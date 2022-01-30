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Дегенерация этнической химеры под названием American People, - Дм.Скворцов
01:58 01.02.2022

ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ | 30.01.2022
Успеет ли Америка дотянуться до ядерной кнопки

Последний "шедевр" Государственного департамента США – методичка для СМИ "Пять наиболее устойчивых дезинформационных нарративов России", поддалась убийственной критике со стороны самих адресатов. Журнал The American Conservative поместил авторскую колонку редактора New York Post писателя Сохраба Ахмари, который приходит к выводу: ""Борцам с дезинформацией" лучше не отсвечивать: Путин говорит правду".

"Если вдруг вы посмотрели вокруг, увидели признаки материального и культурного разложения и подумали о деградации западной цивилизации, то вы стали жертвой лживой информации, которую кремлевская дезинформационная пропагандистская экосистема вбросила в глобальную информационную среду", – иронизирует писатель над формой и смыслом установок Госдепа.

Далее Ахмари цитирует методичку: "Россия утверждает, что она является оплотом так называемых традиционных ценностей и гендерных ролей и служит моральным противовесом "декадентству" США и стран Запада. Например, президент Путин заявил, что Запад практически отменил понятия "мать" и "отец", заменив их на "родитель 1 и 2", а министр иностранных дел Лавров написал, что западных детей "начинают учить в школе, что Иисус Христос был бисексуалом".

Приведя примеры правоты Лаврова, колумнист напоминает, что в 2021 году "демократы сами изменили базовые правила палаты представителей, когда убрали понятия отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, дядя, тетя, двоюродный брат/сестра, племянник, племянница, свекор/тесть, свекровь/теща, зять, невестка, отчим, пасынок, падчерица, сводный брат, сводная сестра, единокровный брат, единокровная сестра, внук, внучка". Эти "дискриминационные формулировки" были заменены следующими: родитель, ребенок, ребенок одного из родителей, двоюродный родственник, ребенок одного из детей родителей, супруг, родитель супруга, супруг одного из родных детей, родственник одного из супругов, неродной родитель, неродной ребенок, ребенок неродного родителя, единокровный родственник или ребенок одного из детей.

"Более того, тот самый Госдеп, который опубликовал "факт-лист" по дезинформации, и который отрицает борьбу с "отцом" и "матерью", лет десять назад как раз и заменил "мать" и "отца" в американских паспортах гендерно-нейтральными формулировками", – напоминает Ахмари.

Итак, даже американские консерваторы соглашаются с "нарративами российской пропаганды" о "загнивающем Западе".

А ведь еще каких-то полтора десятилетия назад традиционалистская Америка еще пыталась сопротивляться неизбежному. В 2006 году, когда некоторые штаты признали право секс-меньшинств заключать официальные "браки" и пользоваться правами традиционных семейных пар, президент Буш и представители республиканского большинства внесли в сенат конституционную поправку о запрещении однополых "браков". За проголосовало 49 сенаторов. Против – 48, но этого оказалось достаточно, чтобы отклонить поправку, ибо для ее законодательного закрепления требовалось конституционное большинство – 60 голосов.

Затем было два срока Обамы, чья администрация провозгласила приоритет "прав ЛГБТ" над традиционными ценностями в качестве доминанты даже внешней политики, не говоря о внутренней. И затем вновь команда Обамы уже при Байдене, чьи традиционно "демократические" взгляды на "проблему" мы разобрали ранее.

В итоге сегодня почти 6% американцев относят себя к ЛГБТ (в 2012 году их было 3,5%). Но только ли в пропаганде и государственном регулировании дело? Может быть, это коррелируется с другими признаками стремительной дегенерации этической химеры под названием American People?

Медики свидетельствуют: с 1990-х уровень мужского гормона тестостерона у граждан США резко снизился. С уверенностью утверждать, почему это происходит, они не могут и лишь предполагают, что не последнюю роль играет массовое ожирение, которому подвержены американцы.

А мы знаем, что и массовое ожирение для нации, культивирующей хлеб и зрелища, – один из признаков обскурации этноса.

А вот еще симптомчик. Американская армия после долгих лет неудач смогла, наконец, выполнить план по набору новобранцев, но лишь только после того, как в 2005 году снизила интеллектуальную планку для сих желающих казенного питания, обмундирования и крыши над головой.

Почему "серебристый"? Скорее уж хаки

Не в меньшей степени обороноспособность нации зависит от психологических качеств. Однако еще в 2008 году ученые Мичиганского университета выяснили, что улыбчивые американцы куда более склонны к депрессиям по поводу жизненных проблем, чем "вечно мрачные" русские.

Отдельный разговор – диктатура расовой "толерантности". Опять же свежая новость: Байден пока не знает, кого он собирается номинировать на освободившееся место в Верховном суде США, но уже знает, что это будет темнокожая женщина. "Ну вот, а Мартин Лютер Кинг в своей знаменитой речи "У меня есть мечта" представлял себе страну, в которой о человеке будут судить по его качествам, а не по цвету кожи!" – заметил на сей счет Владимир Корнилов (в свое время, кстати, успевший поработать редактором одной из американских газет).

И такую толерантность еще можно было бы на худой конец рационалистически оправдать, если бы негры и латиносы были привносителями той пассионарности, которая "омолаживает" Америку. Однако даже до всех недавних BLM-погромов было ясно, что афроамериканцы – типичные субпассионарии. Достаточно вспомнить крах социального эксперимента "Пруитт-Айгоу" 1954-1974 гг.

О тщетности надежд на католиков-креолов мы недавно упомянули в материале о стремительной дехристианизации США. А вот последние новости из преимущественно латиноамериканского "Города Ангелов". Крупнейшая американская железнодорожная компания Union Pacific задумалась над изменением маршрутов, столкнувшись с беспрецедентной волной воровства из товарных составов в Лос-Анджелесе, где поезда замедляют ход. Счет украденных посылок идет на тысячи. Еще больше их выбрасывают прямо на пути за ненадобностью.

"Как будто страна третьего мира", – говорит губернатор Калифорнии. Из-за краж железнодорожные пути завалены мусором: по полотну разбросаны разорванные упаковки посылок. А что правоохранители? "Мы со всей серьезностью относимся к обеспокоенности Union Pacific и намерены подробнее обсудить ситуацию", – заверил окружной прокурор Лос-Анджелеса…

И эти люди пытаются запретить нам, русским, иметь свой взгляд на мораль, совесть и свободу (вспомним ежегодные отчеты Госдепа о свободе совести в РФ)…

Заметьте, не мы предлагаем записать "мировую империю" в "страны третьего мира", тогда как сама эта страна всегда пыталась наследовать "вселенской" империи Римской. Об этом свидетельствуют и девиз на государственной эмблеме – латинском E pluribus unum ("Из многих единое"), и титул "президент", не использовавшийся с античности до 1787 года, когда была принята Конституция США.

Печать сената США и Большая печать США с девизом "E pluribus unum"

И как Рим уничтожили не варвары, но прежде всего падение нравов, неизбежное для завершающей стадии этногенеза древних римлян, так и Западная цивилизация, эта Священная Римская империя германской нации с ее трансокеанскими отростками, страдает теми же пороками, выдаваемыми за "общечеловеческие ценности". И как Западная Римская империя мигом превратилась в страну третьего мира раннего средневековья, так и США (а отнюдь не Россия) становится уже "Верхней Вольтой с ракетами". Не в смысле экономики и научно-технического прогресса пока, но в смысле интеллектуального развития нации, обладающей ядерным оружием.

Как не вспомнить тут свежий кинобестселлер "Не смотрите наверх". Любимый мой персонаж там – генерал, дежурный от Пентагона в Белом доме, который "подрабатывает" продажей посетителям Белого дома бесплатного арахиса, полагающегося штатным сотрудникам того же Белого дома. И любимая моя фраза героини Кейт Бланшет, произнесенная в кругу протестующей неравнодушной молодежи по поводу всех этих людей из Белого дома от президента до упомянутого генерала: "Они не настолько умны, чтобы быть такими злодеями, какими вы их видите".

Так что нынешние попытки Белого дома и Пентагона вернуть статус гегемонии – это просто агония. Предсмертный бросок и предсмертный укус.

И что останется от Америки, если она уничтожит себя раньше, чем успеет дотянуться до ядерной кнопки? Что останется нам?

Как в свое время Отцы Церкви Николай Угодник, Иоанн Златоуст, Василий Великий и иже с ними стали для нас русскими, так с принятием Америкой "общечеловеческих ценностей" становятся русскими Фрэнсис Скот Фитцджеральд, Джек Лондон, Рэй Брэдбери, Теодор Драйзер, Курт Воннегут, Джон Апдайк, Артур Кларк… Останется "наша" американская литература. Литература с нашими ценностями. Тем более что там ее героев уже вычеркивают или в лучшем случае "адаптируют".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643669880
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