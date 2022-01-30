Москва и Пекин должны вместе дать отпор наступлению Запада, - В.Васильев

00:15 01.02.2022

Владимир Васильев



Москва и Пекин должны вместе дать отпор наступлению Запада



Военно-политическое освоение США и их союзниками территорий у границ России мало чем отличается от военно-политического освоения США и их союзниками территорий у границ Китая



Президент России Владимир Путин посетит открытие зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 года. Сразу после этого состоится официальный российско-китайский саммит. Пройдет встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.



Кроме того, во время Олимпийских игр состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И. Как отметил глава российского МИД: "Готовятся решения, которые детально продуманы, исполнимы и которые реально помогают наращивать наше взаимодействие".



Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал о повестке саммита следующее: "Я думаю, что на этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике. Это и стратегическая стабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, России с НАТО, региональные проблемы".



Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идет о полноценных, полноформатных российско-китайских переговорах, во время которых лидеры пообщаются как один на один, так и с делегациями. Он также отметил, что делегации будут "абсолютно достаточные с точки зрения охвата тех направлений многогранного российско-китайского сотрудничества, которое мы имеем".



Ранее китайская сторона сообщала, что в ходе саммита в Пекине будет принят некий политический документ, однако какой именно, не уточнялось. Кстати, недавно в ходе обсуждения российско-китайских отношений на площадке одного из московских аналитических центров была высказана идея, что страны могут заключить соглашение о совместном предотвращении внезапного нападения.



Это, конечно же, предположение. В то же время по результатам саммита можно как минимум рассчитывать на совместное российско-китайское заявление или совместную декларацию.



Если говорить о России, то для нас важна поддержка Китая по пакету гарантий безопасности, выдвинутых нашей страной США и НАТО в виде проектов двух документов: Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатам Америки о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств - членов организации Североатлантического договора.



Китай уже высказал Соединенным Штатам свое отношение к данному вопросу. Это произошло в ходе телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел КНР Ван И 27 января 2022 года. В сообщении на сайте МИД Китая говорится следующее:



"Ван И сказал, что для решения украинского вопроса все равно придется вернуться к соблюдению Минских соглашений. Минские соглашения были одобрены Советом Безопасности ООН. Это базовый политический документ, признанный всеми сторонами и заслуживающий эффективного выполнения. До тех пор, пока это соответствует направлению и духу этих соглашений, Китай будет поддерживать их.



В то же время мы призываем все стороны сохранять спокойствие и не делать того, что усиливает напряженность и раздувает кризис. Ван И подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована укреплением или даже расширением военных блоков.



В XXI веке все стороны должны полностью отказаться от менталитета Холодной войны и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем переговоров. Разумные опасения России в области безопасности должны быть учтены и решены".



Однако не стоит думать, что вопрос гарантий безопасности важен только для России и не важен для Китая. Это улица с двусторонним движением. Как сказал 28 января 2022 года в ходе интервью российским радиостанциям глава МИД РФ Сергей Лавров: "Главная цель Вашингтона в данном случае - совсем не судьба Украины. США важно нагнетать напряженность вокруг Российской Федерации, чтобы "закрыть" эту тему и потом "заниматься" Китаем, как пишут американские политологи".



Полагаю, что в КНР это тоже хорошо понимают. Кроме того, Пекин ознакомлен с Индо-Тихоокеанской стратегией США, программным документом по сдерживанию Китая. И военное освоение Соединенными Штатами и их союзниками территорий у границ России мало чем отличается от военного освоения Соединенными Штатами и их союзниками территорий у границ Китая.



Китайцам нет смысла ждать, пока англосаксы попробуют окончательно разобраться с русскими, а потом плотно примутся за них. Поэтому оптимальный вариант для Пекина - действовать прямо сейчас и в тесной координации с Москвой.



Не исключено, что до 4 февраля 2022 года может быть предпринята попытка сорвать российско-китайскую встречу на высшем уровне. Наиболее вероятный сценарий - это вооруженная провокация ВСУ в Донбассе с подачи британских и американских спецслужб.



В то же время американцы пока надеются втянуть Россию в отвлекающий дипломатический диалог по второстепенным вопросам гарантий безопасности и могут повременить с провокацией. Однако британцы ничем в данной ситуации не связаны и постоянно играют по Украине на обострение. Поэтому Лондон может решиться спутать российско-китайские карты и сорвать визит российского президента в Пекин.



Не случайно на первую неделю февраля 2022 года запланированы учения ВМФ РФ в северо-восточной части Атлантического океана. Это чтобы британцы не зарывались.



Таким образом, предстоящая российско-китайская встреча на высшем уровне 4 февраля 2022 года будет иметь очень важное геополитическое значение. В первую очередь потому, что она будет проводиться в совершенно новых условиях международной обстановки в связи жесткой постановкой Россией перед США и НАТО вопроса по гарантиям безопасности.



Надо полагать, в Пекине хорошо понимают, что для сдерживания давления со стороны Запада Китай и Россия должны объединить свои усилия, ибо поодиночке наши страны превратятся в объекты агрессии мирового жандарма.