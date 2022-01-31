 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как продали и предали Советский Союз, - Александр Проханов
18:38 01.02.2022

Александр Проханов: Ельцин подписал Акт о капитуляции перед США
Писатель рассказал, мог ли Ельцин исправить ошибку Горбачева

Александр ГАМОВ

- Александр Андреевич, а так ли уж надо было Ельцину подписывать Декларацию о конце холодной войны? Ведь это признание поражения своей страны?

- Нет, декларация подписана правильно. Но это была хорошая мина при плохой игре. В декларации нет проигравших, все - победители. И в этом ее большое лицемерие, потому что все понимали - мы с треском, чудовищно проиграли в той холодной войне.

Что такое холодная война? Ее цель - уничтожение противника без применения тотальных вооруженных сил. Вот ее смысл. Ни в чем другом.

Советскому Союзу не удалось опрокинуть Запад. А Западу, американцам, удалось разрушить Советский Союз. Без единого выстрела.

- Сейчас это называется "цветная революция", а тогда была - перестройка?

- Да, те же самые технологии! Через информационные потоки деморализовать население, отбить у людей всякую охоту любить и поддерживать свое государство. И конечно, к 1991 году огромная часть советских граждан уже ненавидела Советский Союз, винила его в тысячах грехов. И вторая часть этой технологии - с помощью разведслужб создаются лобби, которые симпатизируют тем, кто ведет с данной страной холодную войну.

И в Советском Союзе было такое лобби, - Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев. Это были люди прозападные. В сердце СССР находилась группировка, которая была заинтересована в крушении страны.

- Мог ли Ельцин исправить ошибку Горбачева и вписать в эту декларацию требование не расширять НАТО?

- Нет, тогда эту ошибку уже нельзя было исправить. В документе о капитуляции условия ставит только победитель. Проигравший на это не имеет права.

- А наш сегодняшний "ультиматум" НАТО - это попытка пересмотра итогов той холодной войны?

- Именно. Ошибка Горбачева исправляется сегодня! Все, что мы видим начиная с 2000 года, - это мучительная контратака России, которая впервые очнулась во время марш-броска наших десантников в Приштину в Югославии.

Был момент, когда России практически не было. В 90-е годы не было России! Была территория с населением, получившим страшную травму. Поэтому все, что происходит сегодня, - это не попытка восстановить безопасность Европы. Это слишком абстрактно. Нет. Это стремление создать такие рубежи обороны, в которых Россия могла бы чувствовать себя как полноценное, свободное и независимое государство.

Пресс-секретарь президента рассказал обозревателю "КП", возможно ли сейчас подписать с США декларацию об окончании новой холодной войны.

- Дмитрий Сергеевич, вот Ельцин с Бушем 30 лет назад закончили советско-американскую холодную войну. А когда началась новая - российско-американская?

- Это, скорее, для политологов вопрос. Но очевидно, что с 2014 года, после того как на Украине при попустительстве Запада произошел госпереворот, который привел к тому, что в соответствии со всеми нормами права Крым решил стать частью России, тогда и начались процессы, которые привели к напряженности, уже напоминающей холодную войну.

- Возможно ли сегодня подписание декларации об окончании уже новой холодной войны между Россией и США? Или это только мечты?

- Вы совершенно правильно сказали - в нынешних условиях о заключении такой договоренности действительно можно только мечтать. Но мечты - это не то, за что нам платят зарплату.

Александр Проханов: Декларация, подписанная Ельциным - это был Акт о капитуляции

Александр ГАМОВ
Обозреватель

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643729880
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