Три причины американского экспансионизма, - Александр Тимохин

11:37 01.02.2022 Три причины американского экспансионизма

Александр Тимохин

журналист

30 января 2022,



Вопрос о том, почему Запад на нас давит, задавал себе, видимо, каждый. Куда меньшее количество людей задает себе следующий по важности вопрос: а где и чем это давление в итоге закончится. И чтобы все это понять правильно, нужно прежде всего осознать природу тех, кто нам противостоит.



Запад не монолитен. Там много сил, не всегда действующих сонаправленно. Например, США хочет утопить "Северный поток – 2", а Германия – нет. В конце концов, страны состоят из людей, личностей. В случае, однако, с западной цивилизацией у этих личностей настолько много общего в нравственных установках и целеполагании, что они могут задать некую равнодействующую своих усилий. В результате чего нам противостоит почти что монолит – Германия может не пустить самолеты с противотанковыми ракетами на Украину, но в критический момент присоединится к остальным нашим врагам. Да и роль Германии в становлении нацистского режима в Киеве была решающей.



Но главной движущей силой Запада, естественно, являются США. Именно американские подходы лежат в основе всех западных действий против нас. Чтобы понять не просто почему Запад давит, а почему он давит именно так, нам нужно понять США. Понять, что лежит в основе их наступления на нас, что ими движет.



Основание первое – страх



Что движет американской экспансией? Жажда мирового господства? Они сами видят это совсем иначе. В 1981 году известный писатель Стивен Кинг выпустил книгу "Пляска смерти" – отчасти автобиографическую, отчасти нет. Она, в общем, о жанре ужаса как таковом. Но в ней есть один примечательный момент – описание того, как пережитый самим Кингом ужас превратил его в мастера жанра ужасов. Что перевернуло психику Стивена Кинга? Сообщение о том, что СССР запустил первый спутник.



В этот момент маленький Стивен находился в кинотеатре и смотрел фильм "Земля против летающих тарелок", типичный продукт американской культуры. Это страх. Любой, кто хоть что-то понимает в психологии, не даст соврать. И дело здесь не в русских, коммунистах и ракетах, как пишет Кинг. Страх был раньше. Американская культура, будучи самобытной и самостоятельной, имеет все же массу общего с материнской британской культурой. А в ней были свои "чистосердечные признания". Вот, например, Редьярд Киплинг, "Чужак" (фрагмент), перевод не литературный, с сохранением рифмы, а дословный, без рифмы, но полностью передающий смысл:



"Чужак у ворот,

Он может быть искренним или любезным,

Но он не говорит на одном языке со мной,

Я не могу чувствовать его разум,

Я вижу лицо, и глаза, и рот,

Но не душу за всем этим".



Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Это ксенофобия, "страх других". Не будем ходить вокруг да около – и опасения Киплинга при виде "других", и ужас, испытанный Кингом от новости, что СССР вышел в космос, имеют одну природу – страх перед чужими, другими. Это и есть движущая сила англосаксов и их американских потомков, самая глубинная. Из нее проистекает все, даже специфический американский расизм, ведь не белые – они другие. Для россиян неизвестен, например, тот факт, что в США у черных женщин пользуется популярностью отбеливающая косметика – чем ты белее реально и "белее" в облике (больше похожа на белую, менее "другая", чем "просто" черная женщина), тем больше шансов найти работу или не нарваться на грубость. Таких примеров там миллионы.



Названы причины эвакуации дипломатов США и Британии из Киева

Или возьмем, например, Китай. Он не был угрозой даже во время подавления восстания на Тяньаньмэнь, западные компании плотно сотрудничали с КНР много лет после этого, но стоило Китаю догнать США по мощи экономики, как он сразу стал врагом. Сегодня в среде американских патриотов убежденность в неизбежности войны с Китаем просто железобетонная, хотя китайцы ее явным образом не хотят. Почему? Страх. "Другие" опасны, у них есть сила, это страшно – неизвестно, как они эту силу применят.



Сила есть и у американцев, и "страх перед другими" не мог не породить специфический американский подход – "другие" должны быть или подчинены Америке, или уничтожены, или – внимание! – они должны перестать быть другими, стать понятными, почти американцами или просто американцами. Вот почему русские в США не сталкиваются с ксенофобией в больших масштабах – они там часть США, а не России, они больше не другие, к ним можно относиться, как к своим, это американцы в первом поколении.



Это первый краеугольный камень американского экспансионизма – подсознательный страх перед "сильными другими", которых нужно или подчинить, или убить, или превратить в квазиамериканцев, сделать их понятными. Слабых – можно игнорировать, они не опасны. Пока не станут сильными, конечно.



Основание второе – фашизм



В среде либералов можно найти упоминания о том, что в США нет государственной идеологии. Но дело в том, что в США вообще мало чего государственного, а вот идеология в этой стране вполне себе есть. И она не просто разделяется и массами, и элитами, она формализована и даже имеет название. Познакомьтесь – "Американская исключительность", или American Exceptionalism. Как и обо всех по-настоящему важных вещах, об этой на русском языке прочитать особо нечего, но зато на английском информации полно.



Краткая выжимка из этого учения такова: Американская исключительность – это набор трех догм. Первая: история США, не знавшая монархии, феодализма и законодательно закрепленного неравенства граждан (индейцы, азиаты и черные не в счет, они "другие", их надо было придавить – этого в догмах нет, но есть по факту), лучше, чище и прогрессивнее, чем у других стран. Вторая: моральный долг Америки состоит в трансформации мира по своему прогрессивному образу и подобию. Третья: поскольку история Америки лучше других наций и у нее есть прогрессивный моральный долг, которого нет у других наций, то Америка с морально-нравственной точки зрения превосходит другие нации.



Видно, где идет пересечение страха перед другими и исключительностью? В необходимости переделать всех по своему образу и подобию. Именно отсюда проистекает маниакальное стремление заставить других внедрять в своих странах американские ценности типа прав секс-меньшинств, именно здесь лежит водораздел, который отделяет "плохие" страны, народы и культуры от "хороших". Плохие – это те, кто идет не по американскому пути, кто имеет свои ценности, кто не хочет "эволюционировать" в американцев. Но главное тут – превосходство.



В рамках простой логики – если ты считаешь себя выше, чем другие, значит, ты считаешь других ниже себя. Обратное невозможно. Раз Америка исключительна – значит, остальные нет. Американская исключительность в конечном счете – это учение о врожденном превосходстве американцев над неамериканцами, вплоть до права переделывать неамериканцев, если нужно – силой. В русском языке это принято называть словом "фашизм". Америка – это фашистская страна и очень странно, что это мало кто понимает до сих пор.



Это второй краеугольный камень американского экспансионизма. Идеология дает американцам чувство правоты и убежденность в справедливости своих действий – даже когда они заливают мирную деревню напалмом или засыпают иракский городишко фосфором. Они правы, и они – добро, что бы они ни делали и кого бы ни убивали, потому что они – Америка. Кстати, это объясняет и тот феномен, что некоторые – немногочисленные, но активные – россияне с пеной у рта доказывают необходимость "прогнуться" под США, не считаясь с потерями. Это просто адепты той идеологии, воспринявшие ее некритично, как религию, как российские крестьяне коммунизм в свое время.



Основание третье – лицемерие



И конечно, американская фальшивая улыбка. Чем является этот феномен с психологической точки зрения? Ложью. Американец с детства приучен демонстрировать окружающим те эмоции, которых он на самом деле не испытывает. В русском языке такое поведение называется лицемерием, и именно оно лежит в основе американской культуры.



Ложь как базис личности – это еще один краеугольный камень американского менталитета. Именно из него проистекают пресловутые "двойные стандарты", именно это является источником знаменитой американской выборочной слепоты, когда они видят нарушения прав гомосексуалистов в России, но не видят их в Саудовской Аравии. Именно поэтому они не видят никаких противоречий в своей пропаганде – да, это ложь, но все в мире тоже ложь, одна ложь не хуже другой, почему бы в нее не поверить, если это соответствует внутренним установкам?



Именно поэтому, например, можно было лгать о нарушениях Россией того или иного договора и не замечать своих собственных грехов. Это третий краеугольный камень американского экспансионизма – способность вести по-настоящему чудовищную пропаганду, верить в явную ложь, если она способствует достижению поставленных целей. Верить искренне. Это, например, помогает американским инструкторам тренировать террористов для Сирии и не испытывать угрызений совести. Террористы убивают арабских христиан, а американские инструкторы дома ходят в церковь и не видят в этом никакого противоречия.



Синергия



Нельзя сказать, что весь этот ужас разделяется всеми американцами. Но эти идеи разделяются там очень многими. Десятками миллионов человек. Америка – это демократия, и если люди во что-то верят, то власть, исходящая от народа, тоже будет в это верить. И наоборот. Вот мы и получаем безумного монстра, который с фанатичным блеском в глазах стирает с лица земли одну страну за другой, вещая о ценностях, правилах и правах человека. С нашей точки зрения, они безумны.



С их точки зрения, мы "другие", которые не хотят ни меняться, ни подчиняться, и которых нельзя просто взять и разбомбить дотла, как Ирак. Мы не верим в их исключительность, что оскорбительно само по себе, и не стесняемся тыкать их носом в их ложь, выводя их из пресловутой "зоны комфорта", ведь они верят в свою ложь.



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Все эти их специфические особенности, толкающие на такую жестокую экспансию, проводимую методами настолько кровавыми, насколько же и подлыми – это не что-то временное. Это базис их культуры, архетип. Каким будет финал их борьбы против человечества? Ответ можно легко найти в американской фантастике – там покорители Вселенной почти всегда американцы. В их версии будущего нет неамериканцев и не говорится, куда они делись. Нам пора задуматься об этом.



Есть ли у американцев материальные, рациональные причины драться за мировое господство? Конечно. Например, сохранение доллара как мировой валюты гарантирует им нетрудовые сверхдоходы – обычно американцы потребляют экспортных товаров примерно на один триллион долларов в год больше, чем продают своих. Это фактически налог, который человечество платит за сомнительное "право" вести друг с другом расчеты в долларах, и это один из источников американского могущества – получать в подарок четверть федерального бюджета каждый год дорогого стоит.



На эти деньги, например, можно содержать все вооруженные силы США (740 миллиардов в 2021 году), ЦРУ (50 миллиардов), АНБ и другие силовые инструменты американской власти над планетой. Там же и ударные авианосцы, и экстремально дорогая подготовка рядового солдата, которую вообще трудно сравнить с чем-либо. На оголтелую пропаганду тоже хватит, и на поддержку Украины – тоже. Соревноваться с такими умелыми шулерами просто бессмысленно. Это, кстати, одна из американских уязвимостей, и поэтому дедолларизация торговли – критически важный инструмент борьбы с Америкой.



Но движут США не рациональные мотивы. Ими движет то, что описано выше – маниакальные идеологические установки, произрастающие из самих основ национальной культуры и психотипа. Сегодня американцы загнали нас в угол, но надо понимать – они не остановятся. Они просто неспособны остановиться. Никакой договор, никакие "письменные гарантии безопасности", которые с ними могут быть подписаны, не являются решением проблемы. В нужный момент они просто выйдут из любых договоров, да еще и обставят все так, как будто это мы виноваты – как это и было с тем же Договором о ракетах средней и малой дальности. Или с договором о ПРО. Или с устными обещаниями не расширять НАТО. Да хоть с чем.



Они никогда не перестанут пытаться раздавить нас – уничтожить, или подчинить, или переделать в копию себя. Потому что такова их природа. Источник - взгляд

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