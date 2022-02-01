Газовая война заставила США укрепить связи с Катаром, - "НГ"

00:08 02.02.2022

Эмирату пообещали присвоить статус основного союзника вне НАТО

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Администрация президента США объявила о решении присвоить Катару статус основного союзника вне НАТО. Соответствующую инициативу Джозеф Байден выдвинул по итогам встречи в Вашингтоне с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Ее повестка коснулась не только проблем Ближнего Востока, но и более глобального вопроса, касающегося обеспечения энергетической безопасности. Сделав символический жест в адрес Дохи, Вашингтон, вероятно, намерен заручиться ее лояльностью в том, что касается замещения российского газа на европейском рынке. Такой сценарий американская сторона просчитывает на случай углубления украинского кризиса.



В сообщении Белого дома по поводу встречи на высшем уровне тема Украины не упоминается. В нем говорится о том, что президент США и эмир Катара подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении безопасности в Персидском заливе и – более широко – в Ближневосточном регионе. Отдельно отмечается, что Байден и Тамим бин Хамад сошлись в необходимости "обеспечения стабильности глобальных поставок энергоносителей". Это, как кажется, и отсылает к ситуации с поиском альтернатив российскому газу для Европы. Несмотря на то что катарские экспортеры нацелены преимущественно на азиатский рынок, их администрация Байдена рассматривает среди приоритетных вариантов замены (см. "НГ" от 24.01.22).



По итогам переговоров Байден уведомил гостя о желании назначить его страну основным союзником вне НАТО – "в знак признания стратегического партнерства" между государствами, "которое углубилось за последние 50 лет". Соответствующее уведомление было передано в Конгресс. В этом документе констатируется, что американский лидер хочет сделать подобный шаг в благодарность за "многолетний вклад Катара в осуществляемые под руководством США усилия в сфере ответственности Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США". Помимо этого в послании говорится, что "углубление двустороннего сотрудничества с государством Катар в сфере обороны и безопасности" абсолютно соответствует интересам Вашингтона.



Таким образом, Катар, на территории которого расположена самая крупная на Ближнем Востоке американская авиабаза, может стать третьей страной Персидского залива после Бахрейна и Кувейта, обладающей таким привилегированным статусом. Переход на новый уровень, конечно, не даст ощутить всю полноту возможностей, которыми обладают обычные члены Североатлантического альянса, но расширит путь к усилению военно-технического сотрудничества между Дохой и Вашингтоном. "Это действительно открывает совершенно новый спектр возможностей: учения, операции и, возможно, также приобретение потенциала", – обратил внимание пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя решение Байдена.



Инициатива Белого дома отражает полную преемственность той линии, которая была намечена администрацией предыдущего президента Дональда Трампа. В 2020 году о готовности властей США присвоить Катару статус основного союзника вне НАТО заявлял занимавший тогда пост заместитель помощника госсекретаря по делам Персидского залива Тимоти Лендеркинг. Правда, на тот момент американская сторона была больше обеспокоена не тем, как заручиться поддержкой Катара в вопросах энергетической безопасности ЕС, а тем, как снизить напряженность в отношениях между аравийскими государствами: Доха тогда еще находилась под экономической, транспортной и дипломатической блокадой со стороны своих соседей.



Официальные лица администрации Байдена, на которых ссылается Wall Street Journal, отказались сообщить, были ли получены со стороны катарцев принципиальные гарантии, касающиеся энергетической безопасности. По их словам, присвоение эмирату нового статуса никак не связано с интересом Вашингтона к замещению энергоресурсов. Это лишь логическое продолжение в развитии двусторонних отношений: Доха не только оказала поддержку Вашингтону в борьбе с радикальными формированиями на Ближнем Востоке, но и приложила значительные усилия для облегчения процесса эвакуации из Афганистана, который оказался на грани срыва из-за отсутствия координации у членов иностранной коалиции и стремительного падения Кабула.



Задолго до обострения вокруг Украины катарское руководство предупреждало, что способность страны нарастить поставки углеводородов в Европу ограничена обязательствами по долгосрочным контрактам, в основном со странами Азии. Однако, как обращает внимание близкий к эмирату портал Middle East Eye, запрошенная США помощь в сфере энергетической безопасности приходится на удачное для Катара время, потому что именно сейчас Доха продвигает планы по расширению своего Северного месторождения. Это масштабный проект в Персидском заливе по производству СПГ, который, как отмечает Middle East Eye, направлен на увеличение катарской стороной производства на 40% к 2026 году. Это усиливает интригу вокруг планов США.



В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заметил, что в подходе американцев, который касается повышения союзнического веса Дохи, ничего нового нет. "По сути, и раньше подобный статус Катара обеспечивался наличием там крупнейшей авиабазы США на Ближнем Востоке Аль-Удейд, поэтому каких-либо поводов для Дохи менять свою политику пока не прослеживается", – заметил аналитик. Тем не менее, по его словам, присвоение подобного статуса дает эмирату возможность укрепить позиции перед лицом его региональных оппонентов.



1.02.22