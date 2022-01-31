В западно-казахстанском Узене обнаружены новые крупные "залежи нефти"

12:11 01.02.2022

На месторождении Узень обнаружили новые залежи нефти

На месторождении Узень в Мангистауской области путем доразведки обнаружены новые залежи нефти. В результате прирост извлекаемых запасов нефти составил 39,9 млн тонн. Прирост запасов углеводородов значительно повлияет на экономические показатели АО НК "КазМунайГаз"



kmg.kz, 31 января



На месторождении Узень в Мангистауской области путем доразведки обнаружены новые залежи нефти. В результате прирост извлекаемых запасов нефти составил 39,9 млн тонн.

Прирост запасов углеводородов значительно повлияет на экономические показатели АО НК "КазМунайГаз".

В 2017 году команда геологов АО НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз", ТОО "КМГ Инжиниринг" и филиала "КМГ Инжиниринг в г.Актау" инициировала детальную программу доразведки месторождения Узень. В рамках этой программы в течение 2017-2021 годов проведена высокоразрешающая сейсморазведочная съемка 3D (368 кв.км.), переинтерпретирован весь фонд скважин (более 7500), пересмотрена геологическая концепция и перестроена геологическая 3D-модель.

По результатам проведенных работ детализировано строение месторождения и обнаружены новые залежи нефти. В итоге проведенной работы запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 млн тонн извлекаемых запасов.

Уточненные объемы углеводородов в конце 2021 года приняты на баланс Государственной комиссией по запасам Республики Казахстан.

В настоящий момент производится корректировка проекта разработки месторождения с целью учета новых запасов и планирования ввода их в добычу.



Справочно:

АО "Озенмунайгаз" - 100-процентная дочерняя компания АО НК "КазМунайГаз". В 2020 году предприятие занимало 6% в структуре добычи нефти и газоконденсата в Казахстане. Предприятие занимается добычей нефти и газоконденсата на месторождениях Узень и Карамандыбас в Мангистауской области.

Месторождение Узень – одно из крупнейших месторождений с уникальными начальными геологическими запасами не только в Республике Казахстан, но и во всем мире. Это многопластовое месторождение со сложным строением, залежи нефти и газа, которых сосредоточены в терригенном разрезе юрско-меловых отложений.