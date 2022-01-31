Запущенный Исламабадом против Кабула бумеранг джихада возвращается в Белуджистан и Хайбер-Пахтунхву, - А.Серенко

20:07 31.01.2022 Пакистан готовится к весеннему обострению



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Генерал Камар Джавед Баджва (слева) пытается поднять боевой дух пакистанских солдат после атак террористов в Белуджистане / Фото пакистанской Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR)

В минувшую субботу начальник штаба (главнокомандующий) армией Пакистана генерал Камар Джавед Баджва побывал с инспекторской проверкой в округе Кеч провинции Белуджистан. Причиной внепланового визита главы пакистанской армии стала гибель несколько дней назад десяти военнослужащих армии Пакистана от рук боевиков, проникших с территории соседнего Ирана. Неделей ранее генерал Баджва посетил граничащую с Афганистаном провинцию Хайбер-Пахтунхва, где также заметно активизировались действия боевиков пакистанского "Талибана" (организация запрещена в РФ) против правительственных сил. Предстоящей весной Исламабад может столкнуться с растущей активностью вооруженных сепаратистских и джихадистских групп, в том числе тех, что ранее пакистанские спецслужбы использовали для ведения гибридной войны против Афганистана.



В Пакистане состоялись торжественные похороны десяти военнослужащих, убитых в ночь с 25 на 26 января в ходе нападения вооруженных боевиков на армейский блокпост в округе Кеч, расположенном в западной части провинции Белуджистан. Межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR) более суток скрывала информацию об инциденте и только 27 января сообщила, что пакистанские военные стали жертвами "огневого налета" террористов. В ходе боестолкновения нападавшие потеряли убитым одного боевика, еще несколько террористов получили ранения. По данным пакистанской армии, трое боевиков позже были захвачены в плен в результате специальной поисковой операции.



На момент выпуска официального релиза ISPR не сообщалось, боевики какой именно вооруженной группировки осуществили нападение на блокпост в Кече. В соцсетях сначала появились комментарии о том, что нападение было организовано боевиками из сепаратистской "Армии освобождения Белуджистана" (АОБ), однако позже к ним прибавилась версия о возможной причастности к инциденту афганских талибов, якобы связанных с иранскими спецслужбами. В пользу такого предположения, в частности, говорила логистика нападавших – сообщают, что группа боевиков проникала в округ Кеч с территории соседнего Ирана и после уничтожения пакистанских военных попыталась скрыться за иранской границей.



Официальные представители пакистанского правительства, комментируя инцидент в Кече, заявили, что некие "иностранные силы несут ответственность за беспорядки в Белуджистане". При этом не уточнялось, о каких именно странах идет речь. Некоторые пакистанские СМИ со ссылкой на неназванных правительственных чиновников сообщили, что у террористической атаки в округе Кеч "может быть много источников", "но одно можно сказать наверняка: есть силы, пытающиеся создать беспорядки в Белуджистане".



В соцсетях пакистанские пользователи сначала было, по привычке, поспешили обвинить спецслужбы Индии в причастности к гибели десяти пакистанских военных, однако чуть позже мнения тех же самых пользователей разделились: одни из них склонны были подозревать иранскую разведку, другие – афганских талибов. Последнее обстоятельство представляется весьма примечательным – до сих пор пакистанские пропагандисты всячески превозносили афганский "Талибан" (запрещен в РФ) и активно радовались его возвращению к власти в Кабуле. Теперь же в "талибских друзьях" пакистанские пользователи соцсетей начинают все больше разочаровываться, поскольку запущенный ранее Исламабадом против Кабула "бумеранг джихада", похоже, возвращается в пакистанские провинции.



Судя по далеко не полной статистике, после победы талибов в Афганистане стала стремительно ухудшаться ситуация с безопасностью и в пакистанских провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан. Так, в округах Южный и Северный Вазиристан нападения на пакистанских силовиков и гражданских чиновников уже несколько месяцев происходят почти ежедневно. Совершают их, главным образом, боевики "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, организация запрещена в РФ). Атакам террористов пакистанского "Талибана" подвергаются блокпосты и транспортные средства армии и спецслужб Пакистана. Все чаще боевики применяют тактику снайперских атак, используя оружие западного производства, переброшенное в Хайбер-Пахтунхву из соседнего Афганистана при поддержке местных талибов. По словам источников "НГ", уровень потерь среди военных, полицейских и гражданских чиновников в пакистанском Пуштунистане вырос настолько, что официальные власти засекретили эту статистику. По приблизительным оценкам, каждый месяц только в провинции Хайбер-Пахтунхва погибает не менее 20 пакистанских силовиков.



Попытки официального Исламабада договориться о мире с пакистанскими талибами не увенчались успехом, несмотря на активное посредничество "сети Хаккани" (запрещена в РФ) – доминирующей фракции в афганском "Талибане", тесно связанной с Межведомственной разведкой Пакистана. В последнее время пакистанские военные пытаются атаковать главарей ТТП, скрывающихся на территории восточной афганской провинции Кунар, с помощью беспилотников, однако, похоже, не слишком успешно. При этом пакистанские удары по афганским населенным пунктам встречают все более негативную и даже агрессивную реакцию со стороны многих боевиков и полевых командиров афганского "Талибана". Последние уже открыто высказываются в пользу идеи "продолжения джихада" через его "перенос" из Афганистана в Пакистан.



Растут потери пакистанских силовиков и в провинции Белуджистан. Спустя два дня после гибели десяти военных на блокпосту в округе Кеч, из-за взрыва мины погибли трое (по другим данным – четверо) сотрудников налоговой службы в округе Дера-Бугти. Почти одновременно с этим в нескольких вооруженных инцидентах в округах Чагай и Кветта были убиты, по меньшей мере, 6 человек. Еще четыре человека погибли несколько дней назад в ходе перестрелки в самом городе Кветта – административном центре провинции Белуджистан. Таким образом, по неполным данным только за пять дней в период с 25 по 30 января в различных белуджистанских районах Пакистана погибли не менее 23 человек.



Такой уровень потерь позволяет сделать вывод, что, фактически, в пакистанских провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва набирает силу настоящая война. Ведут ее против пакистанской армии и правительства боевики ТТП, ряда группировок афганского "Талибана" и "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), а также сторонники вооруженной борьбы за независимость Белуджистана, сумевшие создать тыловую инфраструктуру в приграничных с Пакистаном районах Афганистана и Ирана.



Резкое обострение ситуации с безопасностью в пакистанских Пуштунистане и Белуджистане заставило командующего армией Пакистана генерала Камара Джаведа Баджву совершить туда экстренные инспекторские поездки. В пятницу 21 января он прибыл в Пешавар – административный центр провинции Хайбер-Пахтунхва, где провел совещание с командованием Пешаварского армейского корпуса. Как сообщила ISPR, генералу Баджве "был предоставлен подробный доклад о сложившейся ситуации с безопасностью, ходе работ по развитию в племенных районах и ограждении пакистано-афганской границы". В своем выступлении перед пешаварскими офицерами генерал Баджва "подтвердил решимость пакистанской армии бороться с терроризмом до устранения этой угрозы для страны", а также "поклялся, что жертвы мучеников не будут напрасными и в страну вернется полный мир". Главной задачей пакистанских сил безопасности в Хайбер-Пахтунхве Камар Джавед Баджва назвал "создание благоприятных условий для завершения проектов социально-экономического развития в недавно объединенных племенных районах, что жизненно важно для прочной стабильности и устойчивого прогресса в регионе".



В субботу 29 января генерал Баджва побывал в округе Кеч провинции Белуджистан. В штаб-квартире местного футбольного клуба он встретился с руководителями окружных силовых ведомств, выслушал доклад о сложившейся ситуации с безопасностью в этом районе, ходе ограждения пакистано-иранской границы и "мерах, принимаемых для противодействия враждебным действиям, стремящимся подорвать ситуацию с безопасностью в Белуджистане". В своем докладе генерал Баджва пообещал, что "армия приложит все усилия, чтобы помочь правительству провинции в достижении прочного мира и процветания", подчеркнув, что "безопасность, стабильность и процветание Белуджистана будут обеспечиваться любой ценой". Встретившись с личным составом подразделений армии Пакистана, дислоцирующихся в округе Кеч, генерал Баджва заявил, что террористы, уничтожившие в ночной атаке 26 января десять пакистанских солдат, "будут привлечены к ответственности", а "кровь мучеников не окажется напрасной". "Белуджистан - это будущее Пакистана, а прогресс и процветание провинции означают прогресс всей страны", - заявил Камар Джавед Баджва, выразив уверенность, что "подрывные усилия враждебных сил не увенчаются успехом".



Впрочем, официальный оптимизм командующего армией Пакистана пока трудно назвать обоснованным. Рост числа все более агрессивных и успешных террористических атак в Хайбер-Пахтунхве и Белуджистане свидетельствует о снижении эффективности работы пакистанских спецслужб: разведка Исламабада сегодня явно не в состоянии действовать на опережение и предупреждать вылазки боевиков. Не слишком высокого уровня оказался и уровень боеспособности приграничных подразделений пакистанской регулярной армии, которые оказываются достаточно легкой добычей для закаленных в боях джихадистов ТТП и ИГ, а также повстанцев АОБ.



Вряд ли в ближайшее время пакистанские власти смогут провести реформы в спецслужбах и армии, необходимые для повышения их эффективности. Всего же через несколько недель в проблемных регионах Пакистана начнется весна, а вместе с ней – и новый сезон боевой террористической активности, к которому, похоже, джихадисты пакистанского "Талибана" и белуджийские сепаратисты подготовились гораздо лучше, чем их противник.



31 янв. 2022 Источник - ng.ru

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