 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ассоциацию электронных СМИ Узбекистана возглавил Ш.Кудратходжа и новые хокимы в Ангрене, Нур-Ате и Денау
10:58 01.02.2022

Фирдавс Абдухаликов покинул пост председателя правления НАЭСМИ. Новым главой организации стал Шерзодхон Кудратходжа

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Фирдавс Абдухаликов покинул пост председателя правления Национальной ассоциации электронных средств массовой информации (НАЭСМИ), сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Новым главой организации стал ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, председатель Международного пресс-клуба Шерзодхон Кудратходжа.

Фирдавс Абдухаликов сам попросил освободить его от занимаемой должности.

Шерзодхон Кудратходжа (родился в 1974 году) – узбекский журналист, телеведущий, политолог, кандидат политических наук, доцент. С 2000 по 2005 год являлся главным консультантом Аппарата президента, в 2005-2008 году был пресс-секретарем Шавката Мирзиеева, занимавшего тогда пост премьер-министра.

С 2008 года возглавлял кафедры интернет-журналистики, теории и практики печати факультета журналистики Национального университета Узбекистана. Также преподавал в Сингапурском институте развития менеджмента в Ташкенте.

В апреле 2017 года избран председателем негосударственной некоммерческой организации "Международный пресс-клуб". В конце мая 2018 года был назначен ректором Университета журналистики и массовых коммуникаций, основанного несколькими днями ранее.

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Назначены новые хокимы Нуратинского и Денауского районов и Ангрена
Назначены новые хокимы Нуратинского района Навоийской области, Денауского района Сурхандарьинской области и города Ангрена в Ташкентской области.

В понедельник, 31 января, в трех областях Узбекистана прошли сессии кенгашей народных депутатов, на которых были утверждены новые районные хокимы.

Нуратинский район Навоийской области возглавил Азамат Исматович Файзиев, сообщила пресс-служба администрации региона.

На этом посту он сменил Умарбека Халилова, который проработал в должности хокима с 2019 по 2022 годы и был назначен первым зампредседателя Госкомэкологии.

Азамат Файзиев до назначения работал главным специалистом отдела Администрации президента Узбекистана.

Хокимом Денауского района Сурхандарьинской области назначен Абдумалик Абдукодирович Алламурадов, сообщило УзА. На этом посту он сменил Рустама Пардаева, который проработал хокимом с ноября 2020 года и был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Абдумалик Алламурадов родился 17 апреля 1977 года в Термезском районе. В 1998 году окончил Ташкентский государственный университет, в 2003 году - Ташкентский государственный юридический институт.

В разные годы занимал различные должности в органах прокуратуры, юстиции, правоохранительных органов. В 2019-2020 годах был начальником приема обращений предпринимателей в Сурхандарьинской области. С 2020 года до последнего назначения работал начальником секретариата по организации и координации приемов предпринимателей премьер-министра Узбекистана.

Нуриддин Абдурахимов. Фото: пресс-служба хокимията Ташкентской области

Хокимом города Ангрена в Ташкентской области назначен Нуриддин Каримович Абдураҳимов, сообщила пресс-служба администрации региона. На этом посту он сменил Шукуруллу Махмудова, который был освобожден от должности в связи с назначением его заместителем хокима Ташкентской области по вопросам строительства.

Нуриддин Абдурахимов родился в 1978 году в Пскентском районе. Финансист по образованию, до назначения работал сотрудником Администрации президента.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - podrobno.uz
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