ИГ достает из широких штанин. Как изготавливаются поддельные паспорта для боевиков, - Guardian

00:04 01.02.2022

Как изготавливаются поддельные паспорта, с которыми боевики пробираются из Сирии в другие страны



Десятки людей, связанных с "Исламским государством" (ИГ; террористическое движение, запрещено в РФ), спокойно пересекают границу с Сирией, предъявляя поддельные паспорта, и разъезжаются по всему миру. Газете The Guardian удалось выйти на тех, кто производит и продает поддельные документы.



Как показало расследование газеты The Guardian, процветающая индустрия подделки паспортов дает людям, связанным с террористами, возможность покинуть Сирию. Это обходится в $5–15 тыс. При этом обладатель фальшивого паспорта получает практически стопроцентную гарантию того, что границу с Турцией он пересечет спокойно. Самыми популярными являются паспорта России, Киргизии, Казахстана, они же самые дешевые - по $5–6 тыс. Чуть дороже обходятся паспорта Украины и Молдавии, самые дорогие - паспорта стран ЕС.



Чаще всего обладатели поддельных паспортов отправляются в страны ЕС, Нигер, Мавританию, Украину и Афганистан.



Журналистам The Guardian удалось выйти на одну из подпольных фирм, изготавливающих поддельные документы. Ее возглавляет уроженец Узбекистана, живущий в Турции. По данным издания, по меньшей мере в десяти случаях нелегального пересечения границы Сирии с Турцией использовались паспорта производства этого человека. Узбек, как его называет британское издание, прислал им видео с образцами продукции и рассказал о своем процветающем бизнесе.



Его фирма, как и другие, работает следующим образом. Она скупает паспорта у людей, приезжающих в Турцию из других стран примерно за $2,5 тыс. После этого человек, продавший паспорт, обращается в посольство своей страны, сообщает о потере документов и подает заявление на новый паспорт. В купленном паспорте меняется фотография на фото нового клиента. Затем документ отправляют в ту страну, где находится клиент, и там в паспорте проставляются необходимые печати и штампы. По словам фирм, занимающихся подделкой, сам паспорт стоит относительно недорого. Самые большие расходы - на штампы и печати: чтобы их получить, необходимо дать очень большие взятки.



Бизнес Узбека идет настолько хорошо сейчас, что он завел специальный канал в Telegram с серьезным названием Istanbul Global Consulting. На вопрос журналистов о том, не могут ли воспользоваться его продукцией террористы или опасные экстремисты, чтобы уйти от правосудия, предприниматель ответил, что не спрашивает своих клиентов, к какой группировке или движению они принадлежат. "Я готов работать со всеми. Не моя работа - следить за тем, кто плохой, а кто хороший. Этим пусть занимаются службы безопасности",- написал он.



Клиентами изготовителей фальшивых документов становятся, как правило, иностранные боевики, воюющие в Сирии на стороне ИГ или других вооруженных группировок.



При этом источники в Министерстве внутренней безопасности США подтвердили британскому изданию, что им известно о такой схеме проникновения боевиков из Сирии в Европу, но "европейские службы безопасности не могут арестовать всех". Один россиянин, продавший свой паспорт, рассказал The Guardian, что до 2015 года воевал в рядах ИГ. Когда он покинул Сирию, денег у него практически не было, поэтому в Турции он смог купить самый дешевый паспорт гражданина Таджикистана. Однако в аэропорту Стамбула выявили подделку, и россиянина арестовали. "Но потом моя семья собрала достаточно денег, чтобы купить паспорт хорошего качества,- рассказывает он.- Я получил настоящий российский паспорт с моим фото и по нему смог добраться до Украины. Паспорт действительно качественно сделан. Меня на Украине остановили полицейские и забрали паспорт на проверку. А через неделю вернули, сказав, что все в порядке".



В последнее время бизнес Узбека и его коллег расширяется за счет жителей лагерей беженцев в Сирии, в частности лагеря "Аль-Хол", где размещены около 60 тыс. женщин и детей, связанных с боевиками ИГ. Кроме того, после захвата власти в Афганистане движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) появилось немало клиентов из числа афганских беженцев в Турции. По словам Узбека, афганцы по поддельным паспортам садятся в Турции на самолет, следующий в какую-нибудь западную страну, а по прибытии обращаются за получением убежища.



Продукция подпольных фирм позволяет также помочь людям исчезнуть без следа - достаточно просто заказать поддельное свидетельство о смерти. Всего за $500 Узбек готов изготовить такой документ и отправить его в консульство страны клиента. "Никто не будет ходить в морг и проверять, вы там лежите или кто-то другой. Ну разве что вы сам Абу Бакр аль-Багдади. А так они просто примут документ и введут данные в систему",- говорит Узбек.



Алена Миклашевская

31.01.22