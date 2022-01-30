Израильтянин Яков Кедми описал вероятный сценарий военных действий на Украине

08:57 01.02.2022

Цели корпусов непризнанных республик – Запорожье, Николаев, Харьков



Попытка Киева решить военным путем проблему Донбасса будет тут же пресечена Россией. При этом корпуса непризнанных республик не будут задействованы. Так считает израильский дипломат и политолог, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.



Цели корпусов непризнанных республик – Запорожье, Николаев, Харьков



"В отношении Украины, Донбасса, могу успокоить всех: вооруженные силы Донбасса не предназначены для обороны Донбасса, - сказал Кедми 31 января в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". - Любая маленькая попытка украинских вооруженных сил двинуться в сторону Донбасса будет пресечена немедленно российской армией. Никто не будет… ждать, пока вооруженные силы Донбасса удержат оборону. Наступающие украинские войска будут уничтожены в первые полчаса. До того, как вооруженные силы Донбасса будут использованы".



По мнению эксперта, вооруженные силы Донбасса имеют другое предназначение. "Они предназначены для Днепропетровска, Харькова, Николаева, Запорожья. За оборону Донбасса ответственность взяла на себя Россия", - сказал Кедми.



При этом, по его словам, "корпуса не должны входить в Одессу". Достаточно, чтобы три десантных корабля российского Черноморского флота встали на рейде напротив Одессы, не входя в украинские территориальные воды, сказал Кедми. "Они даже ничего не должны делать, только встать на рейде напротив Одессы - к утру в Одессе не останется ни одного бандеровца. Они будут бежать по головам, давя один другого к венгерской границе. Не надо делать ни одного выстрела… От одного только известия вся бандеровская шваль испарится, давя один другого".



Судьба Украины решится в результате переговоров России и США по гарантиям безопасности, сказал Кедми. По его словам, США не могут не принять требований России в отношении не распространения НАТО на восток.



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"Вывод американских баз и войск из Восточной Европы похоронит и майдановский режим, и в течение года или двух похоронит НАТО, - сказал Кедми. - …И тогда не надо воевать за Украину. Если американские базы и базы НАТО двинутся из Восточной Европы и Прибалтики, значит, "финита ля комедиа". Весь этот бред и весь этот обман - "Украина идет в НАТО" - будет закончен. И тогда не на кого будет опираться этой майдановсой сволочи, которая сидит в Киеве и сегодня бесчинствует и юродствует, показывая свою мнимую силу. Они первые будут убегать. Никто не будет поддерживать эту сволочную власть, не на чем ей держаться".



Летом, после окончания переговоров, сказал Кедми, мы будет жить совершенно в другом мире, с другой ролью США и России. "Мировой порядок будет изменен в соответствии с требованиями России", - заключил он.



Сергей Вальченко