 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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До какого предела может обвалиться казахский тенге в случае "адских" санкций Запада к России?
00:00 01.02.2022

До какого предела может обвалиться тенге в случае "адских" санкций Запада к России - эксперт
До какого предела может обвалиться тенге в случае "адских" санкций Запада к России - экспертФото - Фотоколлаж Tengrinews.kz
С начала 2022 года рубль упал к доллару на 5,7%, и это худший результат среди 24 валют развивающихся рынков. При этом цены на нефть Brent в январе выросли на 14,5% и достигали 20 января $89,5 за баррель - максимальной отметки с октября 2014 года. А 24 января рубль падал к доллару до 79,50, что является худшим уровнем с ноября 2020 года.

Нагнетание международной обстановки имеет свое отражение на фондовом, денежном и валютном рынках. Особенно это отразилось на курсе рубля, который стал стремительно падать по мере нарастания напряженности между Россией и Западом. Но что эта геополитическая обстановка и намерение Запада вводить жесточайшие санкции против России сулят казахстанскому тенге? На это корреспонднету медиа-портала Caravan.kz ответил старший аналитик компании TeleTrade Артем Фурманов.

"На российском и впоследствии на казахстанском валютных рынках "правят бал" геополитические риски. Со стороны западных стран во главе с США не словом, а делом непрерывно нагнетается новостной фон о том, что Россия готовит вторжение на Украину. Штаты и ряд их союзников, наполняют "Незалежную" оружием, присылают военных инструкторов, а также нагнетают панику, эвакуируя свой персонал из консульств. В свою очередь российская сторона продолжает опровергать все обвинения", - отметил эксперт.

Текущая ситуация, по словам Фурманова, крайне настораживает инвесторов, потому что напряжение достигло пиковой точки. Из-за малейшей военной провокации может обостриться конфликт на территории Украины, прежде всего на Донбассе. Начало военных действий развяжет руки США в отношении санкций против России, которые, по словам американских чиновников, будут очень жесткими и больно ударят по экономике страны.

Прежде всего, подчеркнул аналитик, речь идет о рестрикциях против государственного долга, финансового и нефтегазового секторов.

"В случае реализации негативного сценария может произойти "взрыв новостного фона", который взвинтит панику на российских рынках. На этом фоне рубль может быстро обвалиться. Предположить, насколько сильным будет падение сложно, не исключены уровни 90 и 100 рублей за американский доллар. Однако падение будет кратковременным. Когда паника утихнет или ЦБ РФ остудит "горячие головы", инвесторы "неожиданно" обратят внимание на недооценку рубля и рублевых активов. Западные инвесторы с радостью начнут возвращаться на российский рынок, реализуя свою излюбленную стратегию Carry trade, зарабатывая на разности ставок и укреплении рубля. В общем, аттракцион неслыханной щедрости заработает снова. Мы это уже проходили неоднократно", - добавил аналитик.

Что касается тенге, то, по словам эксперта, казахстанская нацвалюта сможет взлететь до отметки в 480 за доллар.

"Для казахстанского тенге ввод санкций против России также станет ударом, но, безусловно, меньшим по силе. Тем более, если санкции коснутся нефтегазового сектора РФ, то нефть может взлететь в цене, что смягчит силу удара тенге против доллара. На пике паники валютная пара доллар/тенге может пробить верхнюю границу диапазона 441,5 и уйти выше, в район 470-480, однако, как и в случае с рублем, когда паника рассеется, тенге будет откатываться назад и искать новые уровни, отражающие новый экономический расклад", - подытожил Артем Фурманов.

Автор: Ахмет Талапулы

31.01.22

Источник - caravan.kz
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