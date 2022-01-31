 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обнародован список Лондонских "русских олигархов" - Блаватник, Швидлер, Абрамович... подлежащих раскулачиванию
13:41 01.02.2022

СМИ перечислили миллиардеров, которые могут оказаться под санкциями Британии из-за близости к Путину
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Британские СМИ предположили, кто из российских миллиардеров из-за их "близости" к президенту РФ Владимиру Путину может оказаться под антироссийскими санкциями, которые пригрозил ввести Лондон в связи с возможной эскалацией ситуации вокруг Украины и "вторжением" войск РФ.

В конце прошлой недели глава МИД Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News предупредила российских олигархов, "работающих" на Кремль, что им грозит конфискация собственности в Соединенном Королевстве.

По неполным подсчетам Форин-офис, в одном только Лондоне богатых русских "осело" не менее 10 тыс. И всем им, как заявила Трасс, "не получится спрятаться, всех достанем!", сообщают "Новые Известия".

На днях газета The Sunday Times обнародовала ежегодный список 1 тыс. богатейших людей Британии. В него вошли не только граждане страны, но и россияне, которые живут или работают в Соединенном Королевстве. Список The Times основан на публично известных состояниях в виде акций, земли, недвижимости или произведений искусства. Средства в банках не учитывались, так как к подобной информации нет доступа.

В этом списке, в частности, оказался Леонид Блаватник, состояние которого оценивается в 15,2 млрд фунтов стерлингов ($20,6 млрд). Еще недавно Леонид считался самым богатым человеком в Соединенном Королевстве, но его состояние сократилось почти на 1 млрд из-за пандемии. Деньги олигарх зарабатывает на инвестициях, в частности в российскую промышленную компанию "Ренова", а также на музыкальной индустрии и СМИ. Миллиардер активно занимается благотворительностью, за что в 2017 году был возведен в рыцари. Новое крыло лондонской галереи современного искусства Tate Modern названо его именем: богатый "русский" пожертвовал музею 50 млн фунтов.

Евгений Швидлер также в перечне The Sunday Times. Его состояние оценивается в 1,1 млрд фунтов ($1,5 млрд). Он - друг детства и давний деловой партнер гражданина Португалии и, предположительно, Израиля Романа Абрамовича. Бизнесмен входит в совет директоров "Евраза" - международной металлургической и горнодобывающей компании, базирующейся в Лондоне.

В списке The Sunday Times есть и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Елену Батурину редакция поставила на 160-е место. Газета оценила ее состояние в 882 млн фунтов ($1,1 млрд). В настоящее время россиянке принадлежит сеть отелей в России, Ирландии, Чехии и Австрии. Она также инвестирует в возобновляемые источники энергии на юге Европы и приобрела 75% акций германской строительной компании. Батурина живет в поместье в графстве Гемпшир.

При этом, отмечают "Новые Известия", стоимость недвижимости, которой сегодня владеют российские олигархи в Великобритании, эксперты оценивают в 1,1 млрд фунтов стерлингов. И если власти примут решение наказать богатых русских за связь с Москвой, Лондон без зазрения совести экспроприирует особняки, поместья, апартаменты и замки - словом, все, что посчитает нужным забрать.

Среди владельцев сверхдорогой недвижимости в Соединенном Королевстве значатся такие россияне, как бывший топ-менеджер "Газпрома" Андрей Гончаренко, экс-глава Внешэкономбанка Владимир Чернухин, светская львица Ольга Слуцкер, основной акционер "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельников.

Добавим, что законопроект об ужесточении антироссийских санкций будет представлен в парламенте Великобритании до 10 февраля 2022 года.

А накануне The Times не исключила, что власти Британии могут заморозить активы российских энергокомпаний.

Со своей стороны, The Financial Times сообщила, что в администрации США очертили круг лиц, против которых введут санкции в случае нападения РФ на Украину.

Источник - ИА "Росбалт"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643712060
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