Как продали и предали Советский Союз, - Александр Проханов

18:38 01.02.2022

Александр Проханов: Ельцин подписал Акт о капитуляции перед США

Писатель рассказал, мог ли Ельцин исправить ошибку Горбачева



Александр ГАМОВ



- Александр Андреевич, а так ли уж надо было Ельцину подписывать Декларацию о конце холодной войны? Ведь это признание поражения своей страны?



- Нет, декларация подписана правильно. Но это была хорошая мина при плохой игре. В декларации нет проигравших, все - победители. И в этом ее большое лицемерие, потому что все понимали - мы с треском, чудовищно проиграли в той холодной войне.



Что такое холодная война? Ее цель - уничтожение противника без применения тотальных вооруженных сил. Вот ее смысл. Ни в чем другом.



Советскому Союзу не удалось опрокинуть Запад. А Западу, американцам, удалось разрушить Советский Союз. Без единого выстрела.



- Сейчас это называется "цветная революция", а тогда была - перестройка?



- Да, те же самые технологии! Через информационные потоки деморализовать население, отбить у людей всякую охоту любить и поддерживать свое государство. И конечно, к 1991 году огромная часть советских граждан уже ненавидела Советский Союз, винила его в тысячах грехов. И вторая часть этой технологии - с помощью разведслужб создаются лобби, которые симпатизируют тем, кто ведет с данной страной холодную войну.



И в Советском Союзе было такое лобби, - Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев. Это были люди прозападные. В сердце СССР находилась группировка, которая была заинтересована в крушении страны.



- Мог ли Ельцин исправить ошибку Горбачева и вписать в эту декларацию требование не расширять НАТО?



- Нет, тогда эту ошибку уже нельзя было исправить. В документе о капитуляции условия ставит только победитель. Проигравший на это не имеет права.



- А наш сегодняшний "ультиматум" НАТО - это попытка пересмотра итогов той холодной войны?



- Именно. Ошибка Горбачева исправляется сегодня! Все, что мы видим начиная с 2000 года, - это мучительная контратака России, которая впервые очнулась во время марш-броска наших десантников в Приштину в Югославии.



Был момент, когда России практически не было. В 90-е годы не было России! Была территория с населением, получившим страшную травму. Поэтому все, что происходит сегодня, - это не попытка восстановить безопасность Европы. Это слишком абстрактно. Нет. Это стремление создать такие рубежи обороны, в которых Россия могла бы чувствовать себя как полноценное, свободное и независимое государство.



Пресс-секретарь президента рассказал обозревателю "КП", возможно ли сейчас подписать с США декларацию об окончании новой холодной войны.



- Дмитрий Сергеевич, вот Ельцин с Бушем 30 лет назад закончили советско-американскую холодную войну. А когда началась новая - российско-американская?



- Это, скорее, для политологов вопрос. Но очевидно, что с 2014 года, после того как на Украине при попустительстве Запада произошел госпереворот, который привел к тому, что в соответствии со всеми нормами права Крым решил стать частью России, тогда и начались процессы, которые привели к напряженности, уже напоминающей холодную войну.



- Возможно ли сегодня подписание декларации об окончании уже новой холодной войны между Россией и США? Или это только мечты?



- Вы совершенно правильно сказали - в нынешних условиях о заключении такой договоренности действительно можно только мечтать. Но мечты - это не то, за что нам платят зарплату.



Александр Проханов: Декларация, подписанная Ельциным - это был Акт о капитуляции



Александр ГАМОВ

Обозреватель