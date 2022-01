Чьим интересам служит НАТО? Мир застыл на пороге войны, - Валерий Панов

01.02.2022 Чьим интересам служит НАТО?

Расширение альянса на восток поставило Европу на грань войны с Россией



Валерий Панов

31.01.2022



Президент РФ Владимир Путин впервые после того, как в Кремле были получены ответы от США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности, прокомментировал их. Его комментария ждали не только по обе стороны Атлантики, но даже в далекой от Европы Японии и, естественно, в Китае. От позиции российского президента зависят, без преувеличения, судьбы мира.



В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин заявил, "что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО", - говорится в официальном сообщении. США и НАТО также проигнорировали ключевой вопрос о том, как они планируют следовать принципу неделимости безопасности, который закреплен в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО.



Согласно этому принципу, никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран. Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит ответы США и НАТО и определится с дальнейшими действиями.



Можно по-разному относиться к альянсу, считая его, в частности, рудиментом холодной войны, но стоит обратить внимание на тот факт, что Владимир Путин рассматривает Штаты в связке с НАТО (и наоборот).



Несомненно, в таком "европейском концерте", как НАТО, США играют первую скрипку, но именно НАТО, включившая в себя уже больше половины стран Европы, исполняет роль главного инструмента политики евроатлантистов на евроазиатском континенте.



Альянс неоднократно демонстрировал это на практике. По данным аналитиков, НАТО так или иначе участвовала более, чем в 15 вооруженных конфликтах. "В ответе, полученном из Брюсселя от Йенса Столтенберга, гордо заявляет, что НАТО - оборонительный альянс. Оборонительным его трудно назвать. Не стоит забывать, что они почти три месяца бомбили Югославию, вторглись в Ливию, нарушив резолюцию СБ ООН, и как вели себя в Афганистане", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы программы "Воскресное время" на Первом канале. По словам министра, РФ направляет запрос НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, намерены ли они выполнять ключевые обязательства по безопасности.



Напомним, изначально членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Великобритания, а также Исландия, , Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия, которые были объединены стараниями англосаксов, обогатившимися на войне. В учредительных документах 1949 г. задачи альянса формулировались исключительно благородные: "укрепление стабильности и повышение благосостояния в Североатлантическом регионе" и т.п. Но цель организации была совершенно иной. Как сказал первый генеральный секретарь блока, британский генерал Гастингс Исмей, "НАТО существует для того, чтобы выполнять три задачи: не подпускать русских, не отпускать американцев и придерживать немцев".



С годами этот наказ альянсу не потерял своей значимости, правда, под влиянием глобальных изменений несколько трансформировался и теперь звучит более жестко: цель НАТО - "держать русских вне Европы, американцев - в Европе, а немцев - под контролем Европы". Как видим, суть главного натовского девиза не меняется. Именно для его реализации НАТО активно расширяется, начиная с 1999 г., если не считать поглощения ФРГ территории Германской Демократической Республики. В его состав вошли все восточноевропейские государства, бывшие участники социалистического содружества они же - члены Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи.



В перспективе НАТО не считает невозможным включение в свой состав, прежде всего, Украины, потом Грузии, даже нейтральной Швеции и Финляндии. В натовскую орбиту может быть вовлечена и Молдавия. Англосаксы и на эти государства намерены распространить свое влияние.



Как говорится, невооруженным глазом видно, что откровенно враждебная России, заточенная на войну организация вплотную приближается к нашим северным, западным и юго-западным границам. Однако в российских требованиях о гарантиях безопасности речь не идет о том, чтобы НАТО изгнало почти половину своих членов - тех, кого приняли после Испании (30.05.1982). А о том, чтобы инфраструктура альянса находилась на таком удалении от российских границ, как это было в 1997 г., когда существовали определенные договоренности. Затем Брюссель аннулировал их явочным порядком - расширением на восток.



Несколько дней назад в интервью "АиФ" научный руководитель Факультета мировой политики и экономики НИУ ВШЭ Сергей Караганов на замечание о том, что "НАТО – это рак", сказал, в частности: "Для начала важно признать, что это именно рак. И пока метастазы только распространяются. Чтобы выжить, НАТО вынуждена постоянно накачивать конфронтацию". Он также особо подчеркнул: "Когда страны Восточной Европы, те же Польша и прибалтийские республики входили в НАТО, на Западе нам говорили - не волнуйтесь, они после этого лишь успокоятся, станут вашими мирными, добрыми соседями. Но получилось наоборот - они еще больше озверели. Потому что само нахождение в союзе, построенном на идее конфронтации, усиливает худшие элементы в политических и общественных настроениях". И потом он добавил: "… захват Украины в наши военные планы, я уверен, не входит. Хотя бы по той причине, что захватить страну, которая оскоплена экономически, морально и интеллектуально, страну с разрушенной инфраструктурой и озлобленным населением - наихудший сценарий. Самое плохое, что может сделать для нас Америка - это подарить нам Украину в том виде, до которого они ее довели".



Но сегодняшняя борьба между Россией и США с НАТО ведется отнюдь не за Украину, а за Европу. России предстоит вернуть брошенное при развале Союза пространство и восстановить ликвидированный Западом буфер из восточноевропейских стран.



Освоив это пространство, альянс создал недопустимую угрозу безопасности России. Теперь НАТО во главе со США хотела бы с помощью Украины оказаться на западной границе России. На Западе уже не первый год кричат о неизбежности конфликта, о наступлении армии России на Киев и всю Европу, приводя в доказательство абсолютно лживые аргументы. Тем самым Североатлантический альянс пытается спровоцировать вооруженный конфликт на Украине, обвинив в этом Россию. Накачивая "незалежную" вооружением, в том числе наступательного характера, на миллиарды долларов, НАТО вплотную приблизил украинские власти к "красным линиям", переход через которые может грозить Украине утратой ее государственности. Кажется, в Киеве осознали, наконец, эту угрозу



Президент США Джо Байден и его советники, как отмечает CNN, раздражены тем, что Владимир Зеленский "публично преуменьшает" угрозу нападения со стороны России и допускает "плохо завуалированные выпады в адрес президента США". Вашингтон убежден, что публичные предупреждения и угрозы в адрес России о серьезных последствиях вторжения "являются ключом к сдерживанию", отметили источники телеканала. Напряженность между президентами двух стран "достигла апогея" во время телефонной беседы в четверг, передает CNN. Официально после беседы пресс-служба Джо Байдена заявила, что США "изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки" Украины. А вскоре Джо Байден выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что США начинают переброску военной техники и военнослужащих в страны Восточной Европы. Речь идет о развертывании американских подразделений сразу в нескольких странах. "В ближайшее время я направлю войска в Восточную Европу, в страны НАТО. Не слишком много", - сказал Байден.



А вчера из Великобритании в натовский учебный центр под Львовом прилетел канадский военно-транспортный самолет, на борту которого, как утверждают украинские источники, находилось около 200 военнослужащих и различное вооружение. Переброска военных на Украину обусловлена ранее принятым Канадой решением об увеличении здесь численности своих войск на 200 чел. "Напоминаем, что они увеличивают свой военный контингент до 400 человек, а также увеличивают техническую и финансовую помощь Украине!", - сообщил Телеграм-канал "Оперативный ВСУ".



Переброска канадских военных явно противоречит недавно сделанным НАТО заявлениям о том, что подразделения Североатлантического альянса не будут размещены на территории Украины. Более того, есть сведения, что новая партия канадцев направляется в Донбасс, что, кстати, является грубейшим нарушением Минских соглашений.



Но, в принципе, такое поведение характерно для альянса. НАТО формировалась не столько как оборонительный от мифической угрозы с Востока союз, сколько, как справедливо отмечал де Голль, средство доминирования англосаксов в Европе. Альянс был необходим, прежде всего, англичанам как средство сохранения своего трещавшего по швам геополитического влияния на просторах Старого Света. Не случайно в последнее время Лондон стал самым активным защитником и лоббистом Киева среди западных стран, в некоторых усилиях превзойдя даже Соединенные Штаты.



Логика Великобритании понятна. После выхода из Евросоюза британцы остались в стратегическом одиночестве, как бы на отшибе геополитики. Поэтому на Дальнем Востоке Лондон уже присоединился к американцам в деле сдерживания Китая, на Кавказе, Ближнем Востоке и Средней Азии работает в паре с Турцией. А вот на Украине Британия хочет играть главную роль в поддержке режима. При этом британцы уверены, что особых вложений не потребуется. Сейчас Великобритания "институционализирует" свое присутствие на Украине. Как по линии переговорного формата (министры иностранных дел и обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес в ближайшее время проведут встречи со своими киевскими коллегами по украинскому вопросу), так и по линии военных. Одновременно британские власти взяли на себя основную роль в распространении фейков о российском вторжении на Украину.



Именно чиновники британского МИДа заявили, что Россия не просто собирается организовать вторжение, но уже готовит для Киева марионеточное правительство. Очевидно, Лондон хочет показать, что "вторжение России" не ограничится лишь территорией ЛНР и ДНР, и Москва якобы хочет послать танки на Киев.



(Президент США Джо Байден на днях тоже пугал президента В. Зеленского "вторжением" России в украинскую столицу.) Лондон в ответ угрожает ввести широкий пакет экономических санкций, продемонстрировав, таким образом, лидерство на украинском направлении без каких-либо серьезных издержек, так как все прекрасно понимают, что Москва "на Киев" не пойдет. "Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", – говорится в заявлении российского МИДа. По мнению ведомства, Великобритания оказалась неспособна к конструктивному участию в обеспечении европейской безопасности.



Лондон, однако, не унимается. Он рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии и переброски оружия из-за ситуации вокруг Украины, заявили в пресс-службе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Сообщается, что представители Великобритании согласуют окончательные детали предложения с союзниками по альянсу в Брюсселе на этой неделе. "Этот пакет будет четким посланием Кремлю о том, что мы не потерпим дестабилизирующей активности и будем всегда стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России. Я дал поручение подготовиться к переброске личного состава и техники в Европу на следующей неделе, чтобы мы были способны поддержать наших союзников по НАТО на земле, море и в воздухе", - цитирует пресс-служба слова Джонсона. Отмечается, что возможная переброска британского контингента усилит возможности НАТО и поддержку Великобритании партнеров в Скандинавии и Прибалтики. Кроме того, министр обороны Британии Бен Уоллес посетит Венгрию, Словению и Хорватию.



Сейчас в Эстонии расквартировано 900 британских военных и около 150 - в Польше. В рамках учебной миссии Orbital минобороны Великобритании на Украине, запущенной в 2015 г., подготовку прошли около 22 тыс. украинских военных, в январе Британия направила в эту страну дополнительно военных инструкторов и 2 тыс. ракет. В премьерской канцелярии пояснили корреспонденту ТАСС, что сейчас под командованием Великобритании находится многонациональный батальон НАТО в Эстонии, еще 150 британских военных входят в состав батальона НАТО в Польше. Ранее газета The Daily Telegraph, сообщила, что Соединенное Королевство и США изучают возможность отправить по 1 тыс. военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию. На Даунинг-стрит также отметили, что британский авианосец HMS Prince of Wales, который ранее в этом месяце возглавил оперативную группу кораблей морских сил быстрого реагирования НАТО и "находится в высоких широтах", будет "готов к отправке в (указанный регион) в считанные часы в случае дальнейшего роста напряженности".



В минувшее воскресенье Financial Times написала, что Франция и Германия отмечают воинственную политику Великобритании в отношении России. Разумеется, их волнует не только Россия. Они обеспокоены теперь больше тем, что Великобритания утверждает себя в роли активного союзника США.



Как и во времена Иракской войны, кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря: с одной стороны, англо-американский, с другой - франко-германский, пишет Financial Times. Не в расколе Европы дело. Тревогу вызывает тот факт, что лидером в НАТО, наряду с США, становится их извечный стратегический соперник, враг и иногда даже союзник - что называется, три в одном: в каждый исторический период в разной ипостаси в зависимости от британских интересов.



И здесь самое время обратиться к истории. Как известно, в XX веке произошли две мировые войны. Несмотря на то, что они действительно носили глобальный характер, эпицентром военных действий был европейский континент. И как следствие - наибольшее количество жертв и масштабный подрыв экономического потенциала. Континентальная Европа оказалась в обоих случаях потрясенной до основания и серьезно разрушенной. Было бы странно, если бы сегодня англосаксы полностью исключили такой вариант из своих стратегических планов. Тем более, в условиях отсутствия равнозначной альтернативы. Теоретически новая большая война в Европе наилучшим для них образом может обеспечить одновременное решение всех глобальных проблем на российском, европейском и китайском направлениях. Фронтальное столкновение Европы с Россией приведет, если и не к их взаимному уничтожению, то к весьма глубокому ослаблению этих двух мировых сил. Как именно это сделать, по большому счету, вопрос технический, и в этом деле англосаксы изрядно поднаторели.



При этом для правящей элиты англосаксонского Запада суть вопроса заключается не в принципиальной недопустимости войны, а только в том, чтобы такая война не была связана с неприемлемыми для самой элиты фатальными издержками. Если этот риск им удастся минимизировать, а в идеальном варианте полностью его избежать, то вероятность общеевропейской войны станет очень высокой. Особенно с учетом того обстоятельства, что гегемония США, а с ней и англосаксов, заканчивается, и перед ними встает вопрос их дальнейшего существования, поскольку они иначе как в качестве эксплуататоров остального мира пребывать не в состоянии.



Своими требованиями Россия посягнула на главный принцип владычества "гегемона" - кроить и перекраивать мир по своему усмотрению. Потому, как отмечал глава российского МИДа Сергей Лавров, Соединенные Штаты и другие партнеры НАТО пытаются сбросить с себя ответственность по вопросам безопасности.



Выступая недавно в Госдуме на правительственном часе, Лавров отметил: "Для нас, чем успешнее будет страна развиваться, тем эффективнее мы сможем отстаивать наши интересы на международной арене. Ситуация с нашим военно-промышленным комплексом - ярчайшее тому доказательство. Когда ВПК сделал колоссальный прорыв, когда российские Вооруженные силы стали тем, что они сейчас из себя представляют, тональность разговора с нами изменилась". По мнению министра, это не значит, что нужно во всем полагаться на грубую силу. "Но, как говорится в американской пословице, когда "кольт" в кармане, с тобой как-то и вежливее разговаривать начинают", - такой вывод сделал глава МИД РФ. А что, разве у нас есть варианты договариваться с "западными партнерами" без гиперзвукового "кольта"? Источник - stoletie.ru

