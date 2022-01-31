Ертысбаев (экс-советник Назарбаева) уверяет, что в Казахстане существуют "частные армии террористов"... Чего пьем?

00:07 01.02.2022

Ертысбаев рассказал, кто и где мог готовить боевиков для атаки на Казахстан

Николай ИВАЩЕНКО

31.01.22



Власти Казахстана называют январские события спланированной террористической атакой, в которой участвовали подготовленные бандформирования. Однако пока остается открытым вопрос - где готовили этих боевиков?

Экс-советник Первого Президента Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ уверен, что большая часть боевиков - граждане Казахстана, передает "Экспресс К". И подготовка их началась далеко не вчера.



Ермухамет Ертысбаев



Ермухамет Ертысбаев

"За последние десять лет Комитет национальной безопасности регулярно сообщал то о найденном арсенале оружия, то обезвреживал террористические группы. Вспомните теракт в Актобе. Там десятки молодых людей, прошедших боевую выучку в Сирии и Ираке, оказывали ожесточенное сопротивление. Неоднократно задержания с настоящими боями были в Алматы. Вспомните Руслана КУЛЕКБАЕВА, который в одиночку убил девять вооруженных полицейских. Представляете, какой это уровень боевой подготовки?" - напомнил ЕРТЫСБАЕВ.



Он отмечает, что в Казахстане существовали частные силовые структуры. Они вербовали бойцов среди молодежи, преимущественно безработной и сельской. Именно эти люди стали ударным ядром террористической атаки.



Эту молодежь держали для организации тех самых массовых беспорядков. Частные силовые структуры были на слуху у "сильных мира сего". Я сейчас не называю имена и фамилии, потому что межведомственная комиссия ведет тщательное расследование,



- подчеркнул ЕРТЫСБАЕВ.



"Где конкретно готовили боевиков, тоже предстоит разобраться следователям", - сказал ЕРТЫСБАЕВ. По его мнению, уже сейчас ясно, что к этому так или иначе мог быть причастен Комитет национальной безопасности.



"Но то, что это было под носом у КНБ, - колоссальный провал или заведомо антигосударственная деятельность комитета. Вся Алматинская трагедия не могла произойти без национального предательства на высшем уровне. Этим во многом и объясняется арест прежнего руководителя КНБ и его заместителей", - резюмировал эксперт.



Частные армии существуют



Раз уж собеседник ЭК упомянул частные силовые структуры, то следует пояснить, что это вообще такое. В качестве примера можно вспомнить российскую "Частную военную компанию Вагнера". Дело в том, что ЧВК в России, как и у нас, запрещены законом, в отличие от тех же США. Но это не мешает "вагнеровцам" работать вполне вольготно.



Судя по данным российских и западных СМИ, "ЧВК Вагнера" связана с самыми высокими правящими кругами. Потому используются частные военные отряды в основном для защиты внешнеполитических интересов страны либо интересов бизнеса. Сведения об участии "вагнеровцев" в военных действиях поступали из Сирии, Судана, Центрально-Африканской Республики.



На них возлагались как охранные, так и штурмовые миссии. Кроме того, бойцы "ЧВК Вагнера" участвуют в обучении местных военных - то есть работают в качестве инструкторов.



Набирают в компанию преимущественно людей с опытом ведения боевых действий либо отставных офицеров. Они получают экипировку, проходят дополнительное обучение.



СМИ называют даже зарплаты "вагнеровцев": 50-80 тысяч рублей во время обучения в России, 100-120 тысяч - во время командировок, 150-200 тысяч - при участии в боевых действиях, до 300 тысяч - во время крупных сражений. Кроме того, предусмотрены компенсации за ранения и смерть.



Хотя официально российские власти не признают существование частных военных компаний, по некоторым данным, главная база "ЧВК Вагнера" находится в Краснодарском крае, прямо по соседству с воинской частью Министерства обороны РФ.



Понятно, что эта справка не говорит о том, что в Казахстане существовала частная военная компания, по масштабу подобная "Вагнеру". Скрыть ее существование было бы непросто. Но, тем не менее, это свидетельствует о том, что при наличии средств и политической воли создать частную армию возможно. Особенно в свете слов Ермухамета ЕРТЫСБАЕВА о следе КНБ в деле "Трагического января".



Ранее Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ высказался о том, как действовали боевики во время январских событий. Также ЭК писал о террористической группировке "Йакын Инкар", члены которой участвовали в беспорядках.