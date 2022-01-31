Дикий край... Почему никакие инвесторы не хотят добывать золото в казахском Жамбыле? - Ш.Хашимов

00:09 01.02.2022

Груды золота лежат под ногами в Жамбылской области: почему их не спешат извлекать

Груды золота лежат под ногами в Жамбылской области: почему их не спешат извлекатьФото - Акбакай остается одним из немногих рудников, где ведется активная добыча золота. Фото из открытых источников

В Жамбылской области уже не первый год решают сложную экономическую задачу: как привлечь инвесторов к добыче золота? В регионе имеются месторождения драгоценных металлов, но их добыча почти не ведется. Между тем, по оценкам экспертов, золота в регионе столько, что область вполне могла бы обходиться без

республиканских дотаций.



Деньги под ногами

Самое известное на сегодня месторождение золота в Жамбылской области – это Акбакай в Мойынкумском районе. Его история ярко демонстрирует то, что золото может блестеть прямо под ногами. Когда-то местный геолог Дубек ДУЙСЕНАЛИЕВ гулял по степи и совершенно случайно в норке суслика разглядел опытным взглядом желтый камешек. Так, в 1969 году произошло открытие крупного золотоносного месторождения Акбакай в Мойынкумском районе.



В течение полувека здесь ведется добыча золота, и местная продукция известна на весь мир. Сегодня годовая добыча и переработка золотосодержащих руд на Акбакае составляет порядка миллиона тонн. Местная фабрика планирует выйти на объем производства, превышающий 3,5 тонны золота в год. Рабочими местами обеспечены несколько сотен жителей этой сельской глубинки. Это говорит о том, что заниматься добычей золота весьма выгодно. По прогнозам экспертов, общие запасы жамбылского золота оцениваются в 300–350 тонн. Однако эта цифра может увеличиться за счет освоения слабо изученных районов области.



Собаки на сене

Вот тут и возникает вопрос: почему же не разрабатываются и фактически простаивают остальные месторождения?



– Сегодня республиканские трансферты в доходной части областного бюджета составляют 83 процента, – говорит активист и общественный деятель Нурлан КАНАТОВ. – А ведь если грамотно использовать имеющийся золотой потенциал региона, то ежегодно можно было бы пополнять бюджет только за счет налоговых поступлений от добычи золота на 60 миллиардов тенге, то есть это чуть ли не половина бюджета региона! Сегодня в Жамбылской области имеются 28 действующих контрактов по добыче золота, но лишь по 8 из них ведется добыча. По 19 заключенным контрактам – полная тишина, хотя официально по ним якобы ведутся геологоразведочные работы. Но на деле никакой работы нет – месторождения пустуют, а взявшие их в управление инвесторы не желают вкладываться в производство. Грубо говоря, ведут себя как собаки на сене – ни сами не разрабатывают, ни другим не дают.



По словам собеседника, проблема еще и в том, что из 28 владеющих месторождениями золота компаний лишь 3 – местные. Остальные – из других регионов, многие из которых даже не помышляют создать видимость работы.



Для руководителей этих предприятий лишний выезд в районы Жамбылской области ни к чему. А груды золота тем временем лежат под землей и ждут, когда же их извлекут…



По мнению собеседника, вполне объяснимо, что не каждый бизнесмен согласится вложить огромные инвестиции в весьма трудоемкий процесс. Но задача местного акимата в том и заключается, чтобы находить заинтересованных крупных инвесторов. Тогда и будут хорошие дивиденды. Но пока власти откровенно "спят".



Долго раскачиваемся?

Впрочем, даже когда инвестор находится, дело сдвинуть с мертвой точки весьма сложно. О чем говорит следующий пример. Еще в 2016 году в Таразе на инвестфоруме "Taraz Invest – AgroChemical Day" был подписан меморандум между акиматом Жамбылской области и германской компанией о строительстве горнорудного комбината и освоении золотоносного рудника в Кордайском районе. Был заключен контракт на разведку золота и попутных компонентов на Каратас-Майбулакской площади, выделен земельный участок, сделаны инвестиции в геологоразведочные работы. Проект также был включен в Карту индустриализации Жамбылской области.



Планировалось, что годовая мощность завода на золотоносном месторождении Майбулак составит более 5 тонн, с последующим поэтапным наращиванием мощности.



Для этого якобы была разработана уникальная и единственная в мире технология золотодобычи на месторождении, где кроме золота существуют сопутствующие металлы. Но с тех пор проект все еще не запущен. В чем же дело?



В областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития сообщили, что проект жив, в данный момент идет строительство горно-металлургического комбината. Что касается 5-летнего затишья, то оно было связано с оформлением документов и лицензии на добычу металлов из недр земли. Кроме того, по всей видимости, сказалось решение некоторых финансовых вопросов со стороны инвесторов, которые прибегли к банковским займам.



Вот так, со скрипом, идет разработка только одного месторождения золота. А что же остальные?



– В ближайшее время мы, как общественники, планируем начать мониторинг ситуации вокруг золотоносных месторождений совместно с органами прокуратуры. И если мы официально докажем нарушение взятых на себя обязательств инвесторами, то будем ставить вопрос перед правительством страны о расторжении ранее заключенных контрактов. Надеюсь, в этом вопросе нас поддержит областной акимат, которому необходимо думать об экономическом процветании региона.



Тараз



Автор: Шухрат Хашимов

31.01.22