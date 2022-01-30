Кыргызы умудрились построить офис мусорного полигона за... 320 тыс. евро

10:06 01.02.2022

Как выглядит административное здание за 320 тыс. евро для мусорного полигона?



Экология АКИpress - На данный момент административное здание для МП "Бишкекский санитарный полигон" на стадии строительства, сообщил 31 января директор предприятия Даниэль Жумабеков.



По его словам, эстонская компания "Эхитусфирма Ранд и Туулберг" выиграла тендер и оценила проект в 320 тыс. евро.



Как ранее сообщалось, строительство нового санитарного полигона завершится через 3-4 месяца, работы завершены на 95%.

По данным Минюста, руководителем филиала ОАО "Эхитусфирма Ранд и Туулберг" в Кыргызстане является Яанус Пеэт.



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https://eco.akipress.org/news:1759792?from=kgnews&place=nowread