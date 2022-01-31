 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Олигархи распоясались... Как не повторить Казахстан в Узбекистане, - Б.Эргашев
10:44 01.02.2022

Как не повторить ошибок Казахстана. Эксперт назвал четыре основные причины беспорядков

Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев проанализировал причины и факторы, способствовавшие возникновению беспорядков в Казахстане. По его мнению, их четыре, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Своим мнением Эргашев поделился в ходе международного круглого стола "Перспективы развития человеческого капитала: Россия – Казахстан – Узбекистан".

"Во-первых, это сформировавшаяся система олигархического капитализма в Казахстане, когда определенные олигархические группировки контролируют целые отрасли, ставшая результатом тех реформ, которые были проведены в Казахстане в 90-е годы, и резкое усиление внутриэлитных противоречий. Олигархические группы решили, что единственным методом, которым они сумеют разрешить эти проблемы и противоречия, является попытка вооруженного решения", – отметил эксперт.

Во-вторых, добавил он, это, конечно же, затянувшийся транзитный переход в Казахстане, переход власти от первого президента Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева новому президенту Касым-Жомарту Токаеву. Это привело к тому, что наступили определенные проблемы в системе органов государственного управления, когда вся управленческая вертикаль власти в Казахстане была вынуждена лавировать между двумя центрами принятия решений – между первым и вторым президентами, между Советом безопасности и Администрацией нового президента.

Третья причина связана с тем, что в Казахстане сложилась система, когда те или иные олигархические группы, создав свои сети негосударственных некоммерческих организаций, свои медиа-активы и сети общественных активистов и журналистов, использовали их во внутриполитической и внутриэлитной борьбе.

"Ну и, конечно же, есть определенный внешний фактор, который связан, во-первых, с наличием в стране, курируемой сверху определенными элитными группировками, сети террористических ячеек, которые использовали боевиков, получивших определенный военный опыт, религиозных радикалов и экстремистов в своих целях. Кроме того, несомненно, определенные силы хотели того, чтобы победила та или иная группировка", – сказал эксперт.

Но при этом, считает Эргашев, основные причины связаны с тем, что нужно решать главный вопрос – вопрос сильного социального неравенства и расслоения в стране. Он возник в Казахстане, когда появилась пропасть между определенной частью элиты, участвовавшей в управлении финансовыми потоками, которые возникали от продажи сырьевых ресурсов и между остальной частью населения, которая была лишена доступа к этим ресурсам. В результате возник очень сильный социальный протест.

Источник - АН Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643701440
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