Лондон объявил войну путинским олигархам - у них отберут счета и недвижимость, - "СП"

09:36 01.02.2022 Британский МИД заверил, что "не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций"

Евгений Берсенев



Лондон объявил войну путинским олигархам - у них отберут счета и недвижимость



Материал комментируют:

Богдан Безпалько Нина Останина



Очередную порцию антироссийских санкций в ближайшее время должна ввести Великобритания. Причина для них прежняя - предполагаемое "вторжение" на Украину. Как заявила в интервью телеканалу Sky News министр иностранных дел королевства Лиз Трасс, на этот раз меры воздействия будут предприняты в отношении проживающих на туманном Альбионе российских олигархов, их собственности. "Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, сможет стать объектом санкций. Так что путинским олигархам или российским компаниям, поддерживающим власти России, будет негде спрятаться", - заявила Трасс.



Глава британского МИДа добавила, что не исключается, в частности, арест имущества олигархов из России, находящегося в столице королевства, которую порой называют "Лондонградом". Правда, назвать подробности и конкретные сроки предполагаемых санкционных шагов Трасс не стала. "Ничего нельзя исключить. Мы не станем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций", - сказала она. На вопрос, пострадают ли при этом британские интересы, министр заявила, что главное в настоящий момент - "защита свободы и демократии, которые важнее сиюминутной финансовой пользы".



Эксперты уверены: цены на топливо в России скоро взлетят до небес

Предполагается, что законопроект об ужесточении антироссийских санкций будет представлен в парламенте Великобритании 31 января.



Стоит напомнить, что президент РФ Владимир Путин еще 19 марта 2015 года на закрытой встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей призвал олигархов вернуть деньги в Россию и не затягивать данный процесс, о чем тогда сообщал основатель компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска.



По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, данное заявление министра иностранных дел Великобритании "является исключительно пиар-ходом".



- Дело в том, что высокопоставленные британские чиновники и раньше делали аналогичные заявления, за которыми потом ничего так и не следовало. По некоторым оценкам, в настоящее время в Лондоне проживает около 100 тысяч состоятельных граждан из России, многих из которых британские правоохранительные органы в разное время просто отказалась выдавать нам, несмотря на предоставленные материалы. У многих капиталы добыты незаконным путем. Это известно, доказательства имеются, но никакой конфискации капиталов не было, а сами эти деятели продолжают жить в Лондоне. Не припомню массового изъятия активов, арестов счетов, имущества или чего-то в этом роде.



"СП": - Может, британские власти изменили позицию?



- Если это случится - Лондон лишится своеобразного статуса прибежища уведенных капиталов, что невыгодно не только городу, но и всей Британии. А в данном случае непонятно, как Россия может пострадать от того, что изымут активы у персонажей, выдачи многих из которых она упорно добивалась.



"СП": - Но ведь там, как говорят и пишут, живут не только беглые олигархи с близкими, но и члены семей действующих чиновников и близких власти бизнесменов.



- Что ж, прекрасно, если у них заберут собственность, арестуют счета. Но Британии тогда придется показать, кому именно принадлежат собственность и счета, кто из родственников, друзей, близких этих самых чиновников владеет ими. В таком случае мы узнаем имена этих "героев". И, может, данные деятели перестанут выводить капиталы, а будут размещать их где-то в России.



"СП": - Ранее президент Путин призывал бизнесменов возвращать капиталы в страну.



- Тогда, выходит, британские власти действуют по заданию Путина? Это вообще невероятно. Если какие-то шаги в данном направлении будут предприняты - это лишит британские власти возможности давить на Россию, трепать нам нервы капиталами беглых чиновников и бизнесменов. Сомнительно, что они на это пойдут, доставят нам такое удовольствие. Вряд ли внезапно арестуют активы и собственность в пользу казны. И уж конечно странно, что предупреждают о том заранее.



"СП": - Если это пиар-ход, то с какой целью он предпринят?



- Как очередной шаг в информационной войне против России, а также пиар для внутренней пропаганды. Британский обыватель вообще с трудом представляет себе Россию - где она находится и что из себя представляет. Это антироссийский ход во многом на него рассчитан. К тому же заявление Трасс вполне согласуется с другими выпадами в общей антироссийской волне, нагнетаемой Западом.



Депутат Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина сомневается, что имеющие шанс попасть под британские санкции нувориши найдут массовое сочувствие в России:



- Как правило, это люди, богатство которых у подавляющего большинства наших граждан вызывает довольно сильное и справедливое раздражение, тем более известно, каким они путем эти капиталы добывали. Мы так долго говорили о криминальной природе этих денег, что сегодня возникает вопрос: почему вопрос об их изъятии ставят британские чиновники, а не наши правоохранительные органы? Почему лица, покупающие там футбольные клубы, дорогие яхты, должны искать сочувствие в своей стране, граждан которых они обобрали?



"СП": - Наши правоохранительные органы ранее этим действительно не озаботились. Как и Кремль. Что же их тогда волнует?



- Им более удобно педалировать темы, сколько получают депутаты Госдумы, как расправились с лосем и пр. Все делается, чтобы отвести внимание граждан от действительно острейших проблем нашего общества. Коммунисты на различных уровнях регулярно поднимали вопрос о результатах приватизации, их законности и "чистом" характере.



"СП": - Власть так и осталась глуха к вашим призывам, дождавшись зарубежного интереса к полученным в результате той распродажи богатствам.



- Мы помним недавнее заявление Сергея Миронова об итогах приватизации. Когда оно прозвучало, появилась мысль, что какой-то сигнал в этом плане из Кремля поступил. Не верится, что эти замыслы будут реализованы - как внутри страны, так и нашими зарубежными "партнерами", поскольку не впервые звучит такого рода угроза. К тому же лица, выводившие капиталы за границу, настолько тщательно все замаскировали, что британской Фемиде чрезвычайно трудно будет там к чему-то подкопаться. Слабо верится. Но то, что угроза прозвучала - показательный факт. От российской власти что-то подобное в адрес олигархов не прозвучит. Кремль не посмеет переступить тот негласный договор, что заключен между ним и олигархами. Какие-то эксцессы происходят в тех случаях, если кто-то не поделился, но тогда могут вообще все отнять.



"СП": - По вашему мнению, как власть будет объяснять гражданам этот британский "наезд"?



- Ничего объяснять не будет. Есть один человек, который все расскажет - это господин Песков. Его мнение будет тщательно согласовано. Скорее всего, он объяснит такие заявления обострением международной обстановки, скажет, что наших бьют. Будет защищать олигархов, конечно. И ситуацию правящие круги станут использовать в своих интересах. Помните закон Димы Яковлева, когда трагический случай был совершенно цинично использован в политических интересах? Я в свое время вела тему усыновления наших детей зарубежными гражданами. И неоднократно предлагала приостановить действие соответствующих соглашений для проработки. Но тогда мне Мизулина и Неверов с пеной у рта доказывали, что наши дети здесь умирают, а там им будет лучше, они получат необходимое лечение и все блага. Но стоило им попасть в санкционные списки, как их позиция резко изменилась. Так что, эти люди умеют цинично использовать подобные ситуации. И здесь будут поступать аналогичным образом. А власть будет их покрывать - она своих не бросает. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643697360

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 25 января 2022 года №787

- Сенаторы рассмотрят законопроект о международных договорах

- Кадровые перестановки

- А. Смаилов провел встречу с Послом КНР Чжан Сяо

- А что там с регионами?

- А. Смаилов провел совещания по вопросам разработки Программы действий Правительства на 2022 год

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-декабре 2021г. составил 104,5%

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2022 года №31

- О ситуации на финансовом рынке в декабре 2021 года

