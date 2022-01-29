 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане опять бастуют - казтелекомовцы в Алматы и нефтяники в Мангистау
17:26 31.01.2022

Сотрудники технического подразделения "Казтелекома" в Алма-Ате отказались работать, организовав возле офиса компании стихийный митинг. Об этом сегодня, 31 января, сообщает newtimes.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Как передает портал, работники выдвинули устное требование повысить им заработную плату.

В настоящее время руководство компании ведет переговоры с бастующими. Участникам митинга предложено сформировать инициативную группу и в рамках закона, а также в соответствии с внутренними документами компании совместно с профсоюзом обозначить инициативы, которые в обязательном порядке будут рассмотрены.

"Компания на регулярной основе проводит пересмотр заработных плат, причем в приоритете находятся именно сотрудники технических подразделений. Кроме того, производит единовременные выплаты (индексация), которые нивелируют существующую инфляцию и направлены на обеспечение социальной справедливости. В частности, сегодня всем сотрудникам компании выплачена аналогичная единовременная выплата, на данные цели из средств компании направлено более 1 млрд тенге (166 млн 600 тыс. руб. - EADaily), ― говорится в сообщении пресс-службы.
Накануне с обращением к президенту Казахстана из-за трудового конфликта выступили нефтяники в Мангистауской области.

Источник - eadaily.com
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