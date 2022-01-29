За коммент ответишь: сайт "ЦентрАзия" по-прежнему блокирован в Казахстане, - "Мемориал"

17:50 31.01.2022

Претензии были высказаны в связи с редакционными комментариями к размещенным на сайте текстам со сторонних ресурсов



Редакция сайта "ЦентрАзия" – одного из ключевых русскоязычных ресурсов, специализирующихся на проблемах региона – сообщила о продолжающейся блокировке сайта в Казахстане.



10 января редакция получила "рекомендательные письма" от Комитета информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан с требованием удалить ряд материалов, связанных с недавними событиями в этой стране. Согласно информации "ЦентрАзия" претензии были высказаны в связи с редакционными комментариями к размещенным на сайте текстам "Интерфакса" и некоторых других российских агентств. Редакция удалила соответствующие материалы, тем не менее 12 января сайт был заблокирован в Казахстане. Проверка по kazbt.com показывает, что блокировка сохраняется.



В ноябре 2021 года сайт уже подвергался блокировке после того, как рутинное сообщение о визите Токаева в Туркменистан получило редакционный подзаголовок "ПодЕлбасиновик улетел с госвизитом к Аркадагу". Позже материал был удален и сайт разблокировали.



10 января с блокировкой столкнулось и агентство "Фергана.Ру", другой известный информационный ресурс, специализирующейся на Центральной Азии. Блокировка fergana.media в Казахстане стала ответом на статью главы агентства Даниила Кислова "Террористический транзит" о роли племянника бывшего президента Нурсултана Назарбаева в январских беспорядках. В официальном письме, полученном редакцией, отмечалось, что информация в статье, опубликованной 7 января, якобы является "заведомо ложной", а ее распространение "создает опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан", за что законодательством Казахстана предусмотрена административная и уголовная ответственность. Просьба редакции уточнить, какая конкретно информация является "заведомо ложной" и "создает опасность", осталась без ответа.