Со школьников Туркменистана собрали деньги на ежегодное обновление портретов любимого Аркадага

11:05 01.02.2022

В начале года в государственных и бюджетных учреждениях, в том числе в школах и вузах, обновили портреты президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



В конце каждого года типографии печатают портреты главы государства, где он изображен с новой прической и в новом костюме. Вначале портреты поступают в управления культуры велаятов, откуда распространяются в торговые точки или в учреждения и организации.



В школах портреты должны висеть у входа в школу, в актовом зале и в каждом классе. Портрет президента в фойе у главного входа школы крепят к висящему на стене листу фанеры, раскрашенному под туркменский ковер. Он, как и портрет, тоже должен быть в позолоченной раме. По бокам от "ковра" расположены текст гимна и изображение флага, изображение герба и текст клятвы. У портрета дежурит ученик, который дает звонки на уроки и перемены.



Похожим образом оформлены портреты президента в кабинетах у вице-премьеров и других чиновников, которые отчитываются перед главой государства на совещаниях.



С учеников ашхабадской школы №54, расположенной в Чоганлы, на портреты собирают по два маната. Их стоимость зависит от размеров, качества бумаги, наличия или отсутствия рамы. Классные руководители покупают портрет за 10-15 манатов без рамы, используя уже имеющуюся.



В классах по 25-30 учеников. Родители с пониманием относятся к этой традиции, но считают, что два маната – это много, так как в целом денег получается в 4-5 раз больше необходимого, даже с учетом портретов вне класса.



В сельских школах Лебапского велаята с учеников собрали по 5 манатов.



Со студентов вузов портреты собирают по 30-50 манатов. Ректорат обосновывает это тем, что нужно художественно оформить пространство вокруг портрета. Оно включает ковер, бархатные занавеси и флаги.



В кабинетах судей и прокуроров Лебапского велаята портреты, которые они покупают за свой счет, также крепят на ковре, а рядом с ним – тексты гимна и клятвы, изображения флага и герба.



Ранее Радио "Азатлык" сообщило, что новые портреты президента уже появились в классах школ Лебапской области. Портреты не сильно отличаются, на новых президент в темно-синем костюме, на прошлогодних пиджак был черным.



По информации "Азатлыка", стоимость портретов зависит от размера изображения и достигает 100 манатов с рамой и 50-60 манатов без нее.