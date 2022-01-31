Новой "мусорной королевой" Казахстана (вместо Алии Елбасиновны) стала Жанат Самат

11:31 01.02.2022

Жанат Самат возглавила "Жасыл Даму"



Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешева председателем правления АО "Жасыл Даму" назначена Жанат Самат, передает Zakon.kz.

Жанат Самат родилась в 1980 году в городе Актау. В 2001 году окончила Актауский университет им. Есенова.



Трудовую деятельность начала в 2001 году в качестве главного налогового инспектора отдела анализа и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Мангистауской области. В разные годы работала в Налоговом комитете региона главным налоговым инспектором отдела разногласий и консультаций, отдела аудита физических лиц, отдела аудита недропользователей.



В 2008 году стала заместителем начальника Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области, затем назначена на должность заместителя председателя правления АО "НК "СПК "Каспий".



С 2014 по 2016 год работала председателем правления АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация" Байконыр (Байконур)" в городе Кызылорде.



С 2019 года была советником министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.



С 2020 года работала генеральным директором РГП на ПХВ "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.



Напомним, что АО "Жасыл Даму" определено новым оператором по утильсбору в Казахстане.



Анастасия Стативкина