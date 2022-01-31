Си Цзиньпин предупредил сограждан об угрозе из США, - В.Скосырев

00:13 01.02.2022

Год Тигра в Поднебесной пройдет под знаком юбилейного съезда КПК

Владимир Скосырев

31.01.22



В послании по случаю праздника весны к соотечественникам лидер КНР сказал, что год Тигра требует от них смелости, бесстрашия в борьбе за строительство социализма с китайской спецификой и повышение международного влияния страны. Как и ранее, накануне лунного Нового года Си пообщался с простыми людьми, проверил, заботятся ли о них власти. Комментируя обращение, СМИ в Пекине подчеркивают: 2022-й будет сложным, поскольку Белый дом хочет показать избирателям, что проводит жесткую антикитайскую политику. Вызовом для Китая может стать и кризис вокруг Украины, поскольку США надеются выбить из игры Россию, получив возможность усилить коллективное давление Запада на КНР.



На сей раз Новый год по лунному календарю пришелся на 1 февраля. Анализируя речь Си Цзиньпина, произнесенную на приеме в Пекине, китайские эксперты подчеркивают, что он указал на достижения года ушедшего и в то же время на испытания, с которыми придется столкнуться в наступившем. К числу успехов относится празднование 100-летия Коммунистической партии, одобрение пленумом ЦК резолюции по истории партии, победа в борьбе против крайней бедности, создание общества средней зажиточности и начало строительства современного социалистического Китая.



Правильное руководство партии, как вытекает из выступления Си, позволило Китаю достичь в прошлом году более высоких темпов экономического восстановления, чем другие крупные страны, и лучше справляться с последствиями пандемии. В копилку бесспорных завоеваний КПК генсек отнес и восстановление порядка в Гонконге после хаоса, царившего там в течение последних лет.



Если успехи в экономике и в борьбе с COVID-19 очевидны, то в случае с Гонконгом утверждения Си не поддаются сопоставлению с фактами. Массовые демонстрации, охватившие бывшую британскую колонию, вовсе не были инспирированы западными спецслужбами. Они воплощали стремление большинства жителей особого административного района КНР сохранить право на свободу слова, собраний, которые были им обещаны при передаче бывшего колониального анклава под юрисдикцию КНР в 1997 году. Выступления в защиту даже весьма ограниченной автономии были подавлены с помощью репрессий.



Председатель КНР предупредил соотечественников и об угрожающих стране опасностях. В связи с этим Ли Хайдун, профессор Китайского университета международных отношений, сказал, что в этом году в США пройдут промежуточные выборы и это увеличит американо-китайские трения, поскольку Белый дом должен показать, что жестко сопротивляется конкуренту в лице КНР. Другие комментаторы выражают опасение, что Вашингтон может использовать кризис вокруг Украины для того, чтобы ослабить международные позиции КНР. Если Россия будет обескровлена или выбита из игры, то Китаю будет гораздо сложней противостоять политике "сдерживания", проводимой США и их союзниками. Отсюда делается вывод, что Китаю придется, хочет он того или нет, расширять военное сотрудничество с Россией в 2022 году.



Чжао Минвэнь, бывший дипломат посольства Китая в России, а ныне сотрудник Института международных отношений в Пекине, говорит, что Россия и Китай – "это фактически больше, чем союзники. Поэтому они будут поддерживать друг друга в конфликтах, если эти конфликты будут спровоцированы внешними силами". Оправдан ли такой вывод эксперта? Тут можно делать только предположения. Во всяком случае, министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал, что у России есть обоснованные озабоченности по поводу безопасности. Их нужно принять всерьез и снять.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "На Новый год в Китае, как всегда, наступают каникулы. Люди уезжают, чтобы встретиться с родными. Но этому могут помешать ограничения из-за инфекции. Кто-то уезжал из дому, когда все было благополучно. А там, куда приехал, положение ухудшается. Тогда он застревает на две недели, сдает тесты. В Китае нет общенационального локдауна. Китай силен именно тем, что он все вспышки регулирует. Там нет правила: закрыть все или разрешить все. Когда случаи единичные, могут закрыть микрорайон. Когда десятки случаев, то могут закрыть целые города с прилегающими к ним районами".



Что касается задач, поставленных Си Цзиньпином, то на первом плане проведение Олимпиады и ХХ съезда КПК. "Из международных событий Китай, как и Россия, свыкся с тем, что ему придется жить в условиях долговременного давления со стороны США. Российские элиты вследствие опыта холодной войны это легче усвоили. А китайским это труднее воспринять. Ведь полвека назад президент США Ричард Никсон приехал в Китай и, встретившись с Мао Цзэдуном, освободил Китай от необходимости участвовать в холодной войне на стороне СССР. Китай оказался в западном лагере. Когда Дэн Сяопин пришел к власти, он развернул эту очень благоприятную внешнеполитическую обстановку в пользу реформ и развития Китая. Так что китайской элите тяжело приспособиться к тому, что эта эпоха заканчивается", – считает Ломанов.