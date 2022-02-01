Очередные зрады. Как "незалежную" все обманули, - Николай Сорокин

09:10 01.02.2022

Очередные зрады. Как "незалежную" все обманули

Николай Сорокин



Очередные зрады обрушились на Украину. Во-первых, в Европе окончательно отказались отключать Россию от SWIFT. Причем не просто отказались, это бы еще ладно!.. По сообщению портала EurActiv, ссылающегося на одного из дипломатов ЕС, Германия и группа других стран, которых атлантисты определяют как "оппозицию", вообще сняли обсуждение данного вопроса с повестки дня! То есть попросту не дали даже высказаться тем странам, которые собирались изливать свое негодование в адрес якобы вопиющей политики Кремля. Тут возникает хороший вопрос: а это точно оппозиция? Такие фокусы выделывать может только большинство, а не отдельные несогласные элементы…



С другой стороны, все происходящее можно определить как колоссальный успех российской дипломатии. Нет, даже не сам факт того, что в Европе не стали обсуждать вопрос об отключении нас от SWIFT. Хотя надо признать, что после разработки собственной платежной системы и интеграции с китайской особого влияния на Россию отключение ее от SWIFT все равно не оказало бы, поэтому даже Байден отказался уже от этой мысли. Удивительно, что в Брюсселе кому-то еще не надоело играть в эту риторику. Но дело даже не в этом.



По-настоящему важно то, что Германия, которая при Обаме была главным союзником США в Европе, вдруг стала при Байдене главой так называемой оппозиции в Евросоюзе, причем оппозиции пророссийской по факту.



Можно припомнить такой трогательный эпизод: когда Барак Обама уходил с поста президента и готовился передать бразды правления Дональду Трампу, он поехал именно в Германию, встретился там именно с фрау Меркель и потом публично произнес почти дословно следующее: что теперь, мол, Германия, возглавляемая фрау канцлерин, понесет факел демократии, ценностей, прав человека и всего остального, что прежде носила везде Америка. То есть уровень союзных отношений и взаимопонимания между двумя странами и их лидерами был просто зашкаливающим! И хотя Барак Обама был склонен к красивым речам и говорил вообще много пафосного, что-то ни одной другой стране и ее лидеру он подобного не адресовал!



И вот - дожились, как говорится! Германия во многом возглавляет пророссийскую оппозицию в Евросоюзе, явно играет поперек американской партии, и всего этого даже не списать на нового канцлера Олафа Шольца: данную политику начала еще именно Меркель и лично добилась от Джо Байдена отмены санкций против "Северного потока-2".



Данный обыгрыш сил "коллективного Запада" - безусловный и стратегический успех российской дипломатии.



Во-вторых, произошел трагический для Украины прорыв по "Северному потоку-2", в чем, впрочем, никто и не сомневался.



Эксперты, со своей стороны, констатируют, что "Северный поток-2" действительно стал заложником политических амбиций Запада, и прежде всего США. Однако, как полагают аналитики, газопровод, скорее всего, будет введен в эксплуатацию, поскольку это полностью отвечает экономическим интересам Берлина.



Новый канцлер Германии Олаф Шольц, однофамилец личного секретаря шефа Гестапо Генриха Мюллера, на днях в резкой форме потребовал возобновить сертификацию газопровода. В связи с этим вице-канцлер ФРГ Хабек напомнил о сделке, которую в июле прошлого года заключили Вашингтон и Берлин. По ее условиям Соединенные Штаты признали, что реализацию "Северного потока-2" не остановить. При этом США и ФРГ намерены добиваться того, чтобы Москва и Киев продлили соглашение по транзиту газа еще на десять лет. Действующий российско-украинский контракт истекает в 2024 году.



Как сообщил Хабек, Берлин должен повышать уровень диверсификации поставок природного газа. По словам вице-канцлера, доля российского голубого топлива в структуре импорта Германии составляет 55%.



Министр подчеркнул, что энергетическая политика ФРГ "имеет не только экологическое, но и геополитическое измерение". В конце декабря прошлого года в интервью телеканалу ZDF Хабек допустил введение ограничительных мер против "Северного потока-2" в случае вооруженного конфликта между РФ и Украиной.



И последнее, факт совершенно непонятный и загадочный для украинского истеблишмента: инициативу украинских депутатов признать президента России Владимира Путина нелегитимным поддержали 23 депутата из 652 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Больше половины поддержавших - делегаты от самой Украины и стран Прибалтики. Абсолютное большинство европейцев (заметим, отнюдь не русофилов) очередную смелую инициативу Украины и Прибалтики тупо проигнорировали.



Так что как-то не сложилась на прошлой неделе традиционная перемога…



Не срослось.



1.02.22