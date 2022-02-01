 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украинская элитка готовится спасаться поодиночке, - Глеб Простаков
00:31 02.02.2022

Украинская элитка готовится спасаться поодиночке
Глеб Простаков
бизнес-аналитик
1 февраля 2022,

В последние дни января наступила долгожданная если не разрядка, то передышка в кризисе вокруг Украины, обусловленного перманентным повышением ставок в переговорах России и США по гарантиям безопасности. Отсутствие новых резких заявлений сторон, как и отсутствие подтверждений провокационной информации западных СМИ (например, о приведении сил НАТО в повышенную боеготовность) – уже хорошие новости. Налицо разброд и шатание в Североатлантическом военном блоке: позиции, занятые Германией и Францией, стали заметно отличаться от позиций США и Великобритании. Так, Германия наотрез отказалась поставлять Киеву вооружения, не стала эвакуировать своих дипломатов, да и вообще устами главы МИД Анналены Бербок порекомендовала "разделять вопросы безопасности стран НАТО и Украины".

Кризис, или крайнее его выражение – война, пока лишь отложены, но не отменены. В данном контексте интересно посмотреть на Украину, которая хоть и не является субъектом принятия решений, вскоре станет бесполезной и как объект геополитических разборок. И вот почему. Заметная смена риторики украинского руководства, которое в конце декабря – начале января охотно участвовало в раскрутке предвоенной истерии, а в конце месяца стало уверять, что никакой войны не будет, объясняется очень просто. Первой амебной реакцией была поддержка всего того, что говорят американские СМИ и американские же политики. Эта реакция обусловлена выработанным за последние годы безусловным рефлексом во всем угождать Вашингтону, кто бы там ни руководил процессами – Байден ли, Трамп, Харрис, неважно. Однако вскоре в Киеве осознали, что игра на повышение ставок не сулит ничего хорошего.

Украинская гривна на фоне бегства иностранцев из украинских гособлигаций повалилась в тартарары. Стоимость обслуживания немаленького внешнего долга резко выросла. И все это на фоне тяжелейшей зимы, энергетического кризиса, массового закрытия крупных предприятий и протестов мелких предпринимателей, которых продолжают доить все возрастающими налогами. В этой ситуации вместо поставок вооружений с едва не просроченным сроком годности Киев предпочел бы деньги. Но выдоив из Евросоюза жалкие 1,2 млн евро помощи "из-за угрозы вторжения", украинское руководство не получило более ни копейки.

Реальное вторжение России, несмотря на катастрофические для государства последствия, для украинской элитки стало бы лучшим из возможных решений. Часть этой элитки уже заработала достаточно, имеет недвижимость и счета в развитых странах и была бы рада организованно эвакуироваться в США, Канаду или ЕС под окрики "русские идут". Но уже во второй половине января стало очевидно, что праздники закончились и таких подарков Киеву никто не преподнесет. Между тем плачевная ситуация в экономике провоцирует резкий виток социального напряжения в стране, которое на фоне дезорганизации власти и силовых органов вполне может вылиться в погромы по казахстанскому сценарию. И это уже не только про смену власти в стране, но и про физическое выживание украинской элитки.

В Москве это прекрасно понимают. Статьи и высказывания замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева четко дают понять, что в Москве готовы ждать, пока по реке не проплывет труп врага, и никуда не торопятся. Единственное, чего опасались в Кремле – это попыток силового сценария по захвату республик Донбасса со стороны Киева. Однако Москва, располагающая куда меньшим медийным ресурсом, чем Запад, для интерпретации (читай – извращения) любых договоренностей, очень вовремя решила играть в открытую. Благодаря открытой дипломатии Москве удалось донести простую мысль: атака Киева на Донбасс снимает с России моральную ответственность за последующий разгром украинской армии, а итог будет такой же, как и в случае с продвижением грузинских войск в Южную Осетию в 2008 году. Напомним, тогда Международная комиссия признала Грузию виновной в развязывании войны.

Именно по этой причине успокоительные заявления президента Зеленского, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Данилова и главы МИД Украины Кулебы в какой-то момент начали резко противоречить завываниям ведущих западных СМИ, продолжавших раскачивать лодку. Раз войны не будет, не будет и почетного бегства. А раз не будет бегства – дайте денег. Но денег никто не дает.

Хуже того, Киев понуждают к выполнению Минских соглашений, что для действующей власти смерти подобно. Это разрушает неформальный договор между Украиной и Западом, согласно которому взамен на русофобскую политику Киева последнему не дают упасть, а в случае падения – обещают немедленную эвакуацию элит. Но максимум, что сейчас предлагают этим элитам – цепляться за шасси готовящихся к взлету американских самолетов, как это уже было в Афганистане. И это американское "можем повторить" – страшный сон для обслуживающих интересы США украинских компрадоров.

Последние все отчетливее понимают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. После лишения костыля в виде "неизменной поддержки цивилизованного мира", на Украине будет неизбежно нарастать управленческий хаос, ведь отныне – каждый сам за себя. Разложение государственного аппарата, силовых структур и армии ускорится, внутривидовая борьба обострится, а население чем дальше, тем больше радикализируется. Такая Украина станет проблемой для Европы, но не для США и островной Великобритании, которые, убедившись в бесполезности Киева как инструмента для взлома России, спокойно уйдут с Украины, прихватив с собой лишь горстку самых оторванных местных лизоблюдов.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643751060
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