 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.02.2022
00:54  Чьим интересам служит НАТО? Мир застыл на пороге войны, - Валерий Панов
00:13  Си Цзиньпин предупредил сограждан об угрозе из США, - В.Скосырев
00:09  Дикий край... Почему никакие инвесторы не хотят добывать золото в казахском Жамбыле? - Ш.Хашимов
00:04  ИГ достает из широких штанин. Как изготавливаются поддельные паспорта для боевиков, - Guardian
00:00  До какого предела может обвалиться казахский тенге в случае "адских" санкций Запада к России?
Понедельник, 31.01.2022
20:24  Игры строгого режима. Пекинская Олимпиада установила рекорд по количеству антиковидных ограничений
20:07  Запущенный Исламабадом против Кабула бумеранг джихада возвращается в Белуджистан и Хайбер-Пахтунхву, - А.Серенко

17:52  Турция депортирует на родину 25 туркменских активистов
17:50  За коммент ответишь: сайт "ЦентрАзия" по-прежнему блокирован в Казахстане, - "Мемориал"
17:26  В Казахстане опять бастуют - казтелекомовцы в Алматы и нефтяники в Мангистау
16:07  Грядет переформатирование Ближнего Востока, - Вячеслав Матузов
15:36  Операция в Казахстане может сильно изменить ОДКБ, - Иса Джавадов
14:55  Прекратите атаки на свободу слова! Журналисты обратились к властям Кыргызстана
14:47  В Туркменистане старейшины призывают молодежь доносить друг на друга
14:32  Глава Верховного суда Киргизии Нургуль Бакирова сама ушла в отставку. Не вынесла...
14:27  30-летняя Айнура Сергазиева (магистр связи) стала запредом Госкадровой службы Казахстана. Какая служба, такие и кадры...
12:05  Шанырак - протек. Токаеву не отдомкратить имидж КазВласти. Ч. 1, - В.Хлюпин
11:04  В Казахстане задержаны сразу три начальника областных сельхозуправлений (Жамбыл, Мангистау, ВКО) - оказались ворами
10:14  ТаджМинкульт разрабатывает "рекомендуемый дизайн одежды для таджикских мужчин"
10:10  Казахская правозащита требует "прекратить пытки" январистов
10:07  Талибы продолжают методично и тихо забивать своих полит-противников, - озаботилась ООН
09:05  Президент Токаев расширил полномочия госсекретаря Казахстана Карина
08:47  Акимом Алматы стал экс-глава Казнацбанка Ербол Досаев
01:09  Опасные симптомы кыргызско-таджикского противостояния, - Аждар Куртов
00:52  Российско-китайское сближение: выгоды и вызовы, - Александр Лукин
00:50  СНГ продолжает штормить, - Светлана Гамова
00:48  Дети гастарбайтеров сформируют этнические анклавы в России, - Е.Трифонова
00:43  Успокоят ли Ирак президентские выборы? - С.Тарасов
00:38  Рос-вице-премьер Чернышенко едет в Казахстан открывать филиалы рос-вузов
00:29  5 требований русских к Казахстану, - М.Мельников
00:25  Талибы официально начали формировать "батальоны смертников"
00:21  Китайский Новый год, Водяной Тигр на пороге: Каким знакам не повезет
00:17  Американцы готовят Украине апокалипсис, - Д.Родионов
00:15  Ковид-война: что происходит за кулисами, - В.Катасонов
Воскресенье, 30.01.2022
23:46  Скончался советский кинорежиссер и сценарист Виктор Мережко
21:21  В Казахстане задержан подозреваемый в осквернении православного кладбища - сумасшедший-одиночка
20:18  Воспоминание о будущем - 2050. Технологическая революция: итоги и прогнозы
20:15  На чей СовБез работает экс-премьер России Медведев? - А.Сошенко
20:14  Украина: ненависть к русским, как объективная реальность
17:17  5 сетов упорной борьбы. Испанец Надаль обыграл россиянина Медведева в финале Australian Open по теннису
16:48  SOS: вандализм на кладбищах. Кто обеспечит защиту алма-атинского некрополя Кенсай? - Н.Нуртазина
13:41  Умер Леонид Куравлев - легендарный "Афоня" советского кино
10:13  Токаев победил: Пленнику Назарбаева "Тайчи" пора на свободу, - "СП"
10:09  Истоки радикализации. Взгляд на события в Казахстане из Индии, - Дхирадж Шарма
10:03  Страх во время осады был у всех – главврач алматинской больницы "Калкаман" о событиях января
09:59  Абу-Даби. Казахстанский боец Жубаныш стал трехкратным чемпионом мира по ММА
09:37  Президент Италии Маттарелла переизбран на второй срок
01:16  Уступит ли Россия Среднюю Азию Китаю?
01:14  Россия сделает Венесуэлу "Украиной" для США? - "СП"
01:12  Эрдоган рвется сразиться с Путиным на поле боя, - Д.Родионов
01:09  "Шольцомат". Самый скрытный политик Германии стал канцлером
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ИГ достает из широких штанин. Как изготавливаются поддельные паспорта для боевиков, - Guardian
00:04 01.02.2022

ИГ достает из широких штанин
Как изготавливаются поддельные паспорта, с которыми боевики пробираются из Сирии в другие страны

Десятки людей, связанных с "Исламским государством" (ИГ; террористическое движение, запрещено в РФ), спокойно пересекают границу с Сирией, предъявляя поддельные паспорта, и разъезжаются по всему миру. Газете The Guardian удалось выйти на тех, кто производит и продает поддельные документы.

Как показало расследование газеты The Guardian, процветающая индустрия подделки паспортов дает людям, связанным с террористами, возможность покинуть Сирию. Это обходится в $5–15 тыс. При этом обладатель фальшивого паспорта получает практически стопроцентную гарантию того, что границу с Турцией он пересечет спокойно. Самыми популярными являются паспорта России, Киргизии, Казахстана, они же самые дешевые - по $5–6 тыс. Чуть дороже обходятся паспорта Украины и Молдавии, самые дорогие - паспорта стран ЕС.

Чаще всего обладатели поддельных паспортов отправляются в страны ЕС, Нигер, Мавританию, Украину и Афганистан.

Журналистам The Guardian удалось выйти на одну из подпольных фирм, изготавливающих поддельные документы. Ее возглавляет уроженец Узбекистана, живущий в Турции. По данным издания, по меньшей мере в десяти случаях нелегального пересечения границы Сирии с Турцией использовались паспорта производства этого человека. Узбек, как его называет британское издание, прислал им видео с образцами продукции и рассказал о своем процветающем бизнесе.

Его фирма, как и другие, работает следующим образом. Она скупает паспорта у людей, приезжающих в Турцию из других стран примерно за $2,5 тыс. После этого человек, продавший паспорт, обращается в посольство своей страны, сообщает о потере документов и подает заявление на новый паспорт. В купленном паспорте меняется фотография на фото нового клиента. Затем документ отправляют в ту страну, где находится клиент, и там в паспорте проставляются необходимые печати и штампы. По словам фирм, занимающихся подделкой, сам паспорт стоит относительно недорого. Самые большие расходы - на штампы и печати: чтобы их получить, необходимо дать очень большие взятки.

Бизнес Узбека идет настолько хорошо сейчас, что он завел специальный канал в Telegram с серьезным названием Istanbul Global Consulting. На вопрос журналистов о том, не могут ли воспользоваться его продукцией террористы или опасные экстремисты, чтобы уйти от правосудия, предприниматель ответил, что не спрашивает своих клиентов, к какой группировке или движению они принадлежат. "Я готов работать со всеми. Не моя работа - следить за тем, кто плохой, а кто хороший. Этим пусть занимаются службы безопасности",- написал он.

Клиентами изготовителей фальшивых документов становятся, как правило, иностранные боевики, воюющие в Сирии на стороне ИГ или других вооруженных группировок.

При этом источники в Министерстве внутренней безопасности США подтвердили британскому изданию, что им известно о такой схеме проникновения боевиков из Сирии в Европу, но "европейские службы безопасности не могут арестовать всех". Один россиянин, продавший свой паспорт, рассказал The Guardian, что до 2015 года воевал в рядах ИГ. Когда он покинул Сирию, денег у него практически не было, поэтому в Турции он смог купить самый дешевый паспорт гражданина Таджикистана. Однако в аэропорту Стамбула выявили подделку, и россиянина арестовали. "Но потом моя семья собрала достаточно денег, чтобы купить паспорт хорошего качества,- рассказывает он.- Я получил настоящий российский паспорт с моим фото и по нему смог добраться до Украины. Паспорт действительно качественно сделан. Меня на Украине остановили полицейские и забрали паспорт на проверку. А через неделю вернули, сказав, что все в порядке".

В последнее время бизнес Узбека и его коллег расширяется за счет жителей лагерей беженцев в Сирии, в частности лагеря "Аль-Хол", где размещены около 60 тыс. женщин и детей, связанных с боевиками ИГ. Кроме того, после захвата власти в Афганистане движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) появилось немало клиентов из числа афганских беженцев в Турции. По словам Узбека, афганцы по поддельным паспортам садятся в Турции на самолет, следующий в какую-нибудь западную страну, а по прибытии обращаются за получением убежища.

Продукция подпольных фирм позволяет также помочь людям исчезнуть без следа - достаточно просто заказать поддельное свидетельство о смерти. Всего за $500 Узбек готов изготовить такой документ и отправить его в консульство страны клиента. "Никто не будет ходить в морг и проверять, вы там лежите или кто-то другой. Ну разве что вы сам Абу Бакр аль-Багдади. А так они просто примут документ и введут данные в систему",- говорит Узбек.

Алена Миклашевская
31.01.22

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643663040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 января 2022 года №787
- Сенаторы рассмотрят законопроект о международных договорах
- Кадровые перестановки
- А. Смаилов провел встречу с Послом КНР Чжан Сяо
- А что там с регионами?
- А. Смаилов провел совещания по вопросам разработки Программы действий Правительства на 2022 год
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-декабре 2021г. составил 104,5%
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2022 года №31
- О ситуации на финансовом рынке в декабре 2021 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  