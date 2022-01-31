Игры строгого режима. Пекинская Олимпиада установила рекорд по количеству антиковидных ограничений

20:24 31.01.2022

31.01.2022,



Олимпийские игры в Пекине, стартующие в пятницу, точно войдут в историю как турнир с рекордным количеством коронавирусных ограничений и запретов. Формат "пузыря", ежедневное ПЦР-тестирование, отсутствие на трибунах иностранных болельщиков, роботы вместо обслуживающего персонала в гостиницах - организаторы Олимпиады использовали, кажется, весь опыт, накопленный с начала пандемии. Но даже такие жесткие меры, похоже, не позволят избежать другого рекорда, или, точнее, антирекорда,- по количеству заболевших.



Спортсмен, заболевший коронавирусом во время пекинской Олимпиады, сможет тем не менее вернуться к соревнованиям после сдачи трех отрицательных ПЦР-тестов



Пекинская Олимпиада, еще не начавшись, уже установила первый рекорд. Связан он с немыслимым количеством ограничений и мер предосторожности. В регламенте день ото дня появляются новые пункты, начинающие устаревать подвергаются корректировкам. Причиной введения различных запретов стала, естественно, пандемия коронавируса и, в частности, появление нового штамма - "омикрона".



Оргкомитет Олимпийских игр, желавший во что бы то ни стало избежать переноса турнира на более поздние сроки, решил прибегнуть к ставшему столь популярным в ряде видов спорта ноу-хау и устроить в Пекине так называемый пузырь. В нем на время Олимпиады окажутся заперты все члены сборных, а также все лица, связанные с проведением турнира.



Территория внутри "пузыря" будет поделена на три взаимосвязанные зоны.



Первая, в центре Пекина, включает в себя ледовые арены, где будут состязаться фигуристы и хоккеисты, а также Национальный стадион, где пройдут церемонии открытия и закрытия.

Вторая - близ Яньцина - предназначена для проведения соревнований по горным лыжам и санному спорту.

Еще один кластер - в Чжанцзякоу - отводится для турниров по биатлону, сноуборду и фристайлу.

Допускать на олимпийские объекты будут спортсменов и зрителей, имеющих отрицательный результат ПЦР-теста и температуру ниже 37,3 С. Иностранных болельщиков на трибунах не будет.



Билеты, которые не поступали в открытую продажу, будут распределены среди избранных - преимущественно сотрудников китайских госкомпаний и местных студентов.



Попасть внутрь "пузыря" тоже своего рода испытание, и начинается оно задолго до прибытия членов сборных в Пекин. Минимум за две недели до прилета олимпийцы обязаны вакцинироваться, а какой вакциной - "Спутником V", Moderna, Pfizer или иной,- значения не имеет. Исключение составляют несовершеннолетние спортсмены или атлеты, имеющие медотвод от прививки, причем каждый случай должен быть рассмотрен медицинской комиссией отдельно.



Теоретически можно и не вакцинироваться, но тогда участнику Олимпиады необходимо провести в Пекине три недели на самоизоляции, или, иначе говоря, 21 день без тренировок. К такому атлеты, не желающие прививаться, оказались не готовы. К примеру, из-за требований обязательной вакцинации в Китай не приехал словенский биатлонист Клемен Бауэр, для которого эта Олимпиада могла стать уже пятой в карьере.



Еще один этап на пути к "пузырю" - нескончаемое количество ПЦР-тестов. Два из них с интервалом 24 часа всем участникам Олимпиады нужно сделать непосредственно перед отлетом, еще один - по приезде, прямо в аэропорту. Там мазки берут люди в костюмах биологической защиты. На этом тесты, разумеется, не заканчиваются. Внутри "пузыря" их придется сдавать каждый день, а в случае пропуска олимпийцу весь следующий день придется провести в гостиничном номере.



Если вдруг атлет заразился, его помещают в изоляционную комнату площадью 25 кв. м с открывающимся окном, которую покидать строго запрещено.



Вернуться к привычному ритму жизни можно после трех отрицательных тестов, сданных с интервалом в сутки. Если спортсмен не успевает выздороветь к соревнованиям, то дисквалифицировать его, по крайней мере на бумаге, не будут. Вместо "дисквалифицирован" (DQ) оргкомитет придумал иное, более нейтральное обозначение - "не стартовал" (DNS). Если же атлет успевает поправиться к турниру, ему присваивают статус "контактного". Иначе говоря, соревноваться он может, но сдавать ПЦР-тесты должен дважды в день.



По окончании турниров атлеты, чье выступление на Олимпиаде завершено, обязаны покинуть Пекин в течение 48 часов. Остаться смогут только те, кто намерен принимать участие в церемонии закрытия Игр.



Кто из российских олимпийцев заболел коронавирусом

Естественно, никуда не исчезнут уже ставшие привычными правила: обязательны соблюдение социальной дистанции 2 м, а также ношение масок всегда и везде. В двух случаях без них все же можно будет обойтись - во время приемов пищи и на церемонии награждения. Правда, до пьедестала спортсмены все равно должны будут дойти в масках, а снять их смогут только по специальной команде. Медали призеры и победители надевать на себя будут самостоятельно.



Интересный нюанс связан с распределением олимпийских медалей.



Если инфекция будет выявлена у спортсмена перед финалом соревнований, он или его команда получат серебро автоматически, как это происходило и на Олимпиаде в Токио.



Немного иная ситуация с хоккейным турниром. На всех стадиях турнира командам, которые не смогут набрать необходимое количество здоровых игроков, то есть 15 полевых плюс 2 вратаря, будет засчитываться техническое поражение. Это правило не будет распространяться на финальный матч и матч за третье место. Если вдруг обе команды не смогут принять участие в заключительной встрече, то сразу двум сборным - впервые в истории - выдадут золотые награды. Аналогично, если два участника матча за третье место не смогут набрать необходимое количество игроков, им обоим вручат бронзовые награды.



Несмотря на гигантское количество защитных мер, избежать выявления положительных случаев, очевидно, не удастся. На летней Олимпиаде в Токио было проведено в общей сложности 624 тыс. тестов, общее число заболевших составило 430 человек. В Пекине этот показатель, скорее всего, будет значительно выше. Игры еще не начались, а число заразившихся COVID-19 уже перевалило за сотню.



Екатерина Ремизова



31.01.2022