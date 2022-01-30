Председатель Конституционной палаты Кыргызстана Карыбек Дуйшеев подал в отставку

08:27 01.02.2022

1 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Председатель Конституционной палаты Верховного суда Карыбек Дуйшеев подал в отставку. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту соощил представитель президента в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов.



Глава государства Садыр Жапаров обратился к депутатам с просьбой принять отставку Карыбека Дуйшеева согласно поданному заявлению о прекращении полномочий по собственному желанию.



Алмасбек Абытов заявил, что глава Верховного суда Нургуль Бакирова тоже подала в отставку.