенденцию отката от принципов и ценностей демократического общества, когда через принятие ряда законов, многомиллионные иски, словесные угрозы со стороны высокопоставленных чиновников, незаконные задержания и вызовы на допросы идет массированная атака на СМИ и свободу слова.

В обращении указано, что журналистские расследования направлены на борьбу с коррупцией во властных структурах, против формирования устойчивых семейно-клановых схем, от которых страдает бюджет страны, экономика и, в конечном итоге, жизнь и благосостояние каждого кыргызстанца. Материалы журналистов вскрывают тайное, чтобы общество могло знать и понимать, что на самом деле происходит, а правоохранительные органы исполняли свои функции по реагированию на нарушения.

Но мы видим, что реакция обратная - авторы расследований становятся объектами уголовных дел с вопиющими нарушениями правовых процедур, в их адрес развернута массовая травля в соцсетях со стороны "фабрик троллей", за ними устанавливают слежку и видеонаблюдение за личной жизнью. Мы хотим спросить у властей - кто для вас преступник и нарушитель? Кто нарушает или кто говорит правду?

Из обращения журналистского сообщества
Представители медиа напоминают, что журналист всегда стоит на страже общественных, народных интересов. Кыргызстанцев беспокоят проблемы безработицы, коррупции, состояния здравоохранения, экономики, низкий доход граждан, качество образования, социальные услуги и льготы, отсутствие воды, жилищные условия. Все эти вопросы к власти, к тому, как она исполняет свои обязательства перед населением. Именно на эти темы пишут журналисты, и именно из-за освещения этих вопросов журналисты становятся мишенью для преследования.

Мы призываем власти, околовластных сторонников ряда чиновников прекратить массированные атаки на СМИ и журналистов в социальных сетях, не уводить внимание общественности от проблем, которые вскрывают журналисты, прекратить слежку и вбросы видео личной жизни с целью шельмования журналистов и смены темы обсуждения.

В обращении говорится, что прекрасно известно, кто стоит за атаками на журналистов, владеет и управляет "троллями" в соцсетях. "Вы можете соврать один раз, второй. Но врать постоянно вы не сможете. У нас маленькая страна, в которой все видно как на ладони. Наш народ знает, кто чего стоит и почему некоторые чиновники живут, как олигархи. Общество не обмануть, а журналистов не запугать. Мы, журналисты, продолжим освещать все - от незаконных действий чиновников до проблем простых граждан. Мы продолжим освещать, потому что мы последняя надежда для людей, отчаявшихся от повсеместного беззакония. Мы продолжим озвучивать проблемы и трудности кыргызстанцев. Потому что только тогда власть начинает замечать людей и вспоминать о своих обязательствах перед ними, только тогда люди будут знать правду", - подчеркивают обратившиеся.

Напомним, 22 января в офис журналистов Temirov Live в Бишкеке пришли сотрудники милиции в сопровождении бойцов спецназа. Болота Темирова задержали и доставили в ГУВД столицы.

Стало известно, что вместе с Болотом Темировым задержан его коллега Болот Назаров. Обоих отпустили под подписку о невыезде.

Журналисты связывают визит сотрудников милиции с профессиональной деятельностью редакции Temirov Live и последним расследованием о топливном бизнесе семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

После этого в Сети стали распространять видео несанкционированных съемок из сугубо личной жизни сотрудников редакции, в том числе интимного характера. Это возмутило общественность, потому что Конституция гарантирует неприкосновенность частной жизни.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643630100
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