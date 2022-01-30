Самое высокое здание в мире падет в борьбе за нефть и торговые пути

00:17 01.02.2022 Йеменские хуситы: 800-метровая Бурдж-Халифа взлетит на воздух



Михаил Магид



Что такое хорошо подготовленная асимметричная война? Это, когда одна из сторон не имеет достаточного количества танков и самолетов, чтобы сражаться с другой и потому использует асимметричные методы. Предположим, вы относитесь к числу руководителей богатой и технологически развитой страны и думаете, что завоевание другой страны для вас не опасно - там вам противостоят лишь несколько десятков тысяч ополченцев. Но рассуждая так, можно совершить ошибку. Из завоеванной страны к вам возвращается поток гробов. Маленькие группы партизан обычно избегают больших сражений, но они наносят вашим войскам каждый час булавочные уколы, от чего вы потихоньку истекаете кровью или сходите с ума от боли. Правда, можно использовать иностранных наемников. Но теперь вы, просыпаясь, должны с опаской смотреть в небо, потому что оттуда низвергается поток крылатых и баллистических ракет, а умные дроны противника атакуют заводы и офисы банков.



Именно это происходит сегодня между движением хуситов - повстанцами, контролирующими приблизительно четверть территории Йемена, включая столицу страны, Сану, и противостоящей им международной коалиций. Главными действующими лицами последней являются две страны, возглавляемые авторитарными правителями, ОАЭ и Саудовская Аравия.



Почему вообще саудовцы и эмиратцы оказались в Йемене, бедной арабской стране, 25-миллионное население которой испытывает муки голода и страдает не только от ковида, но и от холеры?



В Йемене около 10 лет назад резко усилилось политическое и этноконфессиональное противостояние. Около 40% населения этой страны - зейдиты, представители близкого к шиизму течения ислама. Остальные - сунниты. В жизни общества большую роль играют кланы родственников или племена, во главе которых обычно стоят богатейшие люди Йемена, представители племенной верхушки. Эти богачи могут мобилизовать свои кланы и своих единоверцев в ходе борьбы за власть.



В конце 2014 года ополчение зейдитских племен - его называют обычно "хуситы" (другое название - "Ансар Аллах"), начало масштабную военную кампанию. Его целью было свержение правительства и установление в Йемене режима, ориентированного на Иран. Хуситы, хотя и являются самостоятельным движением, никогда не скрывали связи с иранской шиитской теократией. Они завершили захват столицы страны Саны 23 января 2015 года. Премьер-министр Йемена Абд Раббо Мансур аль-Хади бежал в Аден, на юг страны. Когда войска хуситов приблизились к Адену, союзники Хади, Саудовская Аравия и ОАЭ, начали интервенцию в Йемен. На позиции хуситов обрушились бомбы и ракеты, против них выступили войска этих стран, укомплектованные наемниками. Саудовская Аравия разместила в Йемене около 100 самолетов и до 150 000 военнослужащих. ОАЭ также выделили крупные силы для анти-хуситской операции. Ополчения хуситов вряд ли превышают 50 000, но у них есть большие резервы



Победа хуситов и связанного с ними Ирана несла для саудовцев и эмиратцев целый комплекс угроз.



Во-первых, эти суннитские монархии Персидского залива противостоят Ирану, своему региональному сопернику, а победа хуситов привела бы к его усилению.



Во-вторых, беднейшую часть населения Саудовской Аравии (до 15%) составляют угнетенные и дискриминируемые шииты. Они проживают в богатом нефтью округе - Эш-Шаркия на востоке Саудовской Аравии, а также в регионах на границе с Йеменом (причем, тамошние шииты этнически близки к йеменцам). Более того, южный регион Наджран был отторгнут саудовцами у Йемена в 20-м столетии. Поэтому, создание в Йемене шиитского государства могло бы стать для режима Саудовской Аравии геополитической катастрофой, подав пример местным шиитам. Последние время от времени бунтуют против саудовского режима, а он жестоко преследует их.



И наконец, в-третьих, на южной оконечности Йемена находится Баб-эль-Мандебский пролив (Врата слез). Это узкий проход между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африканского материка (Джибути и Эритрея). Пролив соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Над проливом возвышается портовый город Дхубаб. Эта водная трасса является жизненно важной артерией мировой экономики. Через пролив проходит 9% всей морской торговли сырой нефтью и нефтепродуктами. К тому же, для регионального врага Ирана и союзника ОАЭ, Израиля, Врата слез - это торговые ворота в ключевой регион мировой экономики - индо-тихоокеанский.



Как заметил израильский военно-политический аналитик, Джонатан Стайер, "приобретение иранцами, через их доверенных лиц - хуситов, контроля над территорией, прилегающей к этому проливу, дало бы Тегерану исключительно важный инструмент для оказания давления на проход этих товаров, а, следовательно, и на всю мировую экономику. Одним ударом Иран смог бы парализовать или серьезно нарушить транзит материалов, жизненно важных для функционирования западных стран. Вмешательство Саудовской Аравии и Эмиратов в 2015 году было призвано предотвратить эту возможность". Не случайно в то время США поддержали интервенцию в Йемен.



Под натиском саудовцев, эмиратцев и лояльных им сил йеменского правительства Хади, хуситы отступили из ряда регионов страны. Но они не были побеждены и по-прежнему контролируют четверть Йемена и его столицу - Сану.



Поединок интервентов с хуситами напоминает битву орла со львом. Саудовцы и эмиратцы сильны в воздухе. Их ВВС наносят сокрушительные удары по йеменским городам и селам, что приводит к серьезным потерям не только среди повстанцев, но и среди гражданского населения. Однако на земле опытные партизаны-хуситы успешно противостоят саудовским и эмиратским силам, укомплектованным наемниками. У хуситов более высокая мотивация. Силы герильи не только громят наемников в Йемене, но и совершают глубокие рейды на территорию Саудовской Аравии, причем иногда берут в плен крупные соединения саудовских войск. Кроме того, благодаря полученным от Ирана ракетным установкам и БПЛА, хуситы систематически обстреливают важные объекты инфраструктуры в Саудовской Аравии, таким образом перенося войну на ее территорию.



В итоге сложилась патовая ситуация: ни одна из сторон не может победить. В настоящее время боевые действия происходят в двух регионах: в районе парта Ходейда, через который в страну поступают большие объемы товаров и гуманитарной помощи, и в районе Мариб, где сосредоточены значительные нефтяные и газовые запасы Йемена. Эти сражения идут с переменным успехом.



В последние недели эмиратцы оказали поддержку некоторым наступательным анти-хуситским операциям в соседней с Марибом провинции Шабва, а также перехватили ряд морских судов, которые везли грузы для хуситов. Чаша терпения повстанцев переполнилась. В понедельник 17 января хуситы впервые обрушили на ОАЭ дождь из крылатых ракет, баллистических ракет и дронов-самоубийц. Хотя системы ПВО перехватили часть ракет, другие достигли целей. Через неделю, 24 января, удар, нанесенный с дистанции 1300 км, повторился, и это привело к временному закрытию аэропорта в Абу-Даби.



Также хуситы озвучили свои угрозы. Например, они пригрозили уничтожить с помощью беспилотников самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа в Дубае. В довесок они потребовали, чтобы иностранные компании прекратили свои операции в ОАЭ.



Все эти угрозы следует воспринимать серьезно. Неясно, насколько велики возможности хуситов, но очевидно, что благодаря иранским стероидам, они получили возможность обрушить на врага ракетные дожди и некоторые удары достигают цели. ОАЭ являются одним из ключевых центром международной торговли и туризма, и действия хуситов невозможно игнорировать. Это уже касается не только ОАЭ, но и всего мирового сообщества.



Некоторые известные аналитики, например Амос Харель, рассматривают эти события как попытку усиления Ирана, и проводят связь с напряженностью между Украиной и Россией. Пока внимание США переключилось на события вокруг Украины, иранцы ощутили, что у них больше возможностей для нанесения ударов по их соперникам.



Стоит помнить, что война выгодна прежде всего правящим классам, богатой верхушке хуситов и правительствам Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана. Ведь именно они делят между собой пространство и ресурсы Йемена и Персидского залива. Война в Йемене и связанные с ней голод и эпидемии уже унесли жизни (согласно данным ООН) около 377 тысяч человек, а голод грозит многим миллионам. Источник - СвободнаяПресса

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