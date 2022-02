Казахстан и передел мирового рынка урана, - А.Игнатьев

Как был запущен процесс передела мирового уранового рынка

О казахстанском уране в свете последних событий



Урановые месторождения Казахстана



Казахстан – крупнейший в мире поставщик радиоактивного металла. Его компания "Казатомпром" – ведущий мировой производитель урана. В республике находятся 5 из 10 крупнейших в мире разрабатываемых урановыхместорождений. Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, на долю Казахстана приходится более 41% мировой добычи урана (в этом объеме российские активы около 40%). Из 13 рудников, добывающих в РК уран, 11 принадлежат иностранцам. В переработке урана на Степногорском горно-химическом комбинате участвуют владеющие этим комбинатом британские фирмы Ganberg UK Ltd. (60%) и Gexior UK Ltd. (40%).



Уран из Казахстана продается на мировом рынке опять же через англосаксов, конкретно британскую компанию Yellow Cake PLC, принадлежащую английскому инвестфонду Bacchus Capital Advisers Limited. Специализирующаяся на закупках и продаже этого стратегически важного сырья компания реализует закупаемый у "Казатомпрома" уран на мировом рынке с 2018 года. При этом Yellow Cake поставляет его другой англосаксонской (канадской) компании Uranium Royalty Corp. (URC), которая затем распределяет его по рынку.



К осени 2020 года, после появления первого в мире биржевого фонда, инвестирующего в физический уран, спотовые цены на это стратегическое сырье начали стремительно идти вверх. Цена фунта урана выросла более чем вдвое. Синхронно с этим в конце лета конкурирующий с Yellow Cake фонд Sprott Physical Uranium Trust Fund начал агрессивно скупать активы мировых урановых компаний. Это спровоцировало искусственное падение цен на уран на рынке. К октябрю-ноябрю, после того как стало известно о возможной покупке Yellow Cake, мировые цены на уран стали падать. В итоге в ноябре-декабре акции Yellow Cake тоже упали.



Одновременно правительство Казахстана решило торговать добываемым в республике ураном самостоятельно, без посредничества британцев. 22 ноября "Казатомпром", воспользовавшись условиями 10-летнего соглашения, выкупил по сниженной цене 25% проданных в 2018 году Yellow Cake запасов урана (2 млн фунтов).Уже на следующий день"Казатомпром" и компания Genchi Global Limited (ОАЭ) подписали соглашение по фонду физического урана ANU Energy OEIC Ltd, который начал функционировать в тот же день 23 ноября.



В итоге к началу сего года "Казатомпром" превратился в ключевого поставщика урана в мире и де-юре, и де-факто. Однако буквально через несколько дней после того, как Казахстан попытался выйти на рынок урана, минуя британские компании и фонды, в республике начались 2 января массовые протесты и беспорядки. Одновременно начали расти акции Yellow Cake; вместе с беспорядками в Казахстане британская компания стала быстро поправлять свое пошатнувшееся финансовое положение. Во время пика беспорядков 4-6 января суммарный биржевой оборот на пике цен на акции компании достиг 3.7 миллиарда.



Синхронно с дестабилизацией Казахстана был запущен процесс передела уранового рынка. В то время как прибыли англосаксов рванули вверх, государственная компания "Казатомпром" упала почти на 10%.



4-6 января началось подорожание акций и австралийских уранодобывающих кампаний. Все это позволило экспертам заявить о возможности кризиса на урановом рынке, сопоставимого по масштабам с мировым нефтяным кризисом, который имел бы место, если события, аналогичные произошедшему в Казахстане, случились в Саудовской Аравии. (Показательно, что на фоне новостей о стабилизации ситуации в Казахстане акции Yellow Cake PLC снова начали падать).



В геоэкономическом смысле дестабилизация Казахстана стала попыткой "англосаксонского" Южного Казахстана (англичане + канадская Cameco+ американцы), где находится больше половины рудников по добыче урана и ГОКов, перехватить рынок и власть у пока еще условно пророссийского и прокитайского Северного Казахстана. Один из главных призов – залежи урана в Туркестанской и Кызылординской областях (четверть мировой добычи), схватка за который развернется приближающейся весной.



Примечательно, что турецкие эксперты (например, Умур Челикденмез) прямо связали протесты в Казахстане с растущим влиянием Великобритании, которая инвестировала в сырьевой сектор Казахстана более 25 млрд долларов и стала прибежищем ряда казахских оппозиционеров. Среди них был внук Назарбаева Айсултан, занимавший высокие посты в казахских спецслужбах и награжденный британской медалью "За доблесть" за участие в операциях, приравненных к боевым. Айсултан внезапно скончался вЛондоне после того, как попросил политическое убежище в Британии, успев перед смертью написать (скрин ниже) про лагеря джихадистов в горах Казахстана.



Архитекторам проекта Глобальная Британия нужна постоянная нестабильность в Казахстане, обусловленная переделом власти и пересмотром законодательства, обязывающего иностранные компании для добычи уранасоздавать дочернюю компанию в партнерстве с государственным "Казатомпром". Британцам это очень выгодно; в марте-апреле 2022 года к ним (к Yellow Cake PLC) должны вернуться выкупленные "Казатомпромом" по сниженной цене запасы урана.



Главные экономические бонусы Глобальной Британии в дестабилизации Казахстана – уран, нефть и контроль над китайским транзитом. Одной из пружин "майдана-по-казахски" стали межклановые потасовки на стыке противостояния Лондона и Пекина в нефтегазовой сфере Казахстана. Родня Назарбаева попыталась запустить туда китайский капитал – одновременно с аналогичной "де-британизацией" торговли ураном, чтобы сбалансировать интересы англосаксонских ТНК, в руках которых с весны прошлого года оказалось 74,5% казахстанского рынка нефтедобычи.



В этом смысле раскачивающие ситуацию в Казахстане Мухтар Аблязов, связанный с британской банковской сферой (Royal Bank of Scotland, Barclays, HSBC) и прочие "казахско-украинские" экстремисты (например, руководитель организации "Тил Майдан" Куат Ахметов, националист Мухтар Тайжан, "белоленточники" Елдос Насипбеков, Заманбек Тлеулиев и др.) бьют из Киева по интересам китайской CNPC и российского "Росатома", помогая укреплять позиции англосаксонских корпораций.



Не менее важен урановый интерес в военно-политической сфере.К 2030 году Китай планирует увеличить число своих ядерных реакторов с нынешних 53 до 110. Казахстан с его урановым сырьем в этом плане – стратегический партнер КНР.



Расшатывание ситуацию в республикев пользу то одних, то других местных элит, их раскол и поддержка джихадистов позволяют англосаксам бить по стратегическим интересам России и Китая, перекраивая в свою пользу мировой рынок урана.