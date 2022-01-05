 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Просидев 25 дней 1-м зампредом КНБ Мурат Нуртлеу пересел в кресло главы Президентской администрации Казахстана
09:29 01.02.2022

Указом президента Казахстана назначен

НУРТЛЕУ (НУРТЛЕУОВ) Мурат Абугалиевич
/ /
[11.03.1976 - ..]
Род. в г. Алма-Ата. Казах

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Международные отношения" (1998)

1998-1999 - референт, атташе Службы Государственного Протокола МИД РК.
1999-2003 - атташе Посольства РК в Малайзии.
2003-2004 - 2-й секретарь Департамента Азии и Африки МИД РК.
2004-2006 - советник министра иностранных дел РК.
2007 - руководитель Секретариата министра иностранных дел РК.
2007 - заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента РК.
2007-2011 - руководитель Аппарата Сената Парламента РК.
2011 - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.
2011 - директор Департамента Азии и Африки МИД РК.
2011-2014 - советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).
2014-2016 - заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента РК.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике (с 03.2016-03.2019);
+ Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству (с 02.2017-03.2019)
С 25 марта 2019 - 02.21 - помощник Президента Республики Казахстан
с 24.02.2021 - 5.01.2022 - заместитель руководителя администрации Президента РК
с 5.01.2022-1.02.2022 - первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

с 1.02.2022 - руководитель администрации Президента РК

Дипломатический ранг - Советник первого класса

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643696940
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