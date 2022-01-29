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Турция депортирует на родину 25 туркменских активистов
17:52 31.01.2022

25 туркменским активистам в Турции грозит принудительное возвращение на родину
Турецкие власти рассматривают деятельность активистов как "проблему национальной безопасности"

На прошлой неделе Туркменскому Хельсинкскому Фонду по правам человека (Болгария) удалось получить копию конфиденциального турецкого полицейского документа, содержащий список 25 туркменских активистов, которым может грозить задержание и принудительная высылка в Туркменистан. Насколько известно, активисты были включены в него по требованию Ашхабада.

Документ не имеет выходных данных. Он содержит фамилии, имена и отчества (имя отца), даты рождения, номера паспортов и турецких удостоверений, выдаваемых иностранным гражданам. Во время задержаний и допросов прошлой осенью двум туркменским активистам и четверым адвокатам независимо друг от друга удалось увидеть этот двухстраничный список, но полицейские запретили его копировать. Представители полиции также отказались сообщить, из какой инстанции поступил к ним документ.

Имена 18 мужчин и 7 женщин, включенные в список, приведены ниже. Мы публикуем их в алфавитном порядке. Номера документов, отчества и точные даты рождения при публикации опущены.

Абулов Камил (Abulov Kamil), 1986 г.р.

Аллалыев Байрам (Allalyyev Bayram), 1987 г.р.

Аннаев Довран (Annayev Dowran), 1985 г.р.

Аннаев Нурмухамед (Annayev Nurmuhammet), 1981 г.р.

Алтыева Нарджемал (Altyyeva Narjemal), 1968 г.р.

Гайыпов Халназар (Gayypov Halnazar), 1992 г.р.

Гочиева Хамрагуль (Gochiyeva Hamragul), 1982 г.р.

Джораев Мердан (Jorayev Merdan), 1985 г.р.

Исламов Керим (Islamov Kerim), 1990 г.р.

Курбандурдыев Розымурат (Kurbandurdyyev Rozymurat), 1966 г.р.

Мамедов Азиз (Mamedov Aziz), 1992 г.р.

Матюсупова Наргиза (Matyusupova Nargiza), 1990 г.р.

Мейманкулиев Фархад (Meymankulyyev Farhat), 1992 г.р.

Мухамедов Мердан (Muhamedov Merdan), 1990 г.р.

Оразкулиев Говшут (Orazkulyyev Govshut), 1991 г.р.

Оразмухамедов Вепа (Orazmuhammedov Vepa), 1992 г.р.

Расулова Ханум (Rasulova Hanum), 1990 г.р.

Рахманов Ахмед (Rahmanov Ahmet), 1974 г.р.

Салыхова Энеджан (Salyhova Enejan), 1972 г.р.

Сетдарова Патма (Setdarova Patma), 1957 г.р.

Таганова Дурсолтан (Taganova Dursoltan), 1991 г.р.

Тайыров Атабек (Tayyrov Atabek), 1987 г.р.

Тачназаров Гадам (Tachnazarov Gadam), 1987 г.р.

Хайтбаев Азат (Hayytbayev Azat), 1990 г.р.

Ходжанепесов Сердар (Hodzhanepesov Serdar), 1975 г.р.

До недавнего времени представителям гражданского общества в Турции был известен только список из 13 имен активистов, которые якобы угрожают безопасности дипломатов, направленный турецким властям консульством Туркменистана в Стамбуле (№44/05-5490 от 1 августа 2021 года). Имена 11 граждан Туркменистана, проживающих в Турции, фигурируют и в новом полицейском документе (в "список 25" не вошли двое: проживающий во Франции оппозиционер Мурад Курбанов, которому в начале сентября 2021 года было отказано во въезде в Турцию, и гражданин Узбекистана Жумасапар Дадебаев).

Напомним, что четверо из фигурантов списка осенью прошлого года уже находились в процедуре депортации. Одну из них – Дурсолтан Таганову – в сентябре задержали на три дня несмотря на регистрацию ранее ее заявления об убежище. Вепа Оразмухамедов был задержан 11 ноября 2021 года и продолжает содержаться в одном из депортационных центров. Его делом занимается адвокат Абдулхалим Йылмаз.

Вызывает обеспокоенность, что некоторым мирным критикам туркменского режима турецкие власти присваивают код G-87, означающий наличие обстоятельств, представляющих угрозу безопасности Турции, что ведет к запрету на въезд на срок до пяти лет (может быть продлен еще дважды) и другим ограничениям гражданских прав. При этом в случае принудительной высылки в Туркменистан активистам угрожают пытки и политически мотивированные уголовные преследования. По оценке турецких адвокатов, шансы на обжалование правомерности применения кода, устанавливаемого на основе данных разведслужбы МИТ, весьма низки.

Код G-87 фигурировал как в деле Вепа Оразмухамедова, так и в деле туркменского активиста из Каракалпакстана Жумасапара Дадебаева, незаконно вывезенного в Узбекистан в январе при участии турецкой МИТ.

Дадебаев, активно участвовавший в деятельности туркменского протестного движения в Турции, не упоминается в "списке 25" из-за наличия у него паспорта гражданина Узбекистана. В отношении него в январе 2022 года была проведена отдельная операция, в ходе которой сотрудниками турецкой МИТ было проигнорировано обращение активиста за убежищем в Турции и нарушено решение суда о невысылке его на родину. Незадолго до исчезновения он обратился в прокуратуру в Стамбуле с жалобой на преследование со стороны вооруженных лиц, предположительно связанных со Службой государственной безопасности Узбекистана.

Источник - memohrc.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643640720
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