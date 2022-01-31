 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новой "мусорной королевой" Казахстана (вместо Алии Елбасиновны) стала Жанат Самат
11:31 01.02.2022

Жанат Самат возглавила "Жасыл Даму"

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешева председателем правления АО "Жасыл Даму" назначена Жанат Самат, передает Zakon.kz.
Жанат Самат родилась в 1980 году в городе Актау. В 2001 году окончила Актауский университет им. Есенова.

Трудовую деятельность начала в 2001 году в качестве главного налогового инспектора отдела анализа и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Мангистауской области. В разные годы работала в Налоговом комитете региона главным налоговым инспектором отдела разногласий и консультаций, отдела аудита физических лиц, отдела аудита недропользователей.

В 2008 году стала заместителем начальника Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области, затем назначена на должность заместителя председателя правления АО "НК "СПК "Каспий".

С 2014 по 2016 год работала председателем правления АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация" Байконыр (Байконур)" в городе Кызылорде.

С 2019 года была советником министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С 2020 года работала генеральным директором РГП на ПХВ "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Напомним, что АО "Жасыл Даму" определено новым оператором по утильсбору в Казахстане.

Анастасия Стативкина

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643704260
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