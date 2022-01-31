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    ЦентрАзия   | 
"Конвой свободы" идет по Америке
18:46 01.02.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

"Как только канадцы добьются успеха, мы поведем колонну на Вашингтон"

29 января в столицу Канады Оттаву прибыли десятки тысяч большегрузных автомобилей "Конвоя свободы" – массового автопробега дальнобойщиков, протестующих против политики обязательной вакцинации.

15 января вступило в силу распоряжение правительства о требовании паспорта вакцинации при пересечении границы Канады с США. Это и вызвало массовый протест водителей, которые развернули свои фуры и со всех концов огромной страны пошли на Оттаву.



Первоначально в столицу выдвинулась из Ванкувера (провинция Британская Колумбия) колонна из 500 грузовиков, но на подходе к столице в колонне, которая растянулась на 70 км, насчитывалось, как сообщила The Toronto Sun, уже около 50 тысяч автомашин.

Протест дальнобойщиков получил всенародную поддержку. К 31 января на платформе GoFundMe было собрано для протестующих более 9 миллионов канадских долларов на поддержку участников конвоя. "Сотни канадцев выстроились вдоль Трансканадского шоссе 20, чтобы поддержать 45-мильную колонну из 50 000 дальнобойщиков, которые направляются в Оттаву в знак протеста против правительственного мандата на вакцинацию водителей от коронавируса", – писала британская Daily Mail. По пути дальнобойщиков не только приветствовали, но и кормили.

К огромной колонне присоединились дальнобойщики из США. Махадео Деандре, дальнобойщик из Флориды, сказал журналистам, что он подключился к "Конвою свободы" потому что правительства во всем мире используют вакцинацию, "чтобы получить больше рычагов воздействия на людей".

26 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил по поводу "Конвоя свободы": "Это небольшое маргинальное меньшинство, которое едет в Оттаву, разделяет неприемлемые взгляды и не представляет взгляды [большинства] канадцев". Трюдо обрушился также на депутатов оппозиционной Консервативной партии, поддержавших протестующих против коронавирусных ограничений дальнобойщиков. А 29 января, когда огромная колонна дальнобойщиков приблизилась к столице, Трюдо с семьей поспешил укрыться в "секретном месте" (secret location), расположение которого в офисе премьер-министра раскрыть отказались.

Марш канадских большегрузов поддержали Илон Маск и Дональд Трамп. Сорок пятый президент США на митинге своих сторонников в Техасе заявил, что он полностью на стороне канадских дальнобойщиков. Трамп поблагодарил участников "Конвоя свободы" за то, что они "сделали для защиты свободы Америки" и добавил: "Мы хотим, чтобы эти великие канадские дальнобойщики знали, что мы с ними на всем пути… Нам нужно побольше такого здесь, в США".

Путь "Конвоя свободы к Оттаве был непростым. На некоторых трассах водители обнарцужили шипы и гвозди; ресурс GoFundMe заблокировал собранные в поддержку дальнобойщиков средства.

А Трюдо сбежал вовремя: дальнобойщики уже заняли столицу. Колонны грузовиков растянулись на несколько кварталов, а в центре Оттавы, на Парламентском холме, собрались тысячи протестующих. Лидер Консервативной партии Эрин О’Тул встретился с протестующими, его однопартийцы-парламентарии раздавали им кофе.

Дальнобойщики собираются протестовать до победного конца, добиваясь отмены вакцинных паспортов. В случае отступления их ожидает судьба участников штурма Капитолия в США 6 января 2021 года. Против участников "Конвоя свободы" уже возбуждены уголовные дела. Так, власти обвинили дальнобойщиков в осквернении Могилы Неизвестного Солдата и статуи Терри Фокса, умершего от рака спортсмена (на его статую прилепили плакат с надписью Mandate Freedom). Если учесть, что в прошлом году либеральные активисты безнаказанно сносили десятки памятников по всей Канаде, включая монумент королевы Виктории, и сожгли 56 церквей, то мы видим редкое лицемерие теряющего популярность главы правительства.

Когда главный канадский телеканал CBC попытался обвинить в организации "Конвоя свободы"… Россию, единственный "русским следом" на поверку оказалась единодушная поддержка протестующих дальнобойщиков со стороны русской диаспоры в Оттаве, где в православных церквях готовили еду для водителей.

Конвой свободы

К вечеру понедельника 31 января центр Оттавы был забит грузовиками и легковушками до отказа. На фотографиях видно, как множество людей пешком присоединяются к колонне дальнобойщиков и приветствуют их с флагами на мостах и эстакадах. В воскресенье полиция Оттавы объявила, что в понедельник начнет эвакуацию грузовиков из центра города, но затем отказалась от этого.

61-летний Мариан Тюдор из Чилливака (провинция Британская Колумбия) припарковал свой грузовик, загруженный под завязку продовольствием для дальнобойщиков, прямо напротив здания парламента. Он заявил журналистам, что готов оставаться в столице до тех пор, пока вакцинные паспорта не будут отменены для всех граждан страны.

В соцсетях сторонники "Конвоя свободы" выражают надежду, что протест положит конец обязательной вакцинации. Страсти накалены: "Вы должны схватить Трюдо за шею и хорошенько долбануть за то, что он сделал", – пишут в сетях.

Сейчас дальнобойщики блокируют не только столицу, но и пригороды Оттавы. Они перекрыли пограничный переход Coutts в западной Канаде к северу от городка Sweet Grass (штат Монтана, США), заблокировав автомагистраль 15, которая является главной коммерческой артерией, по которой осуществляются поставки между США и Канадой.

"Мы за то, чтобы дети не носили маски по 10 часов в день. Мы здесь для бездомных, мы здесь для ветеранов... Мы должны убедиться, что все канадцы выступают вместе", – говорит присоединившийся к дальнобойщикам строительный менеджер Дон Финлейсон. Организаторы протеста заявили, что останутся в Оттаве до тех пор, пока правительство не откажется от принудительной вакцинации.

Примеру канадских дальнобойщиков намерены последовать водители грузовиков из США. Они начали формировать Convoy to Save America для марша на Вашингтон с требованием отменить коронавирусные ограничения.

"Американские дальнобойщики и граждане солидарны с канадцами против всех ограничений. Американцам необходимо как можно скорее добраться до нашей северной границы, чтобы поддержать канадский конвой, особенно на границе Детройта и Буффало / Ниагары. Как только канадцы добьются успеха, мы поведем колонну на Вашингтон… Все американские и канадские ограничения должны быть отменены! Мы должны решительно выступить против этих преступлений против человечества, чтобы положить конец ограничениям на всем континенте и во всем мире",
– говорится на сайте американских дальнобойщиков.

У канадского правительства поддержка тает на глазах. Новостной портал канадского телеканала CTV организовал интернет-опрос своих читателей. На вопрос поддерживают ли они "Конвой свободы", 77% (12 590 из 16 247) респондентов ответили утвердительно. Жители Оттавы собрали 15 тонн продуктов для дальнобойщиков.

Первые результаты "Конвоя свободы" налицо. Премьер-министр провинции Саскачеван Скотт Мо поддержал протестующих и заявил, что отменит вакцинные паспорта в своем регионе.

31 января глава Консервативной партии Эрин О’Тул выступил в парламенте с обвинениями в адрес правительства. То, что начиналось как протест противников принудительной вакцинации, переросло в бунт против власти.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643730360
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