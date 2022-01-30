 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лейлек никогда не станет анклавом, - глава КырКНБ Ташиев раскрывает тайны "секретных протоколов"
09:02 01.02.2022

Глава ГКНБ заявил, что блогеры и некоторые политики распространяют недостоверную информацию о подписанном ранее протоколе.
БИШКЕК, 31 янв - Sputnik. Лейлекский район Баткенской области никогда не станет анклавом, заявил журналистам заместитель председателя кабмина, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
По его словам, некоторые люди спекулируют на теме подписания весной 2021 года протокола № 39. Ташиев считает, что отдельные политики, в том числе депутаты ЖК, а также блогеры распространяют неверную информацию об этом документе и провоцируют ажиотаж.
"Лейлек никогда не станет анклавом, это ложная информация. Когда мы принимали протокол, рассматривали все механизмы. В протоколе написано: чтобы открыть дорогу к Воруху (таджикский анклав. - Ред.), нужно определить ее статус. Надо прописать, чьей будет эта дорога, какой она будет, кто ее построит, кому разрешат по ней ездить. Должно быть такое соглашение, а после - уже решение", - подчеркнул глава ГКНБ.
Он отметил, что к Лейлеку ведут две дороги: Ак-Сай - Рават и путь через местность Торт-Кочо.

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На линии границы Кыргызстана и Таджикистана 28 января состоялась рабочая встреча делегаций сторон. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Делегацию Кыргызстана возглавляет заместитель председателя кабинета министров КР - председатель ГКНБ генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев. В состав делегации вошли полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, директор ПС ГКНБ и руководители других государственных структур.

Таджикскую сторону представляли первый заместитель председателя ГКНБ Таджикистана, председатель Согдийской области, командующий ПВ и заместитель председателя ГКНБ, а также другие официальные лица.

В составе делегации сторон также были руководители соответствующих областных структур Баткенской области КР и Согдийской области РТ.

В результате встречи и переговоров стороны решили:

1. Поручить совместной комиссии организовать тщательное расследование причин конфликта с участием соответствующих силовых структур и органов прокуратуры.

2. Обеспечить возвращение всех местных жителей, покинувших свои дома с началом конфликта.

3. Произвести отвод от соответствующей линии границы всех подразделений воинских формирований.

4. Обеспечить разблокирование всех дорог, восстановление разрушенной инфраструктуры и линии электропередач (ЛЭП).

5. Властям сторон обеспечить надлежащий контроль на приграничной территории в целях профилактики и недопущения впредь приграничных, водоземельных и иных конфликтов.

Источник: Баракелде

https://www.gezitter.org/politic/103214_k_kakomu_resheniyu_prishli_kyirgyizstan_i_tadjikistan/

Источник - ru.sputnik.kg
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