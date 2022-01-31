Сергей Степашин: свергнуть Токаева пытались казахские олигархи

21:09 01.02.2022

Казахские олигархи были участниками нынешнего бунта, организованного с помощью приезжих людей, заявил бывший директор ФСБ и премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ИА REGNUM.



"Казахстан выглядел до января 2022 года очень прилично на фоне бывших республик Советского Союза. Однако теперь ясно, что возникшее имущественное расслоение, олигархические группы, влияющие на политику, очень напоминали нашу страну 1990-х годов", - считает Степашин.



По словам Сергея Степашина президент Касым-Жомарт Токаев сейчас озабочен тем, что надо менять структуру экономики и управления страной. Его тревожит, что практически все энергоресурсы: нефть, газ, ископаемые сегодня практически не принадлежат Казахстану. Там англичане, китайцы, турки, ну и, конечно, "партнеры" из США.



Бывшего премьера России действия президента Токаева порадовали.



"Во-первых, он высокообразованный интеллигентный человек, не связанный ни с одним кланом, закончил наш МГИМО, блестящий дипломат и интересный собеседник. Все думали мягкий такой, в очках, мы сейчас его свергнем, как Януковича. Но в отличие от Януковича, Токаев никуда не сбежал", - подчеркнул Степашин.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Новый 2022 год в Казахстане начался с резкого повышения цен на газ для автомобилей, которое произошло на фоне непрерывного удорожания других видов топлива и социально-значимых товаров. Акции протеста, начавшиеся на западе страны, постепенно распространились почти на половину областей Казахстана. Крупные акции протеста в основных городах Казахстана быстро переросли в столкновения с силовиками. К 5 января протестующие смогли захватить ряда административных зданий в Алма-Ате и других городах. К вечеру 5 января правительственные силы фактически утратили контроль над Алма-Атой. В городе бесчинствуют мародеры. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика подверглась атаке международных террористов и призвал страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на помощь.