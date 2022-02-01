 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.02.2022
01:11  В Кыргызстане завели дело на Kaktus.media за статью о конфликте на границе с Таджикистаном
00:56  Нацбанк Кыргызсана выпустил монету (фото) в честь борцов с коронавирусом
00:49  Таджикистан силой вынуждает Киргизию решать вопрос спорных территорий, - Т.Джумадылов
00:46  Сорос призвал свергнуть Си Цзиньпина: плохая шутка перед Играми в Пекине
00:44  Король-уголь возвращается в Европу, - В.Прохватилов
00:34  Детей, жен и любовниц рос-олигархов на Западе тоже будут щимить. В том числе и А.Усманова, - "СП"
00:31  Украинская элитка готовится спасаться поодиночке, - Глеб Простаков

00:14  Золото ОАО "Кыргызалтын" теперь можно купить на внутреннем рынке Кыргызстана
00:10  Салам, Кремль! Почему иранский президент продемонстрировал набожность во время визита в Москву, - Е.Дунаева
00:08  Газовая война заставила США укрепить связи с Катаром, - "НГ"
Вторник, 01.02.2022
21:09  Сергей Степашин: свергнуть Токаева пытались казахские олигархи
18:50  Казахстан и передел мирового рынка урана, - А.Игнатьев
18:46  "Конвой свободы" идет по Америке
18:38  Как продали и предали Советский Союз, - Александр Проханов
14:38  Кому нужна бойня между киргизами и таджиками? - И.Джорбенадзе
13:41  Обнародован список Лондонских "русских олигархов" - Блаватник, Швидлер, Абрамович... подлежащих раскулачиванию
12:11  В западно-казахстанском Узене обнаружены новые крупные "залежи нефти"
11:41  Как освободить мир от либеральных диктатур, - Владимир Можегов
11:37  Три причины американского экспансионизма, - Александр Тимохин
11:31  Новой "мусорной королевой" Казахстана (вместо Алии Елбасиновны) стала Жанат Самат
11:05  Со школьников Туркменистана собрали деньги на ежегодное обновление портретов любимого Аркадага
10:58  Ассоциацию электронных СМИ Узбекистана возглавил Ш.Кудратходжа и новые хокимы в Ангрене, Нур-Ате и Денау
10:44  Олигархи распоясались... Как не повторить Казахстан в Узбекистане, - Б.Эргашев
10:06  Кыргызы умудрились построить офис мусорного полигона за... 320 тыс. евро
09:36  Лондон объявил войну путинским олигархам - у них отберут счета и недвижимость, - "СП"
09:29  Просидев 25 дней 1-м зампредом КНБ Мурат Нуртлеу пересел в кресло главы Президентской администрации Казахстана
09:13  Последний ковид наступает... Конец 2021-го и "омикрон" перепутали все карты, - К.Зайцев
09:10  Очередные зрады. Как "незалежную" все обманули, - Николай Сорокин
09:02  Лейлек никогда не станет анклавом, - глава КырКНБ Ташиев раскрывает тайны "секретных протоколов"
08:57  Израильтянин Яков Кедми описал вероятный сценарий военных действий на Украине
08:27  Председатель Конституционной палаты Кыргызстана Карыбек Дуйшеев подал в отставку
08:06  Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса (Нижней палаты) Парламента Казахстана
01:58  Дегенерация этнической химеры под названием American People, - Дм.Скворцов
00:54  Чьим интересам служит НАТО? Мир застыл на пороге войны, - Валерий Панов
00:17  Самое высокое здание в мире падет в борьбе за нефть и торговые пути
00:15  Москва и Пекин должны вместе дать отпор наступлению Запада, - В.Васильев
00:13  Си Цзиньпин предупредил сограждан об угрозе из США, - В.Скосырев
00:11  Китайский луноход "Юйту-2" прошел километр по Луне и нашел "собрата"
00:10  Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики, - М.Коннов
00:09  Дикий край... Почему никакие инвесторы не хотят добывать золото в казахском Жамбыле? - Ш.Хашимов
00:07  Ертысбаев (экс-советник Назарбаева) уверяет, что в Казахстане существуют "частные армии террористов"... Чего пьем?
00:04  ИГ достает из широких штанин. Как изготавливаются поддельные паспорта для боевиков, - Guardian
00:00  До какого предела может обвалиться казахский тенге в случае "адских" санкций Запада к России?
Понедельник, 31.01.2022
20:24  Игры строгого режима. Пекинская Олимпиада установила рекорд по количеству антиковидных ограничений
20:07  Запущенный Исламабадом против Кабула бумеранг джихада возвращается в Белуджистан и Хайбер-Пахтунхву, - А.Серенко
17:52  Турция депортирует на родину 25 туркменских активистов
17:50  За коммент ответишь: сайт "ЦентрАзия" по-прежнему блокирован в Казахстане, - "Мемориал"
17:26  В Казахстане опять бастуют - казтелекомовцы в Алматы и нефтяники в Мангистау
16:07  Грядет переформатирование Ближнего Востока, - Вячеслав Матузов
15:36  Операция в Казахстане может сильно изменить ОДКБ, - Иса Джавадов
14:55  Прекратите атаки на свободу слова! Журналисты обратились к властям Кыргызстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Газовая война заставила США укрепить связи с Катаром, - "НГ"
00:08 02.02.2022

Эмирату пообещали присвоить статус основного союзника вне НАТО
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Администрация президента США объявила о решении присвоить Катару статус основного союзника вне НАТО. Соответствующую инициативу Джозеф Байден выдвинул по итогам встречи в Вашингтоне с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Ее повестка коснулась не только проблем Ближнего Востока, но и более глобального вопроса, касающегося обеспечения энергетической безопасности. Сделав символический жест в адрес Дохи, Вашингтон, вероятно, намерен заручиться ее лояльностью в том, что касается замещения российского газа на европейском рынке. Такой сценарий американская сторона просчитывает на случай углубления украинского кризиса.

В сообщении Белого дома по поводу встречи на высшем уровне тема Украины не упоминается. В нем говорится о том, что президент США и эмир Катара подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении безопасности в Персидском заливе и – более широко – в Ближневосточном регионе. Отдельно отмечается, что Байден и Тамим бин Хамад сошлись в необходимости "обеспечения стабильности глобальных поставок энергоносителей". Это, как кажется, и отсылает к ситуации с поиском альтернатив российскому газу для Европы. Несмотря на то что катарские экспортеры нацелены преимущественно на азиатский рынок, их администрация Байдена рассматривает среди приоритетных вариантов замены (см. "НГ" от 24.01.22).

По итогам переговоров Байден уведомил гостя о желании назначить его страну основным союзником вне НАТО – "в знак признания стратегического партнерства" между государствами, "которое углубилось за последние 50 лет". Соответствующее уведомление было передано в Конгресс. В этом документе констатируется, что американский лидер хочет сделать подобный шаг в благодарность за "многолетний вклад Катара в осуществляемые под руководством США усилия в сфере ответственности Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США". Помимо этого в послании говорится, что "углубление двустороннего сотрудничества с государством Катар в сфере обороны и безопасности" абсолютно соответствует интересам Вашингтона.

Таким образом, Катар, на территории которого расположена самая крупная на Ближнем Востоке американская авиабаза, может стать третьей страной Персидского залива после Бахрейна и Кувейта, обладающей таким привилегированным статусом. Переход на новый уровень, конечно, не даст ощутить всю полноту возможностей, которыми обладают обычные члены Североатлантического альянса, но расширит путь к усилению военно-технического сотрудничества между Дохой и Вашингтоном. "Это действительно открывает совершенно новый спектр возможностей: учения, операции и, возможно, также приобретение потенциала", – обратил внимание пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя решение Байдена.

Инициатива Белого дома отражает полную преемственность той линии, которая была намечена администрацией предыдущего президента Дональда Трампа. В 2020 году о готовности властей США присвоить Катару статус основного союзника вне НАТО заявлял занимавший тогда пост заместитель помощника госсекретаря по делам Персидского залива Тимоти Лендеркинг. Правда, на тот момент американская сторона была больше обеспокоена не тем, как заручиться поддержкой Катара в вопросах энергетической безопасности ЕС, а тем, как снизить напряженность в отношениях между аравийскими государствами: Доха тогда еще находилась под экономической, транспортной и дипломатической блокадой со стороны своих соседей.

Официальные лица администрации Байдена, на которых ссылается Wall Street Journal, отказались сообщить, были ли получены со стороны катарцев принципиальные гарантии, касающиеся энергетической безопасности. По их словам, присвоение эмирату нового статуса никак не связано с интересом Вашингтона к замещению энергоресурсов. Это лишь логическое продолжение в развитии двусторонних отношений: Доха не только оказала поддержку Вашингтону в борьбе с радикальными формированиями на Ближнем Востоке, но и приложила значительные усилия для облегчения процесса эвакуации из Афганистана, который оказался на грани срыва из-за отсутствия координации у членов иностранной коалиции и стремительного падения Кабула.

Задолго до обострения вокруг Украины катарское руководство предупреждало, что способность страны нарастить поставки углеводородов в Европу ограничена обязательствами по долгосрочным контрактам, в основном со странами Азии. Однако, как обращает внимание близкий к эмирату портал Middle East Eye, запрошенная США помощь в сфере энергетической безопасности приходится на удачное для Катара время, потому что именно сейчас Доха продвигает планы по расширению своего Северного месторождения. Это масштабный проект в Персидском заливе по производству СПГ, который, как отмечает Middle East Eye, направлен на увеличение катарской стороной производства на 40% к 2026 году. Это усиливает интригу вокруг планов США.

В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заметил, что в подходе американцев, который касается повышения союзнического веса Дохи, ничего нового нет. "По сути, и раньше подобный статус Катара обеспечивался наличием там крупнейшей авиабазы США на Ближнем Востоке Аль-Удейд, поэтому каких-либо поводов для Дохи менять свою политику пока не прослеживается", – заметил аналитик. Тем не менее, по его словам, присвоение подобного статуса дает эмирату возможность укрепить позиции перед лицом его региональных оппонентов.

1.02.22

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643749680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 января 2022 года №787
- Сенаторы рассмотрят законопроект о международных договорах
- Кадровые перестановки
- А. Смаилов провел встречу с Послом КНР Чжан Сяо
- А что там с регионами?
- А. Смаилов провел совещания по вопросам разработки Программы действий Правительства на 2022 год
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-декабре 2021г. составил 104,5%
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2022 года №31
- О ситуации на финансовом рынке в декабре 2021 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  