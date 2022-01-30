 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайский луноход "Юйту-2" прошел километр по Луне и нашел "собрата"
00:11 01.02.2022

Китайский луноход "Юйту-2" прошел километр по Луне и нашел "собрата"

ПЕКИН, 9 января 2022, 11:20 - REGNUM Луноход "Юйту-2" китайского лунного зонда "Чанъэ-4" по состоянию на полночь 6 января преодолел 1 003,9 метра по обратной стороне Луны, согласно данным Центра лунных исследований и космической программы Национального космического управления Китая, передает агентство Синьхуа.

"Юйту-2", или в переводе с китайского "Нефритовый кролик-2", заснял очень нечеткое, но интригующее изображение примерно в 80 метрах от своего местоположения во время 36-го лунного дня миссии. Что-то кубическое маячило на горизонте к северу, рядом с молодым ударным кратером. Изображение вызвало бурные дебаты на различных платформах в социальных сетях.

Когда "Юйту-2" наконец приблизился к таинственному объекту на расстояние десяти метров, панорамная камера лунохода сделала цветные снимки объекта. Судя по снимкам, исследователи определили, что объект может быть скалой. Очень удачно совпало, что он похож на нефритового кролика.

Зонд "Чанъэ-4", запущенный 8 декабря 2018 года, совершил первую в истории мягкую посадку в кратере Фон Карман Бассейна Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

Лунный день равен 14 дням на Земле, и лунная ночь имеет такую же продолжительность. Юту-2 в настоящее время работает уже 38-й лунный день в рамках миссии и находится в хорошем состоянии. Ожидается, что он внимательно изучит скалу и осмотрит большой ударный кратер за скалой в течение следующего лунного дня, сообщили в центре.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
О создании китайскими учеными и их партнерами, в т.ч. и Россией, роботизированной лунной базы. По мнению ученых, озвученному на международном симпозиуме в Шанхае, состоявшемся в конце ноября, база должна будет проводить крупные и сложные исследования и эксперименты.

Источник - REGNUM
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