 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 02.02.2022
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Золото ОАО "Кыргызалтын" теперь можно купить на внутреннем рынке Кыргызстана
00:14 02.02.2022

1 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

С 1 февраля 2022 года Национальный банк Кыргызстана реализует аффинированные слитки из золота на внутреннем рынке республики. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Аффинированные слитки из золота изготовлены ОАО "Кыргызалтын" весом от 10 тысяч 900 до 13 тысяч 400 граммов с содержанием химически чистого основного металла не менее 99,95 процента лигатурной массы слитка. Цена продажи устанавливается Национальным банком индивидуально на каждый аффинированный слиток из золота в сомах и публикуется на официальном сайте НБ КР ежедневно.

Обратный выкуп аффинированных слитков из золота Национальным банком не осуществляется.

Продажа аффинированных слитков из золота физическим и юридическим лицам (за исключением предприятий-производителей и переработчиков золота) осуществляется группой в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Национального банка. Слитки продают с обязательным приложением к ним сертификата завода-изготовителя, подтверждающего количественно-качественные показатели слитка и квитанции о реализации.

С подробной информацией об условиях продажи Национальным банком аффинированных слитков из золота можно ознакомиться на сайте НБ КР в разделе "Общественные услуги" в подразделе "Аффинированные слитки из золота".

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643750040
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